Assist арендовал серверную стойку в одном из дата-центров Selectel и разместил там свое оборудование. В компании отметили, что ежегодно проходят сертификацию PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard, стандарт безопасности данных индустрии платежных карт) — аудитор проверяет, что все пункты стандарта выполняются. С 2008 года сертификацию в части физической защищенности (в рамках PCI DSS) взял на себя Selectel, который проходит эту процедуру по собственной инициативе.

Традиционный вопрос возник с хранением персональных данных российских пользователей — раньше Assist размещал свою CRM в зарубежном облаке. После введения соответствующего закона данные срочно перенесли в Россию, на временный облачный хостинг, который уже перестал устраивать компанию по техническим параметрам. Сейчас прорабатываются варианты хранения на постоянной основе — и выбор уже сделан в пользу Selectel. В ближайшее время планируется сборка отказоустойчивого решения на базе «виртуального приватного облака» Selectel.