В CarPice была такая рабочая схема: между разработчиками должен быть небольшой сервер, который постоянно обновлялся и бэкапился. Каждому разработчику нужна копия продакшн-системы с полноценным доступом и возможностью проводить любые эксперименты безопасно, на его личном окружении. Требовалось клонирование этого окружения «мышкой», если в команду приходит новый сотрудник.

CarPrice нужно было облако, которым управляет сама компания. По словам Ильи, им не подходила обычная схема работы с облаками, когда нужно заказать виртуальный сервер, ждать, пока его сделают.

«Нельзя без обращения в техподдержку самим создать нужную инфраструктуру: поменять количество ядер, памяти и т. д. Это было единственное решение на рынке, которое позволяло нам всё делать самостоятельно, и нам это очень понравилось».

Кроме этого, CarPrice обрабатывает личные данные клиентов, поэтому серверы компании должны располагаться в России, чтобы не нарушать законодательство. Компания долго искала подходящее решение, пробовала разные схемы и в итоге стала бета-тестером VPC.