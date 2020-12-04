Сегодняшняя история успеха посвящена IT-компании «Мегаплан». Даже если вы не пользовались этой CRM-системой, наверняка слышали о знаменитой «рассылке Мегаплана», которой завидовала половина российских маркетинговых команд — сейчас на нее подписаны около 120 тысяч человек. Руководитель отдела эксплуатации и администрирования «Мегаплана» Михаил Пирогов рассказал, как компания переезжала в новый дата-центр и почему выбрала выделенные серверы и «Облачное хранилище» Selectel.

О «Мегаплане»

«Мегаплан» — исконно российская компания с более чем 10-летней историей успешной работы в сфере SaaS-технологий. Мы разрабатываем систему автоматизации бизнеса, которая состоит из модулей для управления продажами и финансового планирования, а также управления задачами и проектами. Они объединены общим интерфейсом, а возможности и стоимость сервиса зависят от тарифа, который выберет пользователь.

В основном нашими клиентами являются малые и средние компании, но нам доверяют и крупные корпорации и институты: «Альфа-Банк», «Ростелеком», «Первый канал», партия «Единая Россия» и другие. Клиенты используют «Мегаплан», чтобы эффективнее контролировать проекты, продажи и финансы в контексте кросс-командной работы. «Мегаплан» хорошо интегрирован со сторонними сервисами: бухгалтерией 1С, сервисами IP-телефонии (UIS, Mango Телеком, MTT), маркетинговыми инструментами (Albato, Roistat, CleverSite). Наши пользователи сразу получают целый арсенал преднастроенных сервисов.

Система имеет гибкие настройки прав доступа на уровне ролей и отдельных сотрудников. Мы гордимся настраиваемым интерфейсом и высокой скоростью работы на базе технологии ReactJS. Недавно еще провели глобальный редизайн: интерфейс стал более лаконичным и интуитивно понятным. Теперь «Мегаплан» легко освоить самостоятельно и проще внедрить на предприятии.