На начальной версии сервиса инфраструктура выстраивалась с помощью Docker-контейнеров и поднималась через Docker Compose. Но у системы был сложный процесс деплоя и масштабирования. Компания искала надежного провайдера, который мог работать без сбоев и неполадок, случившихся у предыдущего хостинга.

Кроме того, в VCV искали различные решения, чтобы оптимизировать расходы. В частности, компания пользовалась Microsoft Azure и Amazon, так как в свое время получила гранты от 500 Startups для использования их в работе с международными клиентами.

В VCV обратили внимание на Selectel в мае 2019 года, когда увидели письмо о тестировании сервиса Managed Kubernetes. Компания уже имела успешный опыт использования Kubernetes иностранного провайдера для сайта VCV.ai (зеркало для зарубежных клиентов).

Рассматривали и российских конкурентов Selectel. Но, по словам специалистов компании, их Kubernetes не вселял доверия, что подтверждали отзывы в сообществе пользователей. В VCV хотели использовать новые технологии и искали единомышленников среди провайдеров.