В прошлом году компании исполнилось 10 лет. Основные направления деятельности AGIMA: веб-разработка и интеграция, UX-аналитика и проектирование, дизайн, поддержка и развитие интернет-проектов, digital-маркетинг, SMM, консалтинг.
Как пояснили в компании, AGIMA — веб-студия с уклоном в корпоративный сектор: она делает сайты, сопровождает, проектирует, разрабатывает дизайн, внедрение, запускает проект, готовит аналитику и т. д.
Основные клиенты: банки и страховые компании, иногда — крупные корпорации, большие порталы. В таких проектах, как правило, много непростых интеграций с CRM или другими внешними сервисами. Отдельное направление компании: корпоративные порталы, на которых сотрудник может сделать всё: узнать о новостях компании, запланировать отпуск, пройти обучающие курсы.
География
Россия
Бизнес
Веб и мобильная разработка
Продукт
Сайты и приложения
Задача
Дата-центр в России начали искать после выхода закона «о персональных данных» — ранее в AGIMA пользовались услугами зарубежных компаний, теперь данные пользователей понадобилось переносить в РФ.
Кроме этого, раньше компании не хватало более гибких условий — приходилось подолгу (около суток) ждать, пока провайдер включит виртуальные машины для разработчиков — в Selectel работу можно начать уже через 5 минут: разработчик одним нажатием создает тестовую площадку, автоматически разворачиваются «виртуалки». Это экономит не только время, но и деньги: компания платит только за то время, которое использовала «по факту» (если машины включались только на 10 минут — платить нужно только за этот период), а раньше оплачивать виртуальные машины приходилось сразу на месяц вперед.
«Более 50% инфраструктуры мы построили на базе одного поставщика. В облаке у нас при необходимости запускаются площадки для разработки, в хранилище складываем резервные копии, выделенные сервера используем для размещения „боевых“ сред».
Решение Selectel
Selectel в итоге выбрали по рекомендациям, а кроме того, этот провайдер был знаком представителям компании по конференциям и выставкам. Одним из технических аргументов «за» стал, например, открытый API.
Для клиентов AGIMA арендует выделенные серверы (если требуется повышенная надежность — два сервера, один из которых работает режиме «горячей копии»). Для самого надежного размещения проекты переносят в «Виртуальное приватное облако». Например, в облаке живет несколько проектов, в том числе, корпоративный сайт agima.ru.
Результат
В прошлом году AGIMA стала веб-интегратором № 1 и попала в тройку лучших веб-студий по версии самого крупного русскоязычного аналитического агентства «Тэглайн». С 2006 компания реализовала более 500 проектов в сфере цифровых коммуникаций. Сегодня в команде AGIMA 100 человек.
Клиенты студии: «Российская Газета», World Class, «АльфаСтрахование», Эльдорадо, OBI, X5 Retail Group, Ренессанс кредит, «МегаФон», Samsung, «Коммерсант», Royal Canin, Росбанк, Райффайзенбанк, «Связной Банк», СОГАЗ, «Тинькофф Страхование» и многие другие.
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