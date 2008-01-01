3 причины, почему бизнесу стоит переносить IT-инфраструктуру в облако

Использование облачных ресурсов поможет избежать найма администраторов для развертывания и поддержки вычислительных мощностей, сократить другие непрофильные издержки на строительство и эксплуатацию сложной инфраструктуры. Менеджмент и команда при этом получают возможность фокусироваться на собственном бизнесе.