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Как создать чат-бота в Azure за 15 минут

Вебинар
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Для кого

  • IT-подразделений, перед которыми стоят задачи по оптимизации затрат на инфраструктуру
  • Отделов разработки ПО, изучающих возможности Azure в построении IaaS-решений и создании виртуальных текстовых помощников
  • Подразделений, занимающихся обработкой входящих запросов от клиентов (техническая поддержка, sales, front office и др.)

О чем

Запись вебинара для тех, кто хочет научиться создавать чат-бота в облаке Microsoft Azure. Путь от концепции до настройки с применением средств автомасштабирования и Runbook.

  • Чат-бот: кому и зачем он нужен и почему в облаке Microsoft Azure
  • Как оценить потенциальную экономию от внедрения чат-бота (ROI)
  • Как правильно рассчитать стоимость владения ТСО чат-бота
  • Из чего состоит типовая архитектура чат-бота в Azure
  • Как настроить сервисы IaaS в Azure с максимальной экономией или что такое Runbook и как настроить автомасштабирование

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