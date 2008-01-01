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Полезные материалы

Книга
Создание геораспределенной инфраструктурной платформы для приложений на базе Selectel и AWS

Пошаговая инструкция, как объединить AWS и Selectel и создать надежное, отказоустойчивое мультиоблако с помощью сервисов Kubernetes.

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Чек-лист
Аппаратный RAID

Список базовых команд утилиты командной строки ARCCONF для работы с аппаратными RAID-контроллерами Adaptec.

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Обзор
Доступность сервисов в облаках

Узнайте, как повысить доступность приложений, развернутых на одной площадке, используя облака сервис-провайдера.

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Обзор
Как построить защищенные информационные системы

Вопрос информационной безопасности важен для любой компании. Как оценить риск от ИБ-угроз и защитить информационную систему — читайте в книге.

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Администрирование сервисов

Список задач, выполняемых администраторами для поддержания работоспособности веб-сервисов.

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Обзор
3 причины, почему бизнесу стоит переносить IT-инфраструктуру в облако

Почему даже самые консервативные корпорации и институты могут выиграть от использования облачной и гибридной инфраструктуры.

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Вебинардекабрь 2018
Как создать чат-бота в Azure за 15 минут

Запись вебинара для тех, кто хочет научиться создавать чат-бота в облаке Microsoft Azure.

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Чек-лист
Правила хорошего бэкапа

Бесплатный чек-лист для тех, кто занимается установкой и настройкой систем резервного копирования.

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Вебинарсентябрь 2018
О магии 11-ти девяток хранения данных

Запись вебинара для тех, кто хочет знать больше про облачное объектное хранилище Amazon Simple Storage.

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Вебинарсентябрь 2018
IT-системы с повышенными требованиями по надежности

Запись вебинара о создании бесперебойных систем с использованием сервисов AWS.

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Вебинарсентябрь 2018
Сокращение сроков выпуска релизов ПО с инструментами от AWS

Запись вебинара об основных доступных DevOps-инструментах от AWS.

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Книга
Гибридное облако — советы по реализации гибридной IT-стратегии

Книга о создании и автоматизации гибридной IT-инфраструктуры с применением технологий VMware.

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Исследование
Миграция в облако: анализ текущей ситуации в России

Исследование российского рынка облачных технологий от Selectel и iKS-Consulting

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Руководство
Статические сайты в облачном хранилище

Бесплатное руководство для веб-разработчиков, верстальщиков и дизайнеров.

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Руководство
Трассировка и профилирование ядра Linux: краткое введение

Рассказываем о «родных» механизмах трассировки в ядре Linux, которые помогут диагностировать и решить многие проблемы системы.

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