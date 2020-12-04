В прошлом году компании исполнилось 10 лет. Основные направления деятельности AGIMA: веб-разработка и интеграция, UX-аналитика и проектирование, дизайн, поддержка и развитие интернет-проектов, digital-маркетинг, SMM, консалтинг.

Как пояснили в компании, AGIMA — веб-студия с уклоном в корпоративный сектор: она делает сайты, сопровождает, проектирует, разрабатывает дизайн, внедрение, запускает проект, готовит аналитику и т. д.

Основные клиенты: банки и страховые компании, иногда — крупные корпорации, большие порталы. В таких проектах, как правило, много непростых интеграций с CRM или другими внешними сервисами. Отдельное направление компании: корпоративные порталы, на которых сотрудник может сделать всё: узнать о новостях компании, запланировать отпуск, пройти обучающие курсы.