Панель управления

Статические сайты в облачном хранилище

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Мы собрали самые интересные статьи и полезные рекомендации о статических сайтах, чтобы помочь вам сделать их использование еще удобнее.

Из книги вы узнаете:

  • Что такое генератор статических сайтов и как его выбрать. Рассмотрим основные виды генераторов, их плюсы и минусы.
  • Как настроить и оптимизировать работу статического сайта. Дадим несколько советов как увеличить скорость работы сайта.
  • Расскажем о нюансах использования SPA-приложения и площадках для его размещения.

Кому пригодится эта книга

Эта книга будет полезна всем, кто интересуется современными тенденциями веб-разработки: как профессионалам (дизайнерам, веб — разработчикам, верстальщикам), так и любителям.

Андрей Емельянов Пишет инструкции и статьи, ведет корпоративный блог «Селектела»

Сделайте работу с сайтом еще удобнее

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