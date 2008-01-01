Статические сайты в облачном хранилище

Из книги вы узнаете:
- Что такое генератор статических сайтов и как его выбрать. Рассмотрим основные виды генераторов, их плюсы и минусы.
- Как настроить и оптимизировать работу статического сайта. Дадим несколько советов как увеличить скорость работы сайта.
- Расскажем о нюансах использования SPA-приложения и площадках для его размещения.
Кому пригодится эта книга
Эта книга будет полезна всем, кто интересуется современными тенденциями веб-разработки: как профессионалам (дизайнерам, веб — разработчикам, верстальщикам), так и любителям.