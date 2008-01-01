Панель управления

Создание геораспределенной инфраструктурной платформы для приложений на базе Selectel и AWS

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Для кого

Книга будет интересна тем, кто планирует экспансию своего бизнеса в другие страны — собирается выходить на западный и европейский рынки.

О чем

  • Почему мультиоблачные решения в тренде.
  • Какие преимущества у AWS и Selectel.
  • Как объединить ресурсы западного и российского провайдера в одну надежную инфраструктуру с помощью сервисов Kubernetes.
  • Про настройку по шагам — настроим связность виртуальных машин, задеплоим приложения, запустим Kubernetes, настроим Route53, геореплицированное S3-хранилище с serverless-синхронизацией и геораспределенную базу данных. Обо всем с примерами и скриншотами.

Хотите создать свою мультиоблачную платформу на базе Selectel и AWS?

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