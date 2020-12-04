Чем занимается ваша компания?

Мы разрабатываем визуальное программное обеспечение: все, что связано с компьютерной графикой — это про нас. Мы не сильно ограничены какими-то вертикальными рынками: если наши клиенты знают, что есть какая-то задача, которую хорошо было бы решать графическими технологиями — визуализацией, визуальной коммуникацией, виртуальной или дополненной реальностью — мы в состоянии это все сделать.

Это могут быть разные проекты, например, внутренние — мы делали для Олимпийских игр в Сочи систему визуализации всей территории Игр и систему планирования временной инфраструктуры. С планированием, где что будет находиться, 6 лет эту систему поддерживали. Кстати, на ваших серверах.

Интересно, как это выглядело…

В SimCity играл когда-нибудь (смеется)? Вот то же самое, только про Олимпийские игры, и с привязкой к реальным системам и геоподоснове. После этого проекта нам все остальные кажутся простыми (смеется).

А как появился проект «Оружие героев»?

У Министерства культуры есть задача популяризировать по всему миру русскую культуру. И они много чего делают, многие проекты очень интересные. У приложения «Оружие героев», например, сейчас по 200 тыс. инсталляций в месяц.

Для чего нужен этот проект?

У нас задача более серьезная, чем просто сделать просто игру. Смысл в том, чтобы через игровые интересные механики довести людей до музея и культуры.

Это самый популярный музейный российский проект?

Он выглядит таким. Я пока не знаю, какая популярность у, например, приложения «Эрмитажа»… Но в пятерку, а то и тройку, наш точно входит. У самых популярных музейных приложений по 500 тыс. установок, как и у нас — пока не выйдем за миллион, не могу утверждать наверняка. Но многие из них это получили за 5–8 лет, а мы — за 4 месяца.

Как у вас появляются модели оружия?

Нам Тульский государственный музей оружия дает чертежи, фотографии и наставления, а мы в 3DMax по ним моделируем и анимируем. Движок unity3d. Это наш процесс, на котором мы сделали уже больше двух сотен проектов.

К себе в студию не привозите?

Нет, конечно. Там все редкое, «невывозное». Пулемет «Максим», например, вообще самый первый «Максим», который сделали в России. Или охотничий карабин Екатерины II.

Но в музей сами приезжаете?

Приезжаем, конечно. В первый раз вообще половиной команды поехали, включая жену технического директора. Все было очень интересно. После поездки еще больше воодушевились.

Получается, только один музей участвует?

Вот сейчас начали писать другие русские музеи и даже некоторые иностранные. У нас много бета-тестеров, которые работают в музеях оружия за рубежом — их же много в мире. Им тоже стало интересно. Они все играют в оружейные игры, и сказали, что это первое приложение, которое можно назвать полезным, музейным и так далее. Оно даже в категорию «игры для семьи» прошло — мы смогли показать оружие не через насилие, а через конструкцию, через историю. Симуляторов много, но от многих ощущение агрессии. Или там нет ничего кроме самого оружия.

По мишеням надо стрелять?

Да по мишеням и у нас тоже можно стрелять. Важно, как подать — какой у тебя интерфейс, какие факты ты рассказываешь. Есть ли вообще какая-то история. Часто все какое-то картонное, а мы хотели этого избежать — показать эпоху, кто пользовался этим оружием, чтобы персонажи с тобой разговаривали, почему это было, почему это было гениально. Да мы сами когда читали, очень удивлялись.

Чему именно?

У нас есть 53 факта — мы специально собрали такие, чтобы сразу хотелось расшарить в соцсеть. Сейчас покажу… (Александр показывает черно-белое фото, на котором из бомбового отсека самолета торчит целый лес стволов. Похоже на кадр из фантастического фильма или на скрин из компьютерной игры — прим. Selectel) Вот эта штука называется «Огненный еж». Это 88 автоматов ППШ, которые смонтировали на самолет, и из вот этого всего на лету стреляли по пехоте. Он правда в серию не пошел, но как результат инженерной мысли очень впечатляет.

Ничего себе…

Все так говорят, когда первый раз видят (смеется). Это, конечно, оказалось неэффективно — перезаряжать долго, пистолетные патроны стреляют недалеко… Но когда ты такое видишь, ты думаешь: «Ааа!» Вот, смотри, — это прицел ночного видения для ППШ (между прочим в 1942 году уже был!), а эта штука — устройство для простреливания колючей проволоки…

Теперь понятнее. Но, если вернуться чуть назад — все же планируете подключать другие музеи?

Да. Мы вообще хотим сделать большой международный проект в итоге. У нас только за новое оружие 10 тыс. человек проголосовали — и это мы просто давали ссылку на анкету, которую надо минут 15 заполнять: т. е. людям не все равно.

Ваши пользователи — это фанаты оружия?

У большинства познания об оружии ограничиваются компьютерными играми. Подростки ставят приложение потому, что там есть оружие из Call of Duty или Counter-Strike и говорят дословно: «Блин, я думал это какая фигня, а оказалось интересно». А делать интересно — это и есть наша задача.

У нас есть виртуальные наставники в игре — настоящие люди, которые воевали в разные времена. Мы нашли художника Ольгу Ширнину с огромной коллекцией колоризированных старых военных фотографий. Все инструкции воспринимаются иначе, когда тебе их выдают такие люди. Здесь приложение и перестает быть картонным. А очередное приложение про сборку-разборку — это не интересно большинству людей.

Характерные какие тут у вас персонажи…

Да, мы их долго подбирали. Вот, например, Бердан, изобретатель винтовки. Это бойцы Красной Армии… Эти раскрашенные фотографии — они уже сами по себе артефакт. Так у нас появились инструкторы, которых наше приложение заслуживает. У нас 2 000 бета-тестеров, и всем понравилось. На самом деле очень страшно что-то менять в приложении, если оно и так всем нравится — нам говорили: «просто добавляйте оружие». Но цель-то другая — чтобы люди узнавали историю и развивались.

Например, сделали систему с «очками славы». Мы до этого показывали людям всю информацию. Но стало понятно, что времени они проводят в игре не много — потому что нет цели. Мы сделали геймификацию. Если человек круто разбирает-собирает-применяет, он получает определенный класс, ранг, как в армии и получает «очки славы» — за них он может открывать новое оружие и новые факты. Вот, чтобы узнать про «Огненного ежа», надо заработать 51 очко…

Их сложно заработать?

Сначала просто, потом посложнее. Но если сделать все сборки-разборки даже — это в полтора раза перекроет сумму очков, которые нужны чтобы открыть все факты. Мы же хотим, чтобы пользователям было интересно, а не чтобы они страдали. К 9 мая тоже начинаем квест, например — как раз надо будет собирать факты.

И приходится продолжать держать планку: у нас, по отзывам, есть целый школьный класс, который в это играет, есть американский учитель, который детям рассказывает механику оружия по нашему приложению…

А конкурентов у приложения много?

Игр про оружие сотни, конкуренция очень жесткая. Из них вылезти было очень сложно.

Наверное много денег на рекламу потратили?

Это госконтракт — у нас не было ресурса на рекламу. Мы сами делали оптимизацию поиска в магазине, меняли иконки, тексты, скриншоты — каждую неделю эксперимент. И подняли показатели с сорока посетителей до 18 тыс. в день на пике было. Для образовательного, по сути, приложения это много. Потратили, может быть, 20 тыс. на самом-самом старте, когда надо было хоть как-то запуститься.

75% ваших пользователей иностранцы, почему?

У нас очень много русских пользователей на самом деле. Просто мы локализовали 75 магазинов на GooglePlay и в AppStore — так что, в процентном соотношении наших даже многовато.

И у иностранцев были проблемы с трафиком?

Да, мы хостились на серверах министерства культуры, а трафик до нескольких терабайт в день доходил. Серверы эти, естественно, в России — и по России все нормально раздавалось. А за рубежом у некоторых пользователей были большие задержки задержки, потому что мы не ограничивали географию — игра для всех.

В Selectel мы держали виртуальные серверы для Сочи, держали виртуальный музей архитектуры (он, кстати стал лучшим европейским музейным мобильным приложением). Мы бы вас не выбрали, если бы не было долгого опыта сотрудничества, если бы не знали, чего ожидать. А на «Оружии героев» чудовищный трафик, по меркам музейного приложения (но обычный для нормальной игры), соответственно нам понадобился CDN. Плюс, для раздачи статичного контента используем ваше «Облачное хранилище».

Почему нас выбрали?

Нравится простота, цена и мы понимаем, чего от вас ждать. И кому писать, если что-то происходит (смеется). Не скажу, что все было безоблачно, но если сравнить с остальными по соотношению цены и качества, я бы сказал, что лично для нас альтернативы нет.

Поменялось что-то после этого?

У нас сошли на нет комментарии с плохими оценками — люди писали, что просто не могут скачать оружие. Само приложение у нас маленькое, потому что если будет большое — это сразу Wi-Fi и минус в конверсии. А оружие загружаешь отдельно. А потом стало хорошо: даже те, кто поставил плохую оценку, изменили ее на хорошую. Не все, конечно, но многие. Оценка для приложения — это критично. И когда ты не можешь обеспечить стабильность приложения — это сразу накладывает отпечаток. Сейчас с этим никаких проблем нет.

Чем привлекают услуги Selectel?

Нам нравилась простота — есть много CDN’ов, где надо танцы с бубном устраивать, а тут нормальный интерфейс, FTP, всякие хэндеры, которые нам нужны… Залили, ссылку сделали — все. Очень удобно. Структура папок получается передается с нашего сервера — процесс реально примитивный. Мы понимаем, что внутри у вас большая инфраструктура, которую мы бы сами обеспечить не смогли. Учитывая ваше партнерство с Akamai и общую сеть, при том, что цена ниже, чем у Akamai — нам очень нравится.

А то, что у вас получилось в итоге — нравится?

Конечно. Мы все в детстве ходили в тиры, собирали модельки «Звезды». И оказалось, что это нам нравится до сих пор.

Раз модельки, может вы тогда и танк когда-нибудь добавите?

О, да (смеется)! У нас есть устойчивое желание сделать именно танк.