Веб-студия Kodix Automotive разрабатывает дилерские онлайн-платформы для автопроизводителей. Она создает кредитные калькуляторы, витрины автомобилей, формы онлайн-оплаты, конструктор посадочных страниц и многое другое в рамках единого решения One Platform. Клиенты Kodix — Volkswagen, Infiniti, Nissan, BMW, Ford, Yamaha и другие. Компания сотрудничает с 500+ дилерскими центрами в России, Белоруссии и Казахстане. За год сайты платформы компании посещают более 60 миллионов человек.
География
Россия, Белоруссия, Казахстан
Бизнес
B2B2C
Продукт
Разработка сайтов для автобизнеса
Какую задачу было важно решить
Найти провайдера для размещения платформы
В начале 2018 года компания начала искать провайдера для размещения One Platform. Это был первый масштабный проект Kodix, до этого они не работали с хостингами и размещали инфраструктуру локально. Требования к будущему провайдеру были серьезными — высокий уровень отказоустойчивости, географически распределенная сеть, а также приемлемая цена сети между серверами и дата-центрами. Проект предполагался крупным и чувствительным к отказам, поэтому в Kodix хотели резервировать не только серверы, но и ЦОДы.
Компания рассматривала нескольких провайдеров. Особое внимание обращала на стоимость сети — важна была связность между тремя локациями с пропускной способностью 10 Гбит/сек. и между локациями для VRRP. На рынке мало кто мог разместить серверы в нескольких локациях, а если мог, то это стоило слишком дорого. По словам представителя Kodix Automotive, «были провайдеры с серверами дешевле, но сеть всегда была дороже». Так компания начала сотрудничество с Selectel.
«Еще на выбор повлияла известность Selectel. Провайдеров мы рассматривали немного, но все-таки какое-то количество. Все они были мне не очень знакомы, о них я узнавал от друзей, смотрел сайты, пытался выбрать надежную площадку. А Selectel сразу как-то был на слуху, внушая определенное доверие».
Какие решения Selectel помогли
У специалистов Kodix было представление о том, как должна выглядеть их инфраструктура в Selectel. В соответствии с проектом, они и подбирали оборудование. Компании была важна однотипная конфигурация серверов, чтобы система могла переехать в любое время с одного оборудования на другое в случае нештатной ситуации. Кроме того, в будущем компания планировала быстро масштабироваться и решила собирать кастомное оборудование, чтобы была возможность подобрать необходимую конфигурацию в любое время.
Когда Kodix приступил к реализации проекта, у компании возникли вопросы по развертыванию One Platform на инфраструктуре Selectel. В проекте компании было предусмотрено оборудование в нескольких дата-центрах, сетевая связность между ними, плавающий IP-адрес. Kodix хотел проконсультироваться с сетевыми специалистами Selectel, но одного выделенного менеджера оказалось мало.
Selectel быстро учел этот нюанс и вскоре Kodix получил отдельную линию поддержки — Customer care. Менеджеры отдела создали чат в Telegram, куда пригласили сетевых инженеров Selectel и представителей клиента. Коммуникация проходила быстро — компании провели несколько видеовстреч, чтобы финализировать схему проекта. Дополнительные вопросы по оборудованию помогла решить техническая поддержка Selectel через тикеты в панели my.selectel.ru.
«Мы увеличиваем количество арендуемых серверов по мере роста. На начальном этапе их было около 5, сейчас уже 16. На них держится вся наша инфраструктура. Еще у нас есть некоторые вычислительные мощности на Vscale. Нас вполне устраивает эта бюджетная вещь, потому что некоторые серверы нам нужны как раз недорогие. Мы не возлагаем на них никакой надежности, просто храним некоторую информацию.
Система спроектирована таким образом, чтобы ядро было сложным, техническим и потребляло много серверных мощностей. А вот уже сам сайт и сателлиты могут размещаться на дешевых хостингах, и это, в принципе, оправдывает себя».
Каких результатов добились
One Platform была успешно запущена на инфраструктуре Selectel. За время сотрудничества никаких замечаний к работе провайдера у Kodix не возникло. Были нюансы, связанные с сетью, но система клиента заточена под корректировки и позволяет минимизировать сетевые издержки.
Коммуникация проходит тоже отлично — в чате Telegram ребята из Kodix пишут свои пожелания по инфраструктуре. Например, недавно они попросили реализовать балансировщик нагрузки между выделенными серверами. С его помощью можно реализовать схему на уровне Selectel и не использовать два промежуточных сервера для переключения IP-адреса.
«Если говорить о будущем, то нет никаких причин отказываться от Selectel и переходить к другому провайдеру, искать что-то иное. Прямо сейчас мы докупаем еще серверов, продолжаем коммуницировать и развивать инфраструктуру на базе Selectel. Вообще, нам очень интересен зарубежный рынок, поэтому хотелось бы, чтобы Selectel размещал свои серверы за пределами РФ, особенно в Европе».
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