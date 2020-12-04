VCV — сервис видеоинтервью, который позволяет сделать процесс отбора сотрудников простым, удобным и максимально эффективным как для бизнеса, так и для людей. Работодатели экономят время на собеседовании кандидатов: после просмотра кратких видеоинтервью на личную встречу приглашаются только те кандидаты, чей ролик действительно заинтересовал.
География
Россия
Бизнес
Digital-рекрутмент для HR
Продукт
Инструменты для отбора сотрудников
Какую задачу было важно решить
Построить инфраструктуру с высокой отказоустойчивостью
На начальной версии сервиса инфраструктура выстраивалась с помощью Docker-контейнеров и поднималась через Docker Compose. Но у системы был сложный процесс деплоя и масштабирования. Компания искала надежного провайдера, который мог работать без сбоев и неполадок, случившихся у предыдущего хостинга.
Кроме того, в VCV искали различные решения, чтобы оптимизировать расходы. В частности, компания пользовалась Microsoft Azure и Amazon, так как в свое время получила гранты от 500 Startups для использования их в работе с международными клиентами.
В VCV обратили внимание на Selectel в мае 2019 года, когда увидели письмо о тестировании сервиса Managed Kubernetes. Компания уже имела успешный опыт использования Kubernetes иностранного провайдера для сайта VCV.ai (зеркало для зарубежных клиентов).
Рассматривали и российских конкурентов Selectel. Но, по словам специалистов компании, их Kubernetes не вселял доверия, что подтверждали отзывы в сообществе пользователей. В VCV хотели использовать новые технологии и искали единомышленников среди провайдеров.
«Все было построено на Docker. Была потребность в отказоустойчивости, поэтому мы начали постепенно рассматривать другие варианты. Еще на предыдущем месте работы я много работал с Selectel и понимал, что они — самые адекватные ребята на российском рынке».
Какие решения Selectel помогли
В 2019 году компания переехала на инфраструктуру Selectel и развернула первые виртуальные машины в «Облачной платформе». В мае 2020 года решила попробовать Managed Kubernetes и протестировать сервис.
После тестирования компания подготовила рекомендации по улучшению сервиса Manages Kubernetes (например, VCV просила расширить количество нод пулов в одном кластере). Кроме того, дописать документацию и добавить возможность создания кластеров через Terraform. Большую часть из этого списка разработчики Selectel исправили уже в первой версии полноценного релиза.
«Многие провайдеры не готовы выслушивать критику. Ты им говоришь, что вот тут можно по-другому, а они говорят: „Ну а у нас так“. В Selectel мы нашли человеческое общение и понимание наших потребностей, желание пойти навстречу. Это редкость, как мне кажется. Во всяком случае, у других провайдеров я с этим не сталкивался».
Каких результатов добились
За время сотрудничества у VCV нет нареканий к работе сервисов Selectel. Все работает стабильно, компании легко масштабировать и оптимизировать инфраструктуру.
Из плюсов работы с Managed Kubernetes компания отметила быстрое создание нод пулов, быстродействие воркеров с локальными дисками и подробную документацию в базе знаний.
«Рутиной заниматься никто не хочет. Для вас, как для сервиса — это развитие. Ваши разработчики получают опыт, создавая продукт. А мы получаем то, что не делаем каждый раз все эти рутинные действия. Получается, с двух сторон хорошо.
Мы не арендуем сотни серверов, но нас понимают и к нам прислушиваются».
Реализуйте ваш проект в Selectel
Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.