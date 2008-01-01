Полезные материалы

Пошаговая инструкция, как объединить AWS и Selectel и создать надежное, отказоустойчивое мультиоблако с помощью сервисов Kubernetes.
Список базовых команд утилиты командной строки ARCCONF для работы с аппаратными RAID-контроллерами Adaptec.
Узнайте, как повысить доступность приложений, развернутых на одной площадке, используя облака сервис-провайдера.
Вопрос информационной безопасности важен для любой компании. Как оценить риск от ИБ-угроз и защитить информационную систему — читайте в книге.
Список задач, выполняемых администраторами для поддержания работоспособности веб-сервисов.
Почему даже самые консервативные корпорации и институты могут выиграть от использования облачной и гибридной инфраструктуры.
Запись вебинара для тех, кто хочет научиться создавать чат-бота в облаке Microsoft Azure.
Бесплатный чек-лист для тех, кто занимается установкой и настройкой систем резервного копирования.
Запись вебинара для тех, кто хочет знать больше про облачное объектное хранилище Amazon Simple Storage.
Запись вебинара о создании бесперебойных систем с использованием сервисов AWS.
Запись вебинара об основных доступных DevOps-инструментах от AWS.
Книга о создании и автоматизации гибридной IT-инфраструктуры с применением технологий VMware.
Исследование российского рынка облачных технологий от Selectel и iKS-Consulting
Бесплатное руководство для веб-разработчиков, верстальщиков и дизайнеров.
Рассказываем о «родных» механизмах трассировки в ядре Linux, которые помогут диагностировать и решить многие проблемы системы.