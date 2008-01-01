Детектор очереди оповещает о начале очереди в личном кабинете. Сервис составляет отчеты, в которых видно, когда очереди появляются чаще всего: на основе этой информации можно спланировать смены кассиров.
Кому поможет облачный сервис для видеонаблюдения
CEO/CMO
Узнать больше о поведении посетителей и сотрудников с помощью умного видеоархива, аналитики и отчетов.
Руководителям IT и ИБ
Быстро найти интересующий отрывок в видеоархиве и получить уведомление на телефон, если на объекте происходит что-то подозрительное.
CTO/CIO
Увеличить место для хранения видео в несколько кликов — без покупки и настройки серверов.
Как работает облачное видеонаблюдение
Камеры подключаются к сервису Selectel
Пользователь может сделать это самостоятельно или с помощью партнеров Selectel.
Все записи с камер хранятся в облаке
Их никто не удалит и не скопирует — все хранится надежно в дата-центре уровня Tier III.
Сервис анализирует видео онлайн и в записи
Это поможет получить полезные данные и на их основе выстраивать процессы и увеличивать продажи.
Пользователь держит все под контролем
Система присылает уведомления, формирует отчеты, организует умный поиск по видеоархиву. Все это — в одной панели управления, доступной с любого устройства.
Что вы сможете с решением от Selectel
Держать все под контролем
Вы можете следить за происходящим в офисе, на производстве или где это необходимо. Selectel VideoAnalytics поможет обезопасить территорию от злоумышленников и контролировать нахождение сотрудников на рабочем месте. Сервис оповестит, если что-то идет не по плану.
Больше зарабатывать
Если вы знаете, что интересно вашим клиентам, то можете выстраивать продажи на основе их предпочтений. Модули аналитики анализируют поведение посетителей и их демографические данные, исследуют проходимость точек. Вы узнаете, у каких товарных полок покупатели задерживаются чаще всего, какого возраста и пола посетители и в какое время покупателей так много, что образуются большие очереди.
Забыть про обслуживание сервера
Вам не нужно покупать сервер для хранения записей, искать для него место, заботиться об его обслуживании и защите. С Selectel все записи надежно хранятся в облаке — мы позаботимся об инфраструктуре, чтобы вы могли сфокусироваться на важных задачах.
Что умеют модули видеоаналитики от Selectel
Контролировать очереди, чтобы люди не уходили
Распознавать лица и следить за территорией
Анализировать поведение человека с помощью искусственного интеллекта
Изучать посетителей на территории
Следить за объектами
Контролировать кассы
Познакомьтесь с личным кабинетом Selectel VideoAnalytics
Посмотрите, как работает сервис, с помощью демо-доступа.
Для авторизации используйте данные:
Логин: demo@selectel.ru
Пароль: demoselectel
Что еще вы получите с сервисом
10 модулей видеоаналитики на выбор
Модули предоставляет наш партнер AxxonSoft — один из ведущих мировых разработчиков видеоаналитики.
Совместимость с 6 000 моделями камер
Вы сможете загружать видеоархив в облако почти с любой камеры*.
Надежное хранение записей с камер
Серверы облачного хранилища для камер размещены в дата-центре уровня Tier III, а все данные хранятся в 3 копиях.
Управление через единую панель
Управление камерами, архивом и отчетами — в одном окне.
* Чтобы уточнить совместимость устройства, купить, установить или подключить камеру к сервису, напишите нам. Мы проконсультируем и предоставим контакты партнеров по всей России, которые смогут помочь с покупкой и установкой оборудования.
2 недели бесплатного тестирования
Выберите тариф
Тестовый
Базовый
Базовый + Аналитика
Хотите подключить видеоархив и видеоаналитику в облаке?
Чтобы наши консультанты смогли как можно быстрее помочь вам с подключением сервиса, заполните форму, и мы свяжемся с вами.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.