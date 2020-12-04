Михаил, расскажите о проекте

GetBlogger — площадка, которая соединяет рекламодателей и блогеров для продвижения продуктов и услуг в Instagram и Youtube. Платформу запустили основатели сервиса по доставке еды Delivery Club Анна Шкирина и Левон Оганесян. Так как опыт создания маркетплейсов у них уже был, команда знала, куда двигаться. Хотелось сделать рынок структурированным и занять его значительную часть.

Он не был таким?

Когда мы запускались, рынок только формировался. Не было четких правил игры, как в контекстной или таргетированной рекламе, где пользователь знает, за что и сколько он платит. Полтора-два года назад реклама у блогера была черным ящиком. Стоимость поста складывалась так: сегодня он стоит 10 тысяч рублей, завтра 20 тысяч, а для Coca-Cola 50 тысяч рублей.

А зачем развивать направление, где результат сложно прогнозировать?

Так было только в России. За рубежом маркетологи давно научились считать выгоду от рекламы блогеров. Мы подумали, что тоже сможем. Если где-то есть трафик, значит его можно монетизировать. Рано или поздно туда придут рекламодатели.

Смогли?

Да, мы не просто монетизировали, но и привели рекламу у блогеров к формату с оплатой за охват. Рекламодатель платит только за качественную аудиторию блогера.

Но ведь есть агентства, которые работают с блогерами? Почему рекламодатели не идут к ним?

Выбирают нас, потому что за короткий промежуток времени рекламодатель может провести масштабную рекламную кампанию. Например, кампания «Агуши» насчитывала 1 000 блогеров. Если бы агентство работало руками, у них это заняло бы месяцы. За счет автоматизации внутри команды и внутри платформы, экономим не только мы, но и рекламодатель. Бывает так, что крупные компании взаимодействуют и с нами, и с агентствами. GetBlogger — это умный софт. Блогер при регистрации подвязывает свои профили Instagram и/или Youtube к нашей платформе. Мы получаем данные из его аккаунтов напрямую от соцсетей, анализируем их и в удобном виде выводим эту статистику рекламодателю. В агентствах и биржах в принципе нет такого функционала.

На что именно смотрите в аккаунтах у блогера?

Платформа автоматически анализирует вовлеченность, качество аудитории, объем накруток, охват, половозрастной срез, географию аудитории и множество других параметров. Число блогеров постоянно растет, данных для анализа становится больше. Для того, чтобы их обработать, нам нужны серьезные вычислительные мощности, которые и предоставляет Selectel. На основе проанализированных данных выставляем блогерам цену за размещение у них рекламы. Рекламодатель платит не за 10 тысяч подписчиков, а за 5 тысяч тех, кто увидит рекламу, живет в России и не является ботом.

А в чем польза блогеру?

Мы не берем комиссию, как это делают агентства, и предоставляем заказы от качественных рекламодателей в очень большом объеме. При этом, мы гарантируем что условия сделки будут соблюдены обеими сторонами.

Как GetBlogger справляется с нестандартными запросами? Например, мне среди блогеров нужны ИТ-специалисты. Я смогу найти, то что хочу?

GetBlogger — агрегатор с человеческим лицом. У нас есть отдел, который работает с рекламодателями. За счет того, что налажена тесная коммуникация с блогерами, с помощью менеджера им можно отправлять нестандартные запросы.

А бывает так, что не вы ищете блогеров, а к вам уже приходят со списком?

Чаще всего крупные бренды и средний бизнес приходят со списком блогеров, с которыми они работают. Нередко случалось так, из этого списка до 50% накручивали подписчиков, просмотры, лайки и комментарии, и тогда рекламодатель от них отказывался.

А почему они сами не смогли оценить качество аудитории?

Руками проверить, использует блогер накрутку или нет, невозможно. Совсем явную накрутку видно глазами, но большая часть блогеров равномерно накручивает лайки с накруткой подписчиков, запускает таргетированную рекламу, чтобы собирать лайки от живых людей с дешевых гео, например из Пакистана, Индии, Малайзии.

Михаил, большое спасибо за интересные подробности работы вашей площадки, у меня остались вопросы по технической части. Почему выбрали Selectel?

Мы запустили платформу в 2017 году, с вами с самого начала. Выбрали Selectel, потому что знали, что вы надежный провайдер, ваше имя было на слуху.

Какую услугу используете?

Выделенный сервер произвольной конфигурации. Если есть возможность взять конфигурацию под проект, странно ею не воспользоваться. Произвольная конфигурация позволяет нам не брать сервер впритык и при этом не переплачивать за излишний запас вычислительных мощностей.

Для каких задач выбирали?

Задач было несколько, но результат важен был один: хорошо работающая платформа.

Первая задача была связана с разработкой платформы, она у нас 24/7. Каждую неделю мы выпускаем новые и новые обновления. Например, вносим изменения в личный кабинет или меняем фильтры для поиска блогеров. Важно было, чтобы сервер работал без зависаний.

Вторая задача: нам требовались серьезные мощности, чтобы обрабатывать большое количество статистики онлайн. Каждый день на платформе регистрируются сотни блогеров, мы анализируем информацию по каждому из них. Сейчас блогеров около 60 тысяч, отображается чуть больше 16 тысяч. У нас очень жесткий порог отсева. Блогер, даже пройдя модерацию, далеко не факт, что получит предложение от рекламодателя. Мы, в первую очередь, оцениваем качество аудитории с помощью целого ряда алгоритмов, а для их работы требуются соответствующие мощности.

Третья: сервер должен был выдерживать нагрузку на сам фронт. Например, нужен быстрый рост числа рекламодателей из Санкт-Петербурга. Мы запускаем таргет или рекламу в СМИ, и на сайт начинает идти трафик рекламодателей. Помимо главной страницы, нам нужно им быстро показывать страницы с самим фильтром/поиском блогеров. Все должно грузиться быстро. Умная платформа, которая грузится 5 секунд, такого мы себе позволить не можем. С «Выделенными серверами» Selectel сайт загружается за 0,9 секунды.

Решили задачи?

Да, на сервере лежит продакшн версия проекта (сайт и все сервисы по сбору и обработке статистических данных).

А почему выбрали не облако?

Исторически сложилось, что еще в Delivery Club всегда использовали железо.

Что нравится у нас?

Мне как маркетологу понравился спецпроект с VC, где вы простым языком рассказываете о том, какие услуги предоставляете. Еще у вас очень понятный сайт. Знаю точно, что нашему техническому директору нравится оперативная и квалифицированная техническая поддержка, удобный личный кабинет. Вопрос стабильности не хочет затрагивать из суеверности.