Как создать чат-бота в Azure за 15 минут

Для кого
- IT-подразделений, перед которыми стоят задачи по оптимизации затрат на инфраструктуру
- Отделов разработки ПО, изучающих возможности Azure в построении IaaS-решений и создании виртуальных текстовых помощников
- Подразделений, занимающихся обработкой входящих запросов от клиентов (техническая поддержка, sales, front office и др.)
О чем
Запись вебинара для тех, кто хочет научиться создавать чат-бота в облаке Microsoft Azure. Путь от концепции до настройки с применением средств автомасштабирования и Runbook.
- Чат-бот: кому и зачем он нужен и почему в облаке Microsoft Azure
- Как оценить потенциальную экономию от внедрения чат-бота (ROI)
- Как правильно рассчитать стоимость владения ТСО чат-бота
- Из чего состоит типовая архитектура чат-бота в Azure
- Как настроить сервисы IaaS в Azure с максимальной экономией или что такое Runbook и как настроить автомасштабирование