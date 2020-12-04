В марте 2020 года, когда в мире случилась пандемия коронавируса, клиентов у igooods стало больше в 2-3 раза — компания впервые столкнулась с таким высоким спросом. Серверы работали на 40-60% емкости, и нужно было срочно увеличить их мощности.

17 марта для кластера приложений igooods арендовал 2 новых сервера в «Панели управления». Чтобы ускорить получение «железа», команда сразу позвонила своему менеджеру в Selectel — с его помощью оборудование под нужную сборку igooods было готово уже через 4 часа вместо привычных 2 дней. Кроме того, через несколько часов из-за возросшей пользовательской нагрузки команде пришлось переносить базу данных на более мощный сервер.

Так за 1 день компания сделала 2 сложных изменения в своей инфраструктуре — многое разработчики настраивали вручную. При этом в igooods не изолировали друг от друга сервисы приложений, логи ошибок были переполнены и не все важные сервисы были включены в мониторинг. Все это повлияло на то, что когда на следующий день в сервисе случился сбой, было сложно найти причину — не было понятно, связано ли это с базой данных, новыми серверами или чем-то другим.

Сбой был серьезным, о нем писали в соцсетях и СМИ. Легли сайт, приложения и внутренние системы igooods — курьеры не могли доставить даже оформленные до сбоя заказы. Сервисы igooods были недоступны, потому что сервер базы данных столкнулся с очень высокой нагрузкой в процессор — запросов к БД было не больше, чем обычно, но по времени они длились дольше. Было не ясно, почему так происходит.

Команда стала искать причину и направила все силы на устранение даунтайма. Спустя несколько часов нашла ошибку на стороне разработки. Все дело было в том, что кэш Redis перестал записывать страницы с приложения на Rails — это заметно увеличило нагрузку на базу данных и вывело сервисы igooods из строя. Когда ошибку устранили, сайт и приложения возобновили работу, а клиенты начали получать заказы.