3 причины, почему бизнесу стоит переносить IT-инфраструктуру в облако

Из книги вы узнаете
В кратком обзоре приведены ключевые причины «ухода в облака», которые позволят упростить контроль над вычислительными ресурсами и сфокусироваться на бизнесе и собственных конкурентных преимуществах.
Кому пригодится эта книга
Материал будет полезен руководителям предприятий, планирующим оптимизировать собственную IT-инфраструктуру, в том числе, с помощью переноса IT-инфраструктуры в облако.
Использование облачных ресурсов поможет избежать найма администраторов для развертывания и поддержки вычислительных мощностей, сократить другие непрофильные издержки на строительство и эксплуатацию сложной инфраструктуры. Менеджмент и команда при этом получают возможность фокусироваться на собственном бизнесе.