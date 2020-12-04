У РАЭК был большой опыт работы с другими провайдерами, но по разным причинам от них отказывались.

Иногда не устраивала политика безопасности — Максим Борзов рассказал, что однажды их администратору нужно было забрать сервер. Специалист пришел в дата-центр — охранников нет. Не дождавшись представителей дата-центра, он смог зайти и отключить машину. Прошел сам, отключил, вышел — опять никого. Постоял с сервером, подождал еще, да и поехал — понадеялся на камеры наружного наблюдения, которые покажут, кто забрал оборудование. В РАЭК уверяют, что в соседней стойке было оборудование и других организаций, больших и серьезных, например, крупного игрока на финансовом рынке (в Ассоциации не стали уточнять — какого именно).

Возникали проблемы с доступностью, длительными даунтаймами. Организация стала искать партнера с мощным современным железом и качественной поддержкой, которая своевременно отвечает на вопросы (неквалифицированная техническая поддержка — еще одно слабое звено некоторых прежних партнеров).