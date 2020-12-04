России не хватает донорской крови. Сегодня на тысячу человек приходится менее 20 доноров при общепризнанной норме более 40. DonorSearch меняет ситуацию к лучшему, принося современные технологии в эту консервативную сферу. Selectel безвозмездно поддерживает жизненно важный проект.

Идея DonorSearch родилась у студента из Татарстана Руслана Шекурова в 2010 году. Проект начинался с группы в «ВКонтакте», где нуждающиеся в крови люди могли встретиться с потенциальными донорами. За следующие шесть лет он вырос в онлайн-платформу, которая объединяет 45 тысяч добровольцев по всей России. Ежемесячно в базе проекта появляется до 100 объявлений о поиске доноров. Большинство из них находят отклик.