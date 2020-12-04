Сайт-Менеджер — конструктор интернет-магазинов, подразделение петербургской группы компаний ARTW. По оценке создателей сервиса, у предпринимателя, который хочет торговать в интернете есть два пути: заказать сайт в агентстве (а значит — приготовить пару миллионов рублей и запастись терпением) или воспользоваться каким-либо сервисом «готовых решений».
С помощью «Сайт-Менеджера» можно, ничего не программируя, через интерфейс, (который не сложнее, чем у социальной сети) наполнить сайт контентом, добавить товары и быстро запустить свой бизнес в онлайне. Пользователю не придется тратить время и деньги на техническое задание, дизайн магазина, программирование и установку на хостинг.
География
Россия
Бизнес
Создание сайтов
Продукт
Конструктор интернет-магазинов
Задача
Платформу «Сайт-Менеджера» разработали в 2004 году. Изначально сервис назывался «Конструктор сайтов», но со временем создатели ушли в сторону e-commerce, поэтому сосредоточились на интернет-магазинах. Любой представитель малого или среднего бизнеса может сделать магазин с продажами с нуля за неделю. На техническую часть уйдет примерно один день: больше времени придется потратить на описание товаров, наполнение сайта, рекламу — вещи, которые сопровождают продажи. Вложения в такой интернет-магазин составят около 10 000 рублей в год, а внешне он ничем не будет отличаться от «больших серьезных» магазинов. Несмотря на то, что сервис называется «конструктором» интернет-магазинов, по сути он ближе к профессиональной системе. Кроме того, по мнению создателей, «Сайт-Менеджер» идеален для проверки коммерческих гипотез.
Чтобы «Сайт-Менеджер» бесперебойно работал на должном уровне, от хостинг-провайдера ему нужны надежная связь, место для хранения клиентского контента и средства контроля состояния сервисов.
«Самое главное, что мы получаем — спокойствие. Проблемы с электричеством — есть резервирование, с каналами — есть резервирование. Если возникают срочные задачи по серверами, они решаются качественной техподдержкой. Поэтому мы сами пользуемся и рекомендуем Selectel клиентам: у вас всё будет работать быстро, надежно и всегда».
Решение Selectel
Сервису приходится раздавать много статического контента для тысяч сайтов — под эту задачу хорошо подходит услуга «Облачное хранилище». Для работы с зарубежным пользователям (например, из Европы) «Сайт-Менеджер» использует сеть доставки контента (CDN) — пользователи получают данные без задержки по оптимальному сетевому маршруту. А следить за своими (и клиентскими) сервисами и критическими точками помогает услуга «Мониторинг» — после каждой проверки формируется детализированный отчет о доступности и состоянии сервисов из разных точек мира.
В группу компаний ARTW также входит, например, интернет-агентство, которое занимается крупными решениями для сферы e-commerce. Когда агентство разрабатывает крупный портал или магазин, которому требуется мощное и надежное оборудование — они обращаются в Selectel.
Результат
Стабильный надежный проект привлек уже более 10 000 клиентов, и все они — коммерческие (у «Сайт-Менеджера» нет бесплатных тарифов). В 2014 году создатели запустили новую улучшенную версию сервиса.
Сейчас руководство «Сайт-Менеджера» смотрит в сторону виртуализации — тестирует услугу «Виртуальное приватное облако» (VPC) и изучает экономическую обоснованность перехода («приватное облако» дороже собственного оборудования, но зато можно управлять ресурсами по своему усмотрению и отпадает необходимость менять оборудование).
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