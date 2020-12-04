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Assist

Success story
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Группа компаний Assist — ведущий российский провайдер электронных платежей. Клиенты Assist — магазины, которые хотят, чтобы их клиенты могли оплачивать товары и услуги различными (доступными официально) способами — например, картами или электронными платежами.

Как рассказали в компании, Assist — посредник, который предоставляет клиентам унифицированный API, чтобы они могли получать единую отчетность, в любой момент менять банк-эквайер без доработок программного обеспечения или работать с несколькими банками-эквайерами одновременно.

География

Россия

Бизнес

Провайдер электронных платежей

Продукт

Решения для платежных услуг

Задача

Assist работает с 1998 года. На тот момент весь программно-аппаратный комплекс, который использовала компания, размещался в офисе — возникали проблемы с доступом к оборудованию, перебои электропитания, нарушался температурный режим. Приходилось учитывать и ограничения по нагрузке на перекрытия офисного здания, где располагалась организация. К 2008 году в компании решили, что пришло время расширяться, становиться крупнее и мощнее. После исследования рынка руководство выбрало Selectel.

«Мы провели исследование рынка услуг ЦОД, рассмотрели несколько вариантов, но достойных из них было мало: на тот момент Selectel выглядел лидером по ценам, качеству и предоставляемым услугам. На основании этого приняли решение „переезжать“ в ЦОД Selectel».

Кирилл Иванов, директор по эксплуатации Assist

Решение Selectel

Assist арендовал серверную стойку в одном из дата-центров Selectel и разместил там свое оборудование. В компании отметили, что ежегодно проходят сертификацию PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) — аудитор проверяет, что все пункты стандарта выполняются. С 2008 года сертификацию в части физической защищенности (в рамках PCI DSS) взял на себя Selectel, который проходит эту процедуру по собственной инициативе.

Традиционный вопрос возник с хранением персональных данных российских пользователей — раньше Assist размещал свою CRM в зарубежном облаке. После введения соответствующего закона данные срочно перенесли в Россию, на временный облачный хостинг, который уже перестал устраивать компанию по техническим параметрам. Сейчас прорабатываются варианты хранения на постоянной основе — и выбор уже сделан в пользу Selectel. В ближайшее время планируется сборка отказоустойчивого решения на базе «виртуального приватного облака» Selectel.

Попробуйте следующие услуги

Облачная платформа Selectel

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Выделенный сервер

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Размещение оборудования

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Дополнительные услуги

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Результат

По оценке руководства Assist, «переезд» не только повысил отказоустойчивость, но и позволил сэкономить — размещать и поддерживать оборудование самостоятельно стало невыгодно, лучше, чтобы этим занималась профессиональная компания.

В собственной серверной Assist появилось много свободного места — это позволило добавить дополнительной мощности. Как результат — в разы повысилась скорость обработки транзакций (для некоторых операций — пятикратно).

Сегодня Assist сотрудничает более чем с 3 000 компаний со всего мира. Представительства Assist есть в России и Республике Беларусь. Клиенты компании: Google, OZON, Мариинский и Большой театры, Bileter, HeadHunter, Ашан и многие другие. Партнеры — крупнейшие российские и зарубежные банки: ВТБ 24, Райффайзенбанк, Беларусбанк, Банк «Санкт-Петербург», Банк Русский Стандарт, UCS, Абсолют Банк, Credorax, American Express.

С помощью Assist можно принимать платежи по банковским картам и электронным кошелькам через интернет, мобильные устройства и mPOS-терминалы. Assist взаимодействует с основными типами карт: Visa, MasterCard, Maestro, Diners Club, JCB, American Express, МИР, поддерживает Apple Pay и электронные кошельки «Яндекс.Деньги», WebMoney и QIWI.

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.