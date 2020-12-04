России не хватает донорской крови. Сегодня на тысячу человек приходится менее 20 доноров при общепризнанной норме более 40. DonorSearch меняет ситуацию к лучшему, принося современные технологии в эту консервативную сферу. Selectel безвозмездно поддерживает жизненно важный проект.
Идея DonorSearch родилась у студента из Татарстана Руслана Шекурова в 2010 году. Проект начинался с группы в «ВКонтакте», где нуждающиеся в крови люди могли встретиться с потенциальными донорами. За следующие шесть лет он вырос в онлайн-платформу, которая объединяет 45 тысяч добровольцев по всей России. Ежемесячно в базе проекта появляется до 100 объявлений о поиске доноров. Большинство из них находят отклик.
География
Россия
Бизнес
Социальный проект по развитию донорства
Продукт
Сайт и мобильные приложения
Задача
Миссия DonorSearch — обеспечить страну донорской кровью для спасения тысяч жизней. «Мы стремимся к тому, чтобы каждый день центры крови принимали ровно столько доноров, сколько им нужно. При этом параметры крови и типы донаций должны совпадать с потребностями центров», — рассказывает Руслан Шекуров. По его словам, достигнуть этого можно только одним способом: вовлекать все больше людей в донорское движение и мотивировать их сдавать кровь регулярно. Без глубокого понимания аудитории приблизиться к таким результатам невозможно.
Проект представляет собой фабрику по анализу данных, которая интерпретирует поведение доноров онлайн и офлайн, оценивает разные способы их мотивации, тестирует гипотезы и новые функции. Отдельное направление — сбор и систематизация разрозненных данных о нуждах больниц.
«DonorSearch — первый в России проект, который применяет современные IT-подходы для решения задач донорского движения. Сайт, мобильные приложения, базы данных — нагрузка на наши платформы растет с каждым днем. А специфика работы такова, что мы обязаны всегда быть онлайн. Selectel дает нам надежную инфраструктуру, а с ней — уверенность, что мы можем воплотить в жизнь все наши идеи».
Решение Selectel
Большой объем вычислений требует производительной инфраструктуры. Поэтому выделенные серверы на базе процессоров Intel® стали оптимальным фундаментом для архитектуры DonorSearch. Наряду с мощностью это решение отличается высокой надежностью: серверы размещаются в дата-центрах уровня Tier3.
Деятельность DonorSearch целиком зависит от внешней поддержки. «Мы пробовали краудфандинг — не пошло. Встречались с венчурными фондами, но без результата. Инвесторы признают, что дело важное, но их не интересуют социальные проекты без монетизации. Сейчас DonorSearch развивается на гранты и дотации спонсоров.
Результат
Команде DonorSearch удалось создать удобную среду для доноров и реципиентов. Они персонализировали коммуникации в этой цепочке, что в разы ускорило поиск крови. Сейчас в проект включают центры крови, больницы, фонды и т. д. Эксперты отмечают инновации и успехи DonorSearch: недавно проект вошел в шорт-лист международного конкурса Eventiada Awards 2016. В планах у DonorSearch рост базы доноров до 6 млн человек и расширение границ за счет стран СНГ.
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