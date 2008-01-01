Панель управления

3 причины, почему бизнесу стоит переносить IT-инфраструктуру в облако

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Почему даже самые консервативные корпорации и институты могут выиграть от использования облачной и гибридной инфраструктуры.

Из книги вы узнаете

В кратком обзоре приведены ключевые причины «ухода в облака», которые позволят упростить контроль над вычислительными ресурсами и сфокусироваться на бизнесе и собственных конкурентных преимуществах.

Кому пригодится эта книга

Материал будет полезен руководителям предприятий, планирующим оптимизировать собственную IT-инфраструктуру, в том числе, с помощью переноса IT-инфраструктуры в облако.

Использование облачных ресурсов поможет избежать найма администраторов для развертывания и поддержки вычислительных мощностей, сократить другие непрофильные издержки на строительство и эксплуатацию сложной инфраструктуры. Менеджмент и команда при этом получают возможность фокусироваться на собственном бизнесе.

Как сфокусироваться на бизнесе еще больше?

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