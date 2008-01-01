О магии 11-ти девяток хранения данных

Для кого
- IT-специалисты, которые хотят изучить возможности AWS.
- Сотрудники IT-подразделений, которые обеспечивают непрерывность бизнеса.
- Руководители и сотрудники отделов разработки ПО, которые хотят быстрее готовить и выпускать релизы.
О чем
Вебинар для тех, кто хочет знать больше об облачном объектном хранилище Amazon Simple Storage.
- Организация резервного копирования в AWS.
- Демонстрация, как создать объектное хранилище.
- Настройка полного цикла хранения данных разных классов: от часто используемых до архивных.