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ВелоСтрана.ру

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«ВелоСтрана.ру» — сеть из 21 велосипедного магазина по всей стране.19 из них работают под собственным брендом и 2 — под партнерским.

География

Россия

Бизнес

E-commerce

Продукт

Интернет-магазин велосипедов

Какие задачи было важно решить

Справиться с трудностями в работе своих серверов

Активная трансформация IT-систем в «ВелоСтране.ру» началась в 2013 году. На тот момент у компании было 3 магазина в Москве. В каждом по серверу — итого 3 физические машины, за работой которых нужно было внимательно следить и исправлять неполадки при необходимости.

Данные между серверами не всегда передавались своевременно — велосипед могли продать в одном магазине, а изменения о том, что его купили, появлялись не сразу. Получалось так, что колл-центр мог оформить заказ на уже проданный велосипед. Такие трудности явно требовали быстрых исправлений, — работа серверов должна была быть четко скоординирована. Компания впервые задумалась о том, чтобы перенести свою инфраструктуру в дата-центр.

Рассматривали несколько провайдеров, обращали внимание на скорость передачи данных. Она была критична для кассового оборудования и принтеров, которые пробрасывались через RDP. Поначалу «ВелоСтрана.ру» заинтересовалась Hetzner, но задержка при передаче пакетов в 2014 году до серверов, размещенных в Германии, составляла порядка 80 мс. В то время как у московских провайдеров — 3-7 мс.

В итоге остановились «ВелоСтрана.ру» арендовала блейд-сервер с четырьмя материнскими платами в «1 ГБ». По сути это только часть сервера, остальными его составляющими пользуются другие компании. Выбранный вариант в итоге не подошел. Блейд-сервер не справлялся с нагрузкой — в пиках активности общая СХД не могла обработать все запросы, которые поступали. Нужен был провайдер, который не ограничивал рост IT-систем.

Перенести все IT-системы на сторону провайдера

С начала трансформации прошло 7 лет — за это время сеть магазинов выросла до 21. Сервисов тоже стало больше: сайт, телефония и Telegram-боты, и каждому нужен надежный тыл в виде инфраструктуры.

Боты, кстати, отлично прижились в компании и помогают в решении 3-х задач. Первая — подобрать велосипед, ответить на часто задаваемые вопросы (как найти магазин, как проехать), рассказать об акциях. Пользователь может заказать обратный звонок, чтобы с ним связались сотрудники колл-центра.

Вторая задача — интеграция opensource-решения Kanboard и Jira с Telegram для удобной постановки задач. До этого они ставились по телефону, в WhatsApp, по электронной почте, некоторые коллеги даже говорили о том, что нужно делать через голосовые сообщения. Теперь все формулируют проблемы в Telegram и прикрепляют изображения или видео для наглядности. Задача с контентом автоматически попадает в Kanboard или Jira, и ее переводят на нужного человека. Благодаря такому простому решению появилась упорядоченность, а скорость взятия задачи в работу сократилась почти в 2 раза.

Третья задача немного схожа со второй, но относится к людям, которые работают на в магазинах. Ее стали решать, когда поняли, что IT-отдел не может оперативно отвечать на все вопросы в режиме онлайн. Например, у кого-то из клиентов не сработал промокод или база данных с велосипедами отражает информацию не совсем корректно. Раньше, пока кто-то из сотрудников магазина висел на проводе, его коллега, например, из другого магазина ждал, когда освободится линия. Сейчас задачи моментально перераспределяются между сотрудниками IT-отдела. А их решение вместо 15 минут занимает 2-3 минуты.

Нагрузка на сайт тоже существенно увеличилась за последние несколько лет — в среднем показатели трафика росли на 15-20% в год. Чтобы каталог с велосипедами грузился быстро, важно было подобрать правильную конфигурацию сервера на стороне провайдера. «ВелоСтрана.ру» хотела полностью отказаться от серверной инфраструктуры в своем офисе и переложить функции по ее поддержке на провайдера. Вдобавок совсем рядом велась застройка, которая могла повлиять на существование офиса и повлечь переезд в авральном режиме.

Организовать бесперебойный доступ к 1С-системам и адаптироваться к пандемийным реалиям

Вместе с числом магазинов рос и штат сотрудников. Всем, кто работал в магазинах и колл-центрах, нужен был доступ к базе данных 1С. Причем система не должна была размещаться на одном сервере. Нужно было распределить нагрузку, чтобы 1С справлялась с обработкой данных, и сбой в одном месте не тормозил работу компании.

Дополнительную трудность внес перевод сотрудников на удаленную работу во время пандемии. «ВелоСтране.ру» нужно было организовать VPN и доступ к 1С из дома 100 сотрудникам.

«На самом деле мы особо не выбирали провайдера — Selectel нам посоветовал партнер, который обслуживает наши серверы в вашем дата-центре. Он следит не только за нашим оборудованием, но еще и за серверами крупных государственных и коммерческих проектов — и всем доволен».

Юрий Стрельников, директор IT-отдела компании «ВелоСтрана.ру»

Какие решения Selectel помогли

В 2017 году «ВелоСтрана.ру» перенесла в наш московский дата-центр свой сайт. А в феврале 2020 года она закончила переезд на сервер 1С, буквально перед тем, как начались коронавирусные ограничения в Москве.

Выделенные серверы

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1С на выделенном сервере

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Компания объединила серверы в кластер, подняла виртуализацию и развернула там 4 виртуальные машины. Одна для VPN, вторая для терминального сервера и сервера БД, и сервер самого 1С. Такое решение было принято для повышения уровня отказоустойчивости. Если вдруг потребуется резко масштабироваться, или возникнут какие-то проблемы с физическим оборудованием, «ВелоСтрана.ру» сможет оперативно взять в аренду другие серверы и быстро развернуть виртуальные машины уже на них. По словам клиента, Selectel делает все оперативно, даже если сервер собирается из комплектующих.

В начале сентября 2020 «ВелоСтрана.ру» перенесла и колл-центры в Selectel. Она также развернула на сервере виртуализацию и подняла несколько виртуальных машин для удобства снятия снапшотов.

Еще перед тем, как ввели ограничения, и весь офис стал работать удаленно, клиент начал тестировать работу сотрудников из дома через VPN. Все были готовы к переходу, оставалось только создать сертификаты для установки на компьютеры, как только поступит команда всем остаться в домашнем офисе.

Во время массового карантина начала расти нагрузка на сайт. В этом году компания побила рекорд за 14 лет — в мае был почти миллион уникальных посетителей. Вместо того, чтобы добирать оборудование в аренду, она бросила силы на оптимизацию запросов и модернизацию ПО. IT-отдел переехал на PHP 7.3, сделал кэширование страниц, чтобы загрузка ресурса была быстрее.

«У вас очень удобный конструктор по серверам, очень удобно в принципе выбрать сервер. Даже была ситуация, когда я через техподдержку собрал такой же сервер из комплектующих, когда готового не оказалось в наличии».

Юрий Стрельников, директор IT-отдела компании «ВелоСтрана.ру»

Каких результатов добились

2 физических сервера
с виртуализацией
100 сотрудников
на удаленке
1 час
занимает перевод сотрудника колл-центра на 1С

Все проекты «ВелоСтраны.ру» размещены на 2 выделенных серверах. У компании физические машины с закрытой от всех ОС, которыми управляет подрядчик.

Сейчас сайт работает быстро, но есть куда расти. Следующий этап оптимизации — работа с запросами в регионах, чтобы сервисы компании загружались быстрее там. Для этого, вероятно, понадобится CDN. Осенью «ВелоСтрана.ру» планирует запускать четвертую версию сайта, где будет использовать современные инструменты. Они отразятся на скорости загрузки.

Также планируется расширение колл-центра с привлечением экспертов из регионов. Компания уже сейчас открывает удаленные вакансии для желающих со всех регионов России.

Что касается пандемии и перевода сотрудников на удаленку, все прошло довольно гладко. Своевременный переезд в Selectel позволил компании справиться с большой нагрузкой на сотрудников, которые обрабатывают заявки. Если бы «ВелоСтрана.ру» этого не сделала, не получилось бы пройти сезон или пришлось бы ограничивать количество пользователей, которые интересовались велосипедами. Сейчас в компании порядка 100 пользователей работают в 1С из дома, еще 100 записей установлены в самих магазинах на компьютерах. В апреле через VPN из дома работало порядка 150 сотрудников. В среднем перевод одного сотрудника на 1С занимает не более 10 минут, а специалиста колл-центра около часа.

«Ситуация с пандемией показала, что у нас было много проблем, на которые мы раньше не обращали внимание. Нам пришлось решать их оперативно, оптимизировать системы и улучшать, чтобы они работали и дальше хорошо».

Юрий Стрельников, директор IT-отдела компании «ВелоСтрана.ру»

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