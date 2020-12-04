«Топвизор» — сервис поисковой аналитики. По словам руководства, «Топвизор» делает так, чтобы клиенты получали максимум трафика, оптимизировали расходы на SEO, правильно подбирали ключевые слова для контекстной рекламы и поиска. Сервис запустила команда из трёх человек в сентябре 2013 года: первая функция — проверка позиции в поисковой выдаче — помогала SEO-оптимизаторам готовить отчетность для клиентов. Позже «Топвизор» добавил функцию подбора ключевых слов для веб-мастеров — так появилось «ядро» сервиса, где можно подобрать, отфильтровать нужные ключевые слова и по ним уже заказывать тексты и проверять позиции — растет позиция в поисковике или падает.
Своим коньком в «Топвизоре» считают быстроту реакции на обращения пользователей и постоянное развитие сервиса: новые релизы компания готовит каждый месяц.
«Мы сервис поисковой статистики — складываем статистику, а наша целевая аудитория её анализирует, — рассказывает генеральный директор „Топвизора“ Дмитрий Удимов, — Помогаем улучшать проекты. Есть миссия негласная: пытаемся цивилизовать рынок интернет-маркетинга».
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Бизнес
SEO-аналитика
Продукт
Сервис и инструменты для поисковой аналитики
«Искали надёжные серверы в России, а нам сказали, что лучшие в России — это Selectel. Провели собственное исследование — и уже три года работаем. У нас никогда не было проблем с доступностью. Мы хотим пользоваться качественным продуктом, чтобы предоставлять качественный продукт».
Решение Selectel
Компании были нужны надёжные серверы. На тестовом этапе «Топвизор» пробовал работать с другими компаниями, но возникли сложности с масштабированием — проект рос, но под него не готовы были делать серверы индивидуальной конфигурации, эту возможность руководство «Топвизора» нашло у Selectel.
«Провели собственное исследование и нашли Selectel по рекомендациям в интернете, на форумах, — вспоминает Дмитрий Удимов, — искали серверы в России, а нам сказали, что лучшие в России — это Selectel. Важно было, что не реселлеры, свои дата-центры, надёжная связь». Кроме этого, для проекта было важно, чтобы у провайдера были свои дата-центры, оплата «по безналу» («Тогда с этим были проблемы», — говорит Дмитрий) и надёжность от крупной компании, чтобы минимизировать риски.
Результат
Topvisor начал работать с Selectel с самого начала. Сейчас у сервиса уже более десятка инструментов для SEO-аналитики: «Сбор поисковых подсказок» (самых популярных поисковых запросов, которые увидит пользователь в строке поиска), «Технический анализ сайта» (автоматически находит типовые ошибки вроде битых ссылок или отсутствующих тэгов), «Радар» (следит за изменениями на сайте, которые могут повилять на позиции в поиске) и многие другие. С «Топвизором» работают «Юлмарт», «1С.Битрикс», «ЛитРес», Groupon и другие известные ресурсы. С 2015 года у сервиса появилась «глобальная» англоязычная версия для зарубежных клиентов из Германии, Таиланда, США и других стран.
«В Selectel нравится индивидуальный подход, — делится Дмитрий Удимов, — Звоним в техподдержку, просим определенные диски: нам говорят — таких нет, но к осени вам подвезём. Всё». В компании отметили оформление сайта Selectel, которое помогает решать имиджевые задачи, если у клиентов возникает вопрос о провайдере «Топвизора».
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