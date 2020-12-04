Единый депозитарий РИД

Наша компания появилась в 2015 году, когда столкнулись несколько моментов: возникли запросы от клиентов на консультации по интеллектуальной собственности, и мы объединились с компаньоном: я — эксперт по интеллектуальной собственности, он — IT-специалист. Мы поняли, что нужно эти запросы реализовать в какой-то интересной форме.

Начали создавать систему управления интеллектуальной собственностью на предприятии, отдельный софт. И поняли, что без какой-то публичной площадки он неинтересен. Решили сделать «Единый Депозитарий Результатов Интеллектуальной Деятельности».

Сейчас у нас есть сам депозитарий, формализация авторского права, выдача свидетельств, поисковая система, база-данных, сервис по онлайн-оценке объектов интеллектуальной собственности — это вообще уникальная штука, такой нет, по-моему, ни у кого в мире и много всяких других сервисов. В патентной базе больше 9 млн записей.

Продаем софт для правильного учета интеллектуальной собственности, а задача площадки edrid.ru — помочь людям, в основном частным лицам, защитить авторские права и, возможно, заработать на этом. Вот вы любите писать стихи. Вы можете их просто задепонировать, обозначить, что они ваши, а можете сказать, что они ваши, но вы готовы продать права. Или хотите зарегистрировать товарный знак «История успеха» — можно пойти к патентным поверенным и заплатить им от 15 до 70 тысяч рублей, или сделать это самостоятельно на нашем сайте за 4 990 рублей плюс госпошлина. Что-то вроде многофункционального центра в области интеллектуальной собственности.

Или вы написали программу — ее можно защитить двумя способами: или обратиться в Роспатент, это примерно три месяца и 6–7 тысяч рублей. А можно задепонировать у нас на сайте — это стоит 1 200 рублей и займет всего несколько дней.

Люди пытаются формализовать права на разные вещи, на матерные частушки даже. Можно защитить хоть рецепт шавермы, если у вас есть хороший, только сложно будет нарушителей ловить. А ради самоудовлетворения, почему бы нет — собственный запатентованный рецепт шавермы. Заплатить 1 200 и повесить на стену красивую бумагу.

Но вообще в России рынок интеллектуальной собственности в зачаточном состоянии, это непаханое поле. Во всем мире это самый большой рынок, сотни миллиардов долларов, у нас — меньше 0,01%.

На большинстве предприятий «интеллектуалка» стоит на балансе по фактическим затратам, то есть несколько десятков тысяч рублей. Нередко бренд крупного завода с продукцией на сотни миллионов рублей на балансе оценивается, например, в пять тысяч рублей. А при правильной оценке он может стоить несколько десятков миллионов. Этим никто не занимается. И это только один объект. А любого крупного предприятия таких объектов очень и очень много.

1С не ведет учет интеллектуальной собственности — нематериальных активов предприятия — либо ведет в чисто бухгалтерском формате: записями.

Мы ищем предприятия, заводы, например, и призываем обратиться к нам. Проводим аудит, находим объекты, переоцениваем и, если до этого капитал завода составлял 30 млн рублей, то после нас — например, 300. Мало того, что улучшается структура баланса, все это можно в будущем монетизировать. Объектами могут быть патенты, авторские свидетельства, ноу-хау, промышленные образцы, разработки и так далее.

Представьте, например, современный станок с числовым программным управлением — таких станков много, но, чтобы выточить на нем красивую железяку, нужно что? Программа. Должны сесть тот, кто умеет резать, и тот, кто умеет программировать, и за месяц написать программу. А когда спрашиваешь у владельцев, они отвечают: «У нас нет интеллектуальной собственности». «Но подождите, у вас есть программы?» Если программу два месяца писал сотрудник, который зарабатывает, например, 30 тысяч, она уже стоит шестьдесят. И таких программ на заводе десять. Они не секретные — эти железки примерно одинаковые на всех заводах.

Так почему бы не прийти на другой завод и не продать им свою программу за 100 тысяч: и там будут рады не тратить два месяца на разработку, и вы будете рады окупить собственную. Вот это — интеллектуальная собственность, пущенная в оборот. И кроме программ есть инструкции, методички, презентации — это все объекты интеллектуальной собственности. Главный вопрос — нужны ли они кому-то еще.

Например, через нашу систему управления петербургская компания «Океанос» зарегистрировала два ноу-хау на 80 миллионов рублей в области морской робототехники: технологии для производства автономного подводного глайдера и электрических подводных манипуляторов.

В основном наши клиенты — производственные или научные предприятия, у которых более сотни сотрудников. Любые НИИ, инжиниринговые компании. Обслуживаем и частные предприятия, и государственные. Сейчас, кстати, есть государственный тренд: интеллектуальный рынок надо развивать. И это правильно. Вот, например, интеллектуальная собственность компании Apple в несколько раз превышает стоимость «Газпрома» со всеми его зданиями, вышками и стадионами.

В мае 2018 года мы запустили сервис по регистрации авторских прав с использованием технологии блокчейн на основе сети Ethereum: фиксируем и храним информацию об авторском праве с помощью распределенного реестра.

Традиционная и блокчейн-системы дублируют друг друга — это в разы повышает надежность и уровень защиты. Ethereum — независимое хранилище, вы можете защитить свои права в любой стране и не привязываться к местным ведомствам.

Запись о зарегистрированном объекте хранится бессрочно, факт создания сможет проверить любой по хэшу в реестре, продажа или передача лицензии моментально отображается в системе.

Сейчас российский рынок тяжелый: не всем очевидно, что это нужно, собственники долго созревают — сделки растягиваются на месяцы и даже годы. Вся наша активность сейчас — это результат деятельности год–полтора назад.

Изначально наша модель была нацелена на облачные технологии — мы понимали: то, чем мы занимаемся, будет развиваться по экспоненте, и, если мы будем сидеть на собственных железках, ничего хорошего не выйдет.

Облачная инфраструктура разрасталась и стала слишком дорогим удовольствием. Но к этому времени мы определили свои нужды и решили заказать выделенный сервер.

Кроме того, мы «сидели» на одном провайдере, но провели аудит на безопасность и решили немного перестроить инфраструктуру. Мы стали более заметны на рынке и поняли, что нас могут попытаться «уронить». Стали готовиться к этому — распределили инфраструктуру на несколько дата-центров. Наш сервис создан по образу государственного — регистрируем предприятия, формализуем авторские права. Поэтому нам очень важна устойчивость.

Selectel выбрали потому, что уже были знакомы с услугами — использовали «Облачное хранилище» раньше и оценили стабильность провайдера. Сравнили с другими предложениями, и по соотношению цена-качество выбрали выделенные серверы Selectel.

С сентября 2017 в Selectel находится часть наших сервисов: бэкапы в «Облачном хранилище» и движок основного сайта на выделенном сервере. Считаем, что выбрали решение, которое позволит нам своевременно развиваться. Уже сейчас можно сказать, что мы существенно сэкономили бюджет и выиграли в производительности.