«Топвизор» — сервис поисковой аналитики. По словам руководства, «Топвизор» делает так, чтобы клиенты получали максимум трафика, оптимизировали расходы на SEO, правильно подбирали ключевые слова для контекстной рекламы и поиска. Сервис запустила команда из трёх человек в сентябре 2013 года: первая функция — проверка позиции в поисковой выдаче — помогала SEO-оптимизаторам готовить отчетность для клиентов. Позже «Топвизор» добавил функцию подбора ключевых слов для веб-мастеров — так появилось «ядро» сервиса, где можно подобрать, отфильтровать нужные ключевые слова и по ним уже заказывать тексты и проверять позиции — растет позиция в поисковике или падает.

Своим коньком в «Топвизоре» считают быстроту реакции на обращения пользователей и постоянное развитие сервиса: новые релизы компания готовит каждый месяц.

«Мы сервис поисковой статистики — складываем статистику, а наша целевая аудитория её анализирует, — рассказывает генеральный директор „Топвизора“ Дмитрий Удимов, — Помогаем улучшать проекты. Есть миссия негласная: пытаемся цивилизовать рынок интернет-маркетинга».