Активная трансформация IT-систем в «ВелоСтране.ру» началась в 2013 году. На тот момент у компании было 3 магазина в Москве. В каждом по серверу — итого 3 физические машины, за работой которых нужно было внимательно следить и исправлять неполадки при необходимости.

Данные между серверами не всегда передавались своевременно — велосипед могли продать в одном магазине, а изменения о том, что его купили, появлялись не сразу. Получалось так, что колл-центр мог оформить заказ на уже проданный велосипед. Такие трудности явно требовали быстрых исправлений, — работа серверов должна была быть четко скоординирована. Компания впервые задумалась о том, чтобы перенести свою инфраструктуру в дата-центр.

Рассматривали несколько провайдеров, обращали внимание на скорость передачи данных. Она была критична для кассового оборудования и принтеров, которые пробрасывались через RDP. Поначалу «ВелоСтрана.ру» заинтересовалась Hetzner, но задержка при передаче пакетов в 2014 году до серверов, размещенных в Германии, составляла порядка 80 мс. В то время как у московских провайдеров — 3-7 мс.

В итоге остановились «ВелоСтрана.ру» арендовала блейд-сервер с четырьмя материнскими платами в «1 ГБ». По сути это только часть сервера, остальными его составляющими пользуются другие компании. Выбранный вариант в итоге не подошел. Блейд-сервер не справлялся с нагрузкой — в пиках активности общая СХД не могла обработать все запросы, которые поступали. Нужен был провайдер, который не ограничивал рост IT-систем.