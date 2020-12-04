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VCV

Success story
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VCV — сервис видеоинтервью, который позволяет сделать процесс отбора сотрудников простым, удобным и максимально эффективным как для бизнеса, так и для людей. Работодатели экономят время на собеседовании кандидатов: после просмотра кратких видеоинтервью на личную встречу приглашаются только те кандидаты, чей ролик действительно заинтересовал.

География

Россия

Бизнес

Digital-рекрутмент для HR

Продукт

Инструменты для отбора сотрудников

Какую задачу было важно решить

Построить инфраструктуру с высокой отказоустойчивостью

На начальной версии сервиса инфраструктура выстраивалась с помощью Docker-контейнеров и поднималась через Docker Compose. Но у системы был сложный процесс деплоя и масштабирования. Компания искала надежного провайдера, который мог работать без сбоев и неполадок, случившихся у предыдущего хостинга.

Кроме того, в VCV искали различные решения, чтобы оптимизировать расходы. В частности, компания пользовалась Microsoft Azure и Amazon, так как в свое время получила гранты от 500 Startups для использования их в работе с международными клиентами.

В VCV обратили внимание на Selectel в мае 2019 года, когда увидели письмо о тестировании сервиса Managed Kubernetes. Компания уже имела успешный опыт использования Kubernetes иностранного провайдера для сайта VCV.ai (зеркало для зарубежных клиентов).

Рассматривали и российских конкурентов Selectel. Но, по словам специалистов компании, их Kubernetes не вселял доверия, что подтверждали отзывы в сообществе пользователей. В VCV хотели использовать новые технологии и искали единомышленников среди провайдеров.

«Все было построено на Docker. Была потребность в отказоустойчивости, поэтому мы начали постепенно рассматривать другие варианты. Еще на предыдущем месте работы я много работал с Selectel и понимал, что они — самые адекватные ребята на российском рынке».

Евгений Смирнов, технический директор, VCV

Какие решения Selectel помогли

В 2019 году компания переехала на инфраструктуру Selectel и развернула первые виртуальные машины в «Облачной платформе». В мае 2020 года решила попробовать Managed Kubernetes и протестировать сервис.

После тестирования компания подготовила рекомендации по улучшению сервиса Manages Kubernetes (например, VCV просила расширить количество нод пулов в одном кластере). Кроме того, дописать документацию и добавить возможность создания кластеров через Terraform. Большую часть из этого списка разработчики Selectel исправили уже в первой версии полноценного релиза.

В итоге VCV развернула в Managed Kubernetes тестовое и dev-окружение, где обкатывала все новые функции сервиса. Продакшн-окружение сначала размещалось на виртуальных машинах в «Облачной платформе», но после обкатки также переехало в Managed Kubernetes.

Облачная платформа Selectel

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Managed Kubernetes

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«Многие провайдеры не готовы выслушивать критику. Ты им говоришь, что вот тут можно по-другому, а они говорят: „Ну а у нас так“. В Selectel мы нашли человеческое общение и понимание наших потребностей, желание пойти навстречу. Это редкость, как мне кажется. Во всяком случае, у других провайдеров я с этим не сталкивался».

Евгений Смирнов, технический директор, VCV

Каких результатов добились

2 года
успешного сотрудничества
6 месяцев
ушло на реализацию проекта

За время сотрудничества у VCV нет нареканий к работе сервисов Selectel. Все работает стабильно, компании легко масштабировать и оптимизировать инфраструктуру.

Из плюсов работы с Managed Kubernetes компания отметила быстрое создание нод пулов, быстродействие воркеров с локальными дисками и подробную документацию в базе знаний.

По словам сотрудников VCV, инфраструктура стала надежнее, стабильнее и дешевле. Отпала необходимость в балансировщиках нагрузки, исключены проблемы, которые были в других хостингах (например, DDoS-атаки). И главное — обеспечена отказоустойчивость, которая была важна для VCV.

В будущем компания рассматривает возможность разместить весь видеоконтент в «Облачном хранилище» Selectel.

«Рутиной заниматься никто не хочет. Для вас, как для сервиса — это развитие. Ваши разработчики получают опыт, создавая продукт. А мы получаем то, что не делаем каждый раз все эти рутинные действия. Получается, с двух сторон хорошо.

Мы не арендуем сотни серверов, но нас понимают и к нам прислушиваются».

Евгений Смирнов, технический директор, VCV

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