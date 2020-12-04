igooods доставляет продукты и товары из гипермаркетов для жителей из разных уголков России. Пользователь оформляет заказ через сервис и получает товары по магазинным ценам уже через 90 минут — ему не нужно тратить время и силы на походы за покупками.
География
Россия
Бизнес
Доставка товаров
Продукт
Веб-сервис и приложение
Какие задачи нужно было решить
Увеличить инфраструктуру по мере роста бизнеса
Сначала igooods арендовал облачный сервер в Digital Ocean. Потом компания начала расти, и нужно было расширять инфраструктуру. Масштабирование облака в Digital Ocean оказалось дорогим, что не подходило сервису — ведь бизнес и дальше развивался, подключение новых мощностей было необходимым на каждом этапе роста. Чтобы сэкономить, igooods перешел на выделенные физические серверы у другого зарубежного провайдера — аренда физических серверов обходилась дешевле.
Соблюсти закон о персональных данных
igooods арендовал «железо» у зарубежного провайдера. Все работало исправно, но 1 июля 2017 года вступили в силу поправки к закону 152-ФЗ «О персональных данных». Теперь закон требовал, чтобы компании, которые работают с клиентами из России, хранили и обрабатывали их личные данные на территории РФ. Чтобы отвечать 152-ФЗ, igoods нужно было переехать — организовать свою IT-инфраструктуру в России.
Быстро адаптироваться к изменениям
igooods искал провайдера, на которого можно положиться даже в непредвиденной ситуации (забегая вперед, надежность стала крайне необходима во время пандемии коронавируса). Разработчик iGooods порекомендовал своим коллегам Selectel — он сказал, что «это нормальные и крупные ребята». Так команда переехала к российскому провайдеру.
«С Selectel довольно простые договоренности обо всем и простой вход в услуги. Понятная цель, понятные ребята. Для нас главное — надежность. Мы остаемся с Selectel, потому что это надежный партнер, и можно не беспокоиться».
Какие решения Selectel помогли
igooods пришел в Selectel и арендовал выделенные серверы для приложений и баз данных — при стабильной нагрузке размещение инфраструктуры на «железе» обходилось компании выгоднее, чем в облаке. Нагрузка у сервиса сезонная, ее легко спрогнозировать: летом и в хорошую погоду покупатели реже оформляют заказы, а зимой, пока все сидят по домам, спрос на доставку растет.
Клиентов у igooods становилось больше в несколько раз год к году, росла и инфраструктура — требовались новые мощности. Для продакшна компания арендовала еще несколько выделенных серверов, а для тестовых сред разработки развернула виртуальные машины в «Облачной платформе».
Бизнес рос, и igooods нужно было развивать отдельные сервисы — для этого компания решила построить микросервисную архитектуру и подключила Managed Kubernetes. В итоге с помощью услуги каждый сервис хранится в своем контейнере — это упрощает разработку и тестирование приложений. Кроме этого, igooods подключил еще несколько сервисов Selectel. Для хранения товарных остатков и других данных, которые регулярно отгружают партнеры из магазинов и гипермаркетов, компания стала использовать «Облачное хранилище». А чтобы изображения товаров прогружались быстро у пользователей из любых городов, команда подключила сеть доставки контента CDN.
Сбой во время пандемии
В марте 2020 года, когда в мире случилась пандемия коронавируса, клиентов у igooods стало больше в 2-3 раза — компания впервые столкнулась с таким высоким спросом. Серверы работали на 40-60% емкости, и нужно было срочно увеличить их мощности.
«Сейчас главная задача — сделать системы независимыми, чтобы при падении публичных систем работали внутренние. Исполнение заказов — наивысший приоритет: нужно закончить старые, даже если нет возможности принять новые».
Каких результатов добились
Сейчас у igooods 14 физических выделенных серверов приложений и баз данных. В «Облачной платформе» развернуто 10 виртуальных машин, а в «Облачном хранилище» — 29 контейнеров и 6 ТБ данных гипермаркетов и магазинов.
С начала пандемии у сервиса значительно выросло число заказов: в феврале их было 87 000, а уже в июне — 184 000. После мартовского сбоя все работает стабильно, и связная IT-инфраструктура помогает компании расти.
«Хороший хостинг — о котором не вспоминают, потому что он стабильный. Selectel — именно такой. Мое пожелание Selectel: продолжайте в том же духе!».
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