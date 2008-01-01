Панель управления

О магии 11-ти девяток хранения данных

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Для кого

  • IT-специалисты, которые хотят изучить возможности AWS.
  • Сотрудники IT-подразделений, которые обеспечивают непрерывность бизнеса.
  • Руководители и сотрудники отделов разработки ПО, которые хотят быстрее готовить и выпускать релизы.

О чем

Вебинар для тех, кто хочет знать больше об облачном объектном хранилище Amazon Simple Storage.

  • Организация резервного копирования в AWS.
  • Демонстрация, как создать объектное хранилище.
  • Настройка полного цикла хранения данных разных классов: от часто используемых до архивных.

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