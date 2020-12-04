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РАЭК

Success story
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РАЭК была образована в 2006 году. Задачи ассоциации — экспертиза, стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие с государственными органами управления и многое другое. Например, РАЭК формирует отраслевые позиции, отстаивает интересы интернет-бизнеса, поддерживает проекты в отраслевом образовании и науке, помогает IT-специалистам развивать профессиональные компетенции. Ассоциация помогает IT-бизнесменам защищать свои интересы, решать спорные вопросы — как сформулировали в организации: «помогает быть услышанными».

Сегодня РАЭК объединяет более 130 игроков рынка электронных коммуникаций. Проводит множество известных и популярных мероприятий: например, i-СOMference, премия «Блог Рунета», «Премия Рунета», конференция «РИФ+КИБ», Санкт-Петербургская интернет-конференция (СПИК), Internet Business Conference (IBC Russia), RIW — и все они размещают проекты на серверах Selectel.

География

Россия

Бизнес

НКО, объединяющая игроков рынка электронных коммуникаций

Продукт

Сайты ассоциации, партнеров и мероприятий

Задача

У РАЭК был большой опыт работы с другими провайдерами, но по разным причинам от них отказывались.

Иногда не устраивала политика безопасности — Максим Борзов рассказал, что однажды их администратору нужно было забрать сервер. Специалист пришел в дата-центр — охранников нет. Не дождавшись представителей дата-центра, он смог зайти и отключить машину. Прошел сам, отключил, вышел — опять никого. Постоял с сервером, подождал еще, да и поехал — понадеялся на камеры наружного наблюдения, которые покажут, кто забрал оборудование. В РАЭК уверяют, что в соседней стойке было оборудование и других организаций, больших и серьезных, например, крупного игрока на финансовом рынке (в Ассоциации не стали уточнять — какого именно).

Возникали проблемы с доступностью, длительными даунтаймами. Организация стала искать партнера с мощным современным железом и качественной поддержкой, которая своевременно отвечает на вопросы (неквалифицированная техническая поддержка — еще одно слабое звено некоторых прежних партнеров).

«С Selectel мы начали работать с 2011 года по рекомендации партнеров — помню, они тогда сказали, что это компания с мощной инфраструктурой, компания, которая объединяет ведущие головы страны в своей области».

Максим Борзов, технический директор РАЭК

Решение Selectel

В плане физической безопасности оборудования Selectel предложил РАЭК дата-центры, которые надежно защищены от несанкционированного проникновения: на входе в здание и серверные круглосуточно дежурит вооруженная охрана, во всех помещениях и по периметру центра работает система видеонаблюдения, а доступ к оборудованию контролирует и учитывает система с магнитными картами.

Для своих проектов компания арендовала у Selectel выделенные серверы разной мощности. Некоторым проектам нужно справляться с большим количеством посетителей, а, например, для не самых больших проектов (сайта ассоциации, сайтов партнеров, конференций и т. п.) у РАЭК есть свой shared-хостинг, который построен на базе выделенных серверов Selectel.

Иногда, накануне мероприятий (когда стабильная работоспособность интернет-ресурса особенно важна), сайты организаторов подвергались DDoS-атакам, поэтому в РАЭК дополнительно воспользовались защитой от DDoS-атак, которую предоставил Selectel.

В итоге, сотрудничать Ассоциация и Selectel начали в 2011 году, хотя изначально хостинговых компаний рассматривали много. Дополнительным аргументом стали рекомендации партнеров, которые заверили руководство Ассоциации, что Selectel объединяет лучших специалистов страны в своей сфере и владеет мощной инфраструктурой.

Попробуйте следующие услуги

Облачная платформа Selectel

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Выделенный сервер

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Размещение оборудования

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Дополнительные услуги

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Результат

Один из проектов РАЭК — «Премия Рунета», в рамках которого проходит конкурс «Народное голосование». Конкурс агитирует участников ежесуточно голосовать за любимый проект (или проекты), обеспечивая сайт конкурса большим трафиком. За полмесяца до объявления победителей трафик постоянно растет — и благодаря качественной поддержке и ресурсам Selectel Ассоциации удавалось выдерживать этот наплыв.

РАЭК использует выделенные серверы разной мощности: например, «Российский интернет-форум» — старейшее и уважаемое мероприятие, которое проходит уже более 20 лет — последние шесть лет размещается на серверах Selectel. То же самое можно сказать о RIW и других знаковых для отрасли мероприятиях. Некоторые мероприятия, например, поддерживает «Яндекс» промо-баннерами на главной странице — это значит, что проекты выдерживают массивный трафик с главной «Яндекса». На «Премии Рунета», в период «Народного голосования», трафик зачастую больше 200 тыс. уникальных пользователей в сутки, а количество хостов переваливает за несколько миллионов.

В Ассоциации высоко оценили качество услуги «Защита от DDoS-атак» — в начале октября 2016 года компания делала проект с одной из крупнейших информационных компаний России. Неизвестные попытались «положить» сайт этого мероприятия, но работоспособность ресурса не пострадала, никаких жалоб от пользователей РАЭК не получала.

Отдельно в РАЭК поблагодарили техническую поддержку Selectel — за компетентность и скорость ответов: «Искали качественную поддержку, которая своевременно отвечает на вопросы, — рассказал Максим Борзов, — За это вам большое спасибо: можно создать тикет и получить ответ практически моментально».

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