Samsonite — один из крупнейших производителей багажа и дорожных аксессуаров. Компания основана в 1910 году. В Samsonite входят 10 брендов, из которых 4 представлено в России: Samsonite, American Tourister, Lipault и Tumi.
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Какую задачу было важно решить
Подготовить инфраструктуру к «черной пятнице»
До 2019 года у Samsonite был лишь один арендованный выделенный сервер в Selectel. На нем размещались сайты четырех брендов и база данных. Инфраструктура успешно справлялась с нагрузкой в обычные периоды продаж, но технические специалисты компании хотели оптимизировать ее к распродажам и пиковому спросу.
В первую очередь, Samsonite решил подготовиться к «черной пятнице» (2-3 недели распродажи в конце ноября-начале декабря). В эти 15-20 дней объем проданных товаров растет в 10 раз и ежедневно исчисляется трехзначными величинами, что сопоставимо с летним спросом. Отличие в том, что спрос сконцентрирован на небольшом временном промежутке, а это влечет ежедневную нагрузку на сайты компании.
Чтобы быть готовыми к DDoS-атакам, простоям и другим неполадкам, компании была необходимая распределенная инфраструктура. У Samsonite возникла идея сделать параллельную архитектуру и повысить отказоустойчивость сайтов. Это позволило бы им работать даже в случае отказа одного сервера.
«В моменты пиковых продаж большие требования предъявляются именно к нагрузке на сайт, она резко возрастает. Резко — это примерно в 10 раз. Именно такие данные у меня по прошлой осени. Поэтому, чтобы сайты работали штатно, быстро и надежно, мы приняли решение сделать параллельную архитектуру с двумя серверами».
Какие решения Selectel помогли
Создавать параллельную инфраструктуру в компании начали в начале 2019 года. Для подготовки к сезону распродаж специалисты Samsonite заказали второй сервер фиксированной конфигурации в панели my.selectel.ru.
Запуск второго сервера оказался достаточно сложным — компания провела автоматическую синхронизацию кода на нескольких виртуальных машинах, а также пусконаладочные работы, связанные с оптимизацией базы данных. Длительное тестирование и инженерные работы были частью KPI Samsonite — без этого сервер запускать было нельзя.
Чтобы переехать на новую инфраструктуру, компании пришлось обновлять код на сайтах и ввести механизмы его дублирования на разных серверах. Это заняло 5 месяцев — процесс начался в конце мая, и, после небольшой паузы, закончился в сентябре.
Кроме того, Samsonite было важно регулярно мониторить доступность оборудования, чтобы оперативно реагировать на простои, DDoS-атаки и другие нештатные ситуации. Для этого они развернули виртуальную машину, на которой установили сервер Zabbix для отслеживания состояния оборудования.
«Работа проходила в 2 этапа: в июне мы арендовали второй сервер, но тогда он стал лишь тестовым. На нем мы развернули все наши ресурсы, поставили ОС, настроили код. А запустили его уже в сентябре. После этого старый сервер был оптимизирован: мы обновили версии всех пакетов и настроили синхронизацию между оборудованием. Только тогда все было готово к запуску в промышленную эксплуатацию».
Каких результатов добились
Сейчас Samsonite арендует 2 выделенных сервера в разных дата-центрах Selectel в Санкт-Петербурге. По словам специалистов компании, предоставленных мощностей точно хватит до конца 2020 года, а в дальнейшем все будет зависеть от ситуации на рынке.
Компания подняла инфраструктуру на новый уровень отказоустойчивости. В период «черной пятницы» сайты Samsonite успешно справлялись с большой нагрузкой — более 150 тысяч пользователей в день. В компании настроили и резервное копирование — в случае аварии развертывание системы из бэкапа займет 10 минут.
«Результатом всего была отличная работа. Каких-то нареканий к работе IT-ресурсов в период „черной пятницы“ при резком росте нагрузки не было. Не было замедлений, сайт работал штатно и круглосуточно.
Нас устраивает соотношение цена/качество, при этом мы получаем хороший сервис. Мы решили все задачи, которые стояли в прошлом году перед IT-инфраструктурой. С удовольствием продолжаем сотрудничество и дальше!».
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