До 2019 года у Samsonite был лишь один арендованный выделенный сервер в Selectel. На нем размещались сайты четырех брендов и база данных. Инфраструктура успешно справлялась с нагрузкой в обычные периоды продаж, но технические специалисты компании хотели оптимизировать ее к распродажам и пиковому спросу.

В первую очередь, Samsonite решил подготовиться к «черной пятнице» (2-3 недели распродажи в конце ноября-начале декабря). В эти 15-20 дней объем проданных товаров растет в 10 раз и ежедневно исчисляется трехзначными величинами, что сопоставимо с летним спросом. Отличие в том, что спрос сконцентрирован на небольшом временном промежутке, а это влечет ежедневную нагрузку на сайты компании.

Чтобы быть готовыми к DDoS-атакам, простоям и другим неполадкам, компании была необходимая распределенная инфраструктура. У Samsonite возникла идея сделать параллельную архитектуру и повысить отказоустойчивость сайтов. Это позволило бы им работать даже в случае отказа одного сервера.