Сайт-Менеджер — конструктор интернет-магазинов, подразделение петербургской группы компаний ARTW. По оценке создателей сервиса, у предпринимателя, который хочет торговать в интернете есть два пути: заказать сайт в агентстве (а значит — приготовить пару миллионов рублей и запастись терпением) или воспользоваться каким-либо сервисом «готовых решений».

С помощью «Сайт-Менеджера» можно, ничего не программируя, через интерфейс, (который не сложнее, чем у социальной сети) наполнить сайт контентом, добавить товары и быстро запустить свой бизнес в онлайне. Пользователю не придется тратить время и деньги на техническое задание, дизайн магазина, программирование и установку на хостинг.