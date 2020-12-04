«ВелоСтрана.ру» — сеть из 21 велосипедного магазина по всей стране.19 из них работают под собственным брендом и 2 — под партнерским.
География
Россия
Бизнес
E-commerce
Продукт
Интернет-магазин велосипедов
Какие задачи было важно решить
Справиться с трудностями в работе своих серверов
Активная трансформация IT-систем в «ВелоСтране.ру» началась в 2013 году. На тот момент у компании было 3 магазина в Москве. В каждом по серверу — итого 3 физические машины, за работой которых нужно было внимательно следить и исправлять неполадки при необходимости.
Данные между серверами не всегда передавались своевременно — велосипед могли продать в одном магазине, а изменения о том, что его купили, появлялись не сразу. Получалось так, что колл-центр мог оформить заказ на уже проданный велосипед. Такие трудности явно требовали быстрых исправлений, — работа серверов должна была быть четко скоординирована. Компания впервые задумалась о том, чтобы перенести свою инфраструктуру в дата-центр.
Рассматривали несколько провайдеров, обращали внимание на скорость передачи данных. Она была критична для кассового оборудования и принтеров, которые пробрасывались через RDP. Поначалу «ВелоСтрана.ру» заинтересовалась Hetzner, но задержка при передаче пакетов в 2014 году до серверов, размещенных в Германии, составляла порядка 80 мс. В то время как у московских провайдеров — 3-7 мс.
В итоге остановились «ВелоСтрана.ру» арендовала блейд-сервер с четырьмя материнскими платами в «1 ГБ». По сути это только часть сервера, остальными его составляющими пользуются другие компании. Выбранный вариант в итоге не подошел. Блейд-сервер не справлялся с нагрузкой — в пиках активности общая СХД не могла обработать все запросы, которые поступали. Нужен был провайдер, который не ограничивал рост IT-систем.
Перенести все IT-системы на сторону провайдера
С начала трансформации прошло 7 лет — за это время сеть магазинов выросла до 21. Сервисов тоже стало больше: сайт, телефония и Telegram-боты, и каждому нужен надежный тыл в виде инфраструктуры.
Боты, кстати, отлично прижились в компании и помогают в решении 3-х задач. Первая — подобрать велосипед, ответить на часто задаваемые вопросы (как найти магазин, как проехать), рассказать об акциях. Пользователь может заказать обратный звонок, чтобы с ним связались сотрудники колл-центра.
Вторая задача — интеграция opensource-решения Kanboard и Jira с Telegram для удобной постановки задач. До этого они ставились по телефону, в WhatsApp, по электронной почте, некоторые коллеги даже говорили о том, что нужно делать через голосовые сообщения. Теперь все формулируют проблемы в Telegram и прикрепляют изображения или видео для наглядности. Задача с контентом автоматически попадает в Kanboard или Jira, и ее переводят на нужного человека. Благодаря такому простому решению появилась упорядоченность, а скорость взятия задачи в работу сократилась почти в 2 раза.
Третья задача немного схожа со второй, но относится к людям, которые работают на в магазинах. Ее стали решать, когда поняли, что IT-отдел не может оперативно отвечать на все вопросы в режиме онлайн. Например, у кого-то из клиентов не сработал промокод или база данных с велосипедами отражает информацию не совсем корректно. Раньше, пока кто-то из сотрудников магазина висел на проводе, его коллега, например, из другого магазина ждал, когда освободится линия. Сейчас задачи моментально перераспределяются между сотрудниками IT-отдела. А их решение вместо 15 минут занимает 2-3 минуты.
Нагрузка на сайт тоже существенно увеличилась за последние несколько лет — в среднем показатели трафика росли на 15-20% в год. Чтобы каталог с велосипедами грузился быстро, важно было подобрать правильную конфигурацию сервера на стороне провайдера. «ВелоСтрана.ру» хотела полностью отказаться от серверной инфраструктуры в своем офисе и переложить функции по ее поддержке на провайдера. Вдобавок совсем рядом велась застройка, которая могла повлиять на существование офиса и повлечь переезд в авральном режиме.
Организовать бесперебойный доступ к 1С-системам и адаптироваться к пандемийным реалиям
Вместе с числом магазинов рос и штат сотрудников. Всем, кто работал в магазинах и колл-центрах, нужен был доступ к базе данных 1С. Причем система не должна была размещаться на одном сервере. Нужно было распределить нагрузку, чтобы 1С справлялась с обработкой данных, и сбой в одном месте не тормозил работу компании.
Дополнительную трудность внес перевод сотрудников на удаленную работу во время пандемии. «ВелоСтране.ру» нужно было организовать VPN и доступ к 1С из дома 100 сотрудникам.
«На самом деле мы особо не выбирали провайдера — Selectel нам посоветовал партнер, который обслуживает наши серверы в вашем дата-центре. Он следит не только за нашим оборудованием, но еще и за серверами крупных государственных и коммерческих проектов — и всем доволен».
Какие решения Selectel помогли
В 2017 году «ВелоСтрана.ру» перенесла в наш московский дата-центр свой сайт. А в феврале 2020 года она закончила переезд на сервер 1С, буквально перед тем, как начались коронавирусные ограничения в Москве.
Компания объединила серверы в кластер, подняла виртуализацию и развернула там 4 виртуальные машины. Одна для VPN, вторая для терминального сервера и сервера БД, и сервер самого 1С. Такое решение было принято для повышения уровня отказоустойчивости. Если вдруг потребуется резко масштабироваться, или возникнут какие-то проблемы с физическим оборудованием, «ВелоСтрана.ру» сможет оперативно взять в аренду другие серверы и быстро развернуть виртуальные машины уже на них. По словам клиента, Selectel делает все оперативно, даже если сервер собирается из комплектующих.
В начале сентября 2020 «ВелоСтрана.ру» перенесла и колл-центры в Selectel. Она также развернула на сервере виртуализацию и подняла несколько виртуальных машин для удобства снятия снапшотов.
«У вас очень удобный конструктор по серверам, очень удобно в принципе выбрать сервер. Даже была ситуация, когда я через техподдержку собрал такой же сервер из комплектующих, когда готового не оказалось в наличии».
Каких результатов добились
Все проекты «ВелоСтраны.ру» размещены на 2 выделенных серверах. У компании физические машины с закрытой от всех ОС, которыми управляет подрядчик.
Сейчас сайт работает быстро, но есть куда расти. Следующий этап оптимизации — работа с запросами в регионах, чтобы сервисы компании загружались быстрее там. Для этого, вероятно, понадобится CDN. Осенью «ВелоСтрана.ру» планирует запускать четвертую версию сайта, где будет использовать современные инструменты. Они отразятся на скорости загрузки.
«Ситуация с пандемией показала, что у нас было много проблем, на которые мы раньше не обращали внимание. Нам пришлось решать их оперативно, оптимизировать системы и улучшать, чтобы они работали и дальше хорошо».
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