В начале 2018 года компания начала искать провайдера для размещения One Platform. Это был первый масштабный проект Kodix, до этого они не работали с хостингами и размещали инфраструктуру локально. Требования к будущему провайдеру были серьезными — высокий уровень отказоустойчивости, географически распределенная сеть, а также приемлемая цена сети между серверами и дата-центрами. Проект предполагался крупным и чувствительным к отказам, поэтому в Kodix хотели резервировать не только серверы, но и ЦОДы.

Компания рассматривала нескольких провайдеров. Особое внимание обращала на стоимость сети — важна была связность между тремя локациями с пропускной способностью 10 Гбит/сек. и между локациями для VRRP. На рынке мало кто мог разместить серверы в нескольких локациях, а если мог, то это стоило слишком дорого. По словам представителя Kodix Automotive, «были провайдеры с серверами дешевле, но сеть всегда была дороже». Так компания начала сотрудничество с Selectel.