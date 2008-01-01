Как создать чат-бота в Azure за 15 минут

Запись вебинара для тех, кто хочет научиться создавать чат-бота в облаке Microsoft Azure. Путь от концепции до настройки с применением средств автомасштабирования и Runbook.

Чат-бот: кому и зачем он нужен и почему в облаке Microsoft Azure

Как оценить потенциальную экономию от внедрения чат-бота (ROI)

Как правильно рассчитать стоимость владения ТСО чат-бота

Из чего состоит типовая архитектура чат-бота в Azure

Как настроить сервисы IaaS в Azure с максимальной экономией или что такое Runbook и как настроить автомасштабирование