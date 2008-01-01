Создание геораспределенной инфраструктурной платформы для приложений на базе Selectel и AWS

Для кого
Книга будет интересна тем, кто планирует экспансию своего бизнеса в другие страны — собирается выходить на западный и европейский рынки.
О чем
- Почему мультиоблачные решения в тренде.
- Какие преимущества у AWS и Selectel.
- Как объединить ресурсы западного и российского провайдера в одну надежную инфраструктуру с помощью сервисов Kubernetes.
- Про настройку по шагам — настроим связность виртуальных машин, задеплоим приложения, запустим Kubernetes, настроим Route53, геореплицированное S3-хранилище с serverless-синхронизацией и геораспределенную базу данных. Обо всем с примерами и скриншотами.