К началу 2017 года у компании резко вырос спрос на услуги и увеличилось число пользователей на сайте. Ей потребовались новые мощности, чтобы справиться с нагрузкой.

В этот же период появилась проблема — Envybox хранила данные в Европе. Это грозило штрафом за несоблюдение закона «О персональных данных», поправки к которому вступили в силу с 1 июля 2017 года. Компании было необходимо найти провайдера в России, чтобы соблюсти требования законодательства.

Представители Envybox выбирали из нескольких российских провайдеров. В Selectel компании понравились гибкие цены, сетевые возможности, конфигурации выделенных серверов и масштабируемость «Облачного хранилища». В конце 2017 года Envybox начала перенос данных на наши серверы.