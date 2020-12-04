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География
Россия
Бизнес
Купля и продажа автомобилей
Продукт
Онлайн-сервис
Задача
В CarPice была такая рабочая схема: между разработчиками должен быть небольшой сервер, который постоянно обновлялся и бэкапился. Каждому разработчику нужна копия продакшн-системы с полноценным доступом и возможностью проводить любые эксперименты безопасно, на его личном окружении. Требовалось клонирование этого окружения «мышкой», если в команду приходит новый сотрудник.
CarPrice нужно было облако, которым управляет сама компания. По словам Ильи, им не подходила обычная схема работы с облаками, когда нужно заказать виртуальный сервер, ждать, пока его сделают.
«Нельзя без обращения в техподдержку самим создать нужную инфраструктуру: поменять количество ядер, памяти и т. д. Это было единственное решение на рынке, которое позволяло нам всё делать самостоятельно, и нам это очень понравилось».
Кроме этого, CarPrice обрабатывает личные данные клиентов, поэтому серверы компании должны располагаться в России, чтобы не нарушать законодательство. Компания долго искала подходящее решение, пробовала разные схемы и в итоге стала бета-тестером VPC.
«Нам нужно было облако, которым управляем мы сами. С облаками обычно как: заказываешь сервер, ждёшь пока его сделают, т. е. нельзя без обращения в техподдержку самим создать нужную инфраструктуру: поменять количество ядер, памяти и т. д. VPC — единственное решение на рынке, которое позволяло нам это делать самостоятельно, и нам это очень понравилось».
Решение Selectel
В итоге компания около года всю разработку держала исключительно на VPC и параллельно арендовала у Selectel серверы, на которых стояло программное обеспечение CarPrice и работал их проект.
«Операционно-инфраструктурная деятельность DevOps’ов занимает много времени. Например, надо развернуть новую среду для разработки: если копировать сложный продакшн, то админ будет заниматься этим несколько дней. Здесь мы делаем ctrl+c — ctrl+v, и оно работает. Задача на 15 минут. Это нас конечно купило. Если бы мы всё делали сами на железках — обошлось бы дешевле, но мы предпочли экономить время».
Результат
VPC позволил CarPrice быстро масштабироваться: сервис, помимо прочего, известен тем, что за 2 года вырос в большую организацию — для IT-компании это сложно.
Выросла команда, появилась возможность привлечь больше разработчиков. В компании считают, что тогда без VPC это было бы невозможно — не было готового решения, которое бы позволило CarPrice включить в разработку столько людей, чтобы компания могла развиваться. Также CarPrice использует VPC, чтобы запускать сервисы-эксперименты и проверять гипотезы: «быстро сделали виртуальную машину, что-то на ней потестировали, поняли, что понравилось, доделали, запустили уже на железе», — объяснили в компании.
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