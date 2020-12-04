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AGIMA

Success story
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В прошлом году компании исполнилось 10 лет. Основные направления деятельности AGIMA: веб-разработка и интеграция, UX-аналитика и проектирование, дизайн, поддержка и развитие интернет-проектов, digital-маркетинг, SMM, консалтинг.

Как пояснили в компании, AGIMA — веб-студия с уклоном в корпоративный сектор: она делает сайты, сопровождает, проектирует, разрабатывает дизайн, внедрение, запускает проект, готовит аналитику и т. д.

Основные клиенты: банки и страховые компании, иногда — крупные корпорации, большие порталы. В таких проектах, как правило, много непростых интеграций с CRM или другими внешними сервисами. Отдельное направление компании: корпоративные порталы, на которых сотрудник может сделать всё: узнать о новостях компании, запланировать отпуск, пройти обучающие курсы.

География

Россия

Бизнес

Веб и мобильная разработка

Продукт

Сайты и приложения

Задача

Дата-центр в России начали искать после выхода закона «о персональных данных» — ранее в AGIMA пользовались услугами зарубежных компаний, теперь данные пользователей понадобилось переносить в РФ.

Кроме этого, раньше компании не хватало более гибких условий — приходилось подолгу (около суток) ждать, пока провайдер включит виртуальные машины для разработчиков — в Selectel работу можно начать уже через 5 минут: разработчик одним нажатием создает тестовую площадку, автоматически разворачиваются «виртуалки». Это экономит не только время, но и деньги: компания платит только за то время, которое использовала «по факту» (если машины включались только на 10 минут — платить нужно только за этот период), а раньше оплачивать виртуальные машины приходилось сразу на месяц вперед.

«Более 50% инфраструктуры мы построили на базе одного поставщика. В облаке у нас при необходимости запускаются площадки для разработки, в хранилище складываем резервные копии, выделенные сервера используем для размещения „боевых“ сред».

Дмитрий Соболь, руководитель отдела системного администрирования AGIMA

Решение Selectel

Selectel в итоге выбрали по рекомендациям, а кроме того, этот провайдер был знаком представителям компании по конференциям и выставкам. Одним из технических аргументов «за» стал, например, открытый API.

Для клиентов AGIMA арендует выделенные серверы (если требуется повышенная надежность — два сервера, один из которых работает режиме «горячей копии»). Для самого надежного размещения проекты переносят в «Виртуальное приватное облако». Например, в облаке живет несколько проектов, в том числе, корпоративный сайт agima.ru.

В основном VPC используют для нагрузочного тестирования. Например, клиент запрашивает, какую нагрузку выдержит его сайт — специалисты AGIMA разворачивают сайт в облаке на тестовой площадке и проверяют критическое количество запросов. В компании отметили, что делать это с помощью VPC очень удобно — можно одной кнопкой выделить сразу много ресурсов, произвести работы и выключить (а не покупать ресурсы на месяц).

Для хранения резервных копий в AGIMA используют услугу «Облачное хранилище».

Для фармацевтического холдинга, который выпускает много лендингов, кроме того, что арендуют выделенный сервер, дополнительно используют услугу «DNS-хостинг». А один из клиентов компании хотел быть уверенным, что его проекты сохранятся «даже если дата-центр сгорит» — для него в Selectel заказали «Геораспределенная подсеть».

Еще одно удобство, которое отметили в AGIMA — когда у организации выросли объемы, Selectel сразу выделил персонального менеджера, который регулярно поддерживает контакт.

Попробуйте следующие услуги

Облачная платформа Selectel

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Выделенный сервер

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Размещение оборудования

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Дополнительные услуги

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Результат

В прошлом году AGIMA стала веб-интегратором № 1 и попала в тройку лучших веб-студий по версии самого крупного русскоязычного аналитического агентства «Тэглайн». С 2006 компания реализовала более 500 проектов в сфере цифровых коммуникаций. Сегодня в команде AGIMA 100 человек.

Клиенты студии: «Российская Газета», World Class, «АльфаСтрахование», Эльдорадо, OBI, X5 Retail Group, Ренессанс кредит, «МегаФон», Samsung, «Коммерсант», Royal Canin, Росбанк, Райффайзенбанк, «Связной Банк», СОГАЗ, «Тинькофф Страхование» и многие другие.

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