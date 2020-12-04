Сегодняшняя история успеха посвящена IT-компании «Мегаплан». Даже если вы не пользовались этой CRM-системой, наверняка слышали о знаменитой «рассылке Мегаплана», которой завидовала половина российских маркетинговых команд — сейчас на нее подписаны около 120 тысяч человек. Руководитель отдела эксплуатации и администрирования «Мегаплана» Михаил Пирогов рассказал, как компания переезжала в новый дата-центр и почему выбрала выделенные серверы и «Облачное хранилище» Selectel.
О «Мегаплане»
«Мегаплан» — исконно российская компания с более чем 10-летней историей успешной работы в сфере SaaS-технологий. Мы разрабатываем систему автоматизации бизнеса, которая состоит из модулей для управления продажами и финансового планирования, а также управления задачами и проектами. Они объединены общим интерфейсом, а возможности и стоимость сервиса зависят от тарифа, который выберет пользователь.
В основном нашими клиентами являются малые и средние компании, но нам доверяют и крупные корпорации и институты: «Альфа-Банк», «Ростелеком», «Первый канал», партия «Единая Россия» и другие. Клиенты используют «Мегаплан», чтобы эффективнее контролировать проекты, продажи и финансы в контексте кросс-командной работы. «Мегаплан» хорошо интегрирован со сторонними сервисами: бухгалтерией 1С, сервисами IP-телефонии (UIS, Mango Телеком, MTT), маркетинговыми инструментами (Albato, Roistat, CleverSite). Наши пользователи сразу получают целый арсенал преднастроенных сервисов.
Система имеет гибкие настройки прав доступа на уровне ролей и отдельных сотрудников. Мы гордимся настраиваемым интерфейсом и высокой скоростью работы на базе технологии ReactJS. Недавно еще провели глобальный редизайн: интерфейс стал более лаконичным и интуитивно понятным. Теперь «Мегаплан» легко освоить самостоятельно и проще внедрить на предприятии.
География
Россия и страны СНГ
Бизнес
Автоматизация бизнеса
Продукт
CRM-система
Как устроена IT-инфраструктура в «Мегаплане»
Мы проектировали «Мегаплан» с прицелом на сбалансированное распределение ресурсов, поэтому для разных задач применяются разные инфраструктурные конфигурации. Мы используем физические серверы, виртуальные машины и контейнеры, проводили эксперименты с гипервизорами XEN и KVM. Из-за недостаточной гибкости дисковой подсистемы и ресурсного управления около пяти лет назад отказались от них в пользу легковесных контейнеров. К тому моменту технология контейнеров достаточно окрепла, поэтому мы легко адаптировали свои архитектурные решения.
Мы пользуемся услугами нескольких провайдеров: у зарубежного провайдера держим тестовый контур, на котором у нас крутятся различные CI/CD штуки. По нашему опыту, такие задачи все еще дешевле решать с помощью зарубежных сервисов.
В начале пути активно пользовались Amazon, но опытным путем пришли к тому, что правда ― в железе. При этом для некоторых мелких вспомогательных сервисов используем виртуальные машины.
В России мы используем серверы в нескольких дата-центрах для хранения и обработки данных клиентов. Далее мы расскажем, как подходили к выбору провайдера.
Мы в одностороннем порядке разорвали ряд договоров с западными хостинг-провайдерами после того, как действия регуляторов начали сказываться на их доступности в российском сегменте интернета.
Когда мы искали хостинг-провайдера в России, для нас было крайне важно не потерять в уровне надежности нашей инфраструктуры. Мы стремились обеспечить постоянную доступность сервисов российским пользователям и гарантированное соответствие используемых решений нормам отечественного законодательства в области хранения персональных данных.
Поэтому мы выбрали Selectel как наиболее надежного, на наш взгляд, провайдера.
Решение
Мы пользуемся выделенными серверами и облачным хранилищем Selectel.
«Мегаплан» растет ровно и линейно: у нас нет «черных пятниц» с дикими всплесками, поэтому мы можем довольно точно прогнозировать ресурсную нагрузку. Разве что некоторые сильные промоакции показывают всплески клиентской активности, но о них мы знаем заранее и никаких неприятных сюрпризов такие единовременные нагрузки не вызывают. Поэтому мы выбрали инфраструктуру из физических серверов и не переплачиваем за ресурсы, предназначенные для нестабильных непредсказуемых нагрузок.
Результат
Так как большинство наших клиентов из России, они только приобрели в скорости и отзывчивости «Мегаплана», одновременно получив гарантии соответствия российскому законодательству.
При этом мы всеми силами стараемся обеспечить высочайший уровень доступности «Мегаплана» для пользователей, откуда бы они ни работали.
Реализуйте похожий проект
Оставьте заявку, и мы свяжемся в течение рабочего дня.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.