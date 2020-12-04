Envybox создает виджеты обратного звонка, онлайн-чаты, CRM-системы, квизы и другие сервисы для повышения эффективности работы сайтов.
География
Россия, Украина, Казахстан, Турция, Беларусь
Бизнес
Повышение эффективности работы сайтов
Продукт
CRM-системы, виджеты, онлайн-чаты, квизы
Какую задачу было важно решить
Нарастить инфраструктуру по мере роста числа пользователей на сайте
К началу 2017 года у компании резко вырос спрос на услуги и увеличилось число пользователей на сайте. Ей потребовались новые мощности, чтобы справиться с нагрузкой.
В этот же период появилась проблема — Envybox хранила данные в Европе. Это грозило штрафом за несоблюдение закона «О персональных данных», поправки к которому вступили в силу с 1 июля 2017 года. Компании было необходимо найти провайдера в России, чтобы соблюсти требования законодательства.
Представители Envybox выбирали из нескольких российских провайдеров. В Selectel компании понравились гибкие цены, сетевые возможности, конфигурации выделенных серверов и масштабируемость «Облачного хранилища». В конце 2017 года Envybox начала перенос данных на наши серверы.
«До Selectel у нас в WorldStream было 2 машины. Там находились и базы данных, и сервер с приложением, а также дополнительные инструменты для работы сайта. Сначала этого было достаточно, но в начале 2017 года произошло 2 важных события. Во-первых, приняли поправки к закону о хранении персональных данных и пришлось искать провайдера в России (WorldStream зарегистрирован в Нидерландах). И второй момент — резкий рост и скачок пользователей нашего сайта, что потребовало увеличения мощностей. Да и стабильностью WorldStream не отличался».
Какие решения Selectel помогли
Envybox арендовала 10 выделенных серверов (готовых и произвольных конфигураций), а также перенесла часть инфраструктуры в «Облачное хранилище». Специалисты Selectel быстро вносили изменения в конфигурацию машин и увеличивали размер хранилища буквально за минуты.
Сделайте следующий шаг
Кроме того, мы консультировали коллег из Envybox, на что обратить внимание при переносе инфраструктуры. Это было важным моментом, поскольку на тот момент у компании не было штатного DevOps-специалиста.
В самом начале работы у Envybox были перебои с доступностью в некоторых регионах России — маршруты от некоторых провайдеров до получателей постоянно где-то терялись. Это удалось быстро исправить, и теперь все работает как часы.
«Общение с Selectel проходило исключительно по тикетам. Этого было достаточно. Это один из важных моментов, потому что оперативность технической поддержки важна. От банальных вопросов оплаты до вопросов по инфраструктуре — все решалось в тикетах и очень быстро. Не понадобилось ни звонков, ни встреч».
Каких результатов добились
С момента начала сотрудничества, в конце 2017 года до текущего момента, количество пользователей сайта Envybox выросло в 12 раз. За 2,5 года не было ни одного происшествия из-за недоступности сетевого или серверного оборудования. А переезд на инфраструктуру Selectel позволил зарегистрировать компанию как оператора персональных данных.
В Envybox планируют и дальше расширять свои мощности, поэтому в 2020 году компания отвезет всю инфраструктуру в Selectel — а это еще 20 виртуальных машин.
«Прежде всего, в будущем хотим больше прислушиваться к советам специалистов Selectel. Сначала мы думали, что сами со всем справимся, но оказалось, что нет. И советы поддержки были разумными. Многие рассматривают поддержку как место, в которое обращаются, когда что-то сломалось. Плотное взаимодействие помогло избежать краха и у нас, и в будущем это поможет другим.
И второе. Советуем всем выбирать инфраструктуру с запасом, чтобы она прослужила долгие годы. Сейчас мы рассматриваем „Облачную платформу Selectel“. Она шагнула за непродолжительное время очень далеко, сейчас ей удобно пользоваться. Было сложно, а сейчас удобно».
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