Панель управления

Облачное видеонаблюдение и видеоаналитика

Selectel VideoAnalytics
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2 недели бесплатного тестирования

Следите за происходящим на объектах с помощью искусственного интеллекта, получайте уведомления о важных событиях и надежно храните записи с сервисом от Selectel.

Кому поможет облачный сервис для видеонаблюдения

CEO/CMO

Узнать больше о поведении посетителей и сотрудников с помощью умного видеоархива, аналитики и отчетов.

Руководителям IT и ИБ

Быстро найти интересующий отрывок в видеоархиве и получить уведомление на телефон, если на объекте происходит что-то подозрительное.

CTO/CIO

Увеличить место для хранения видео в несколько кликов — без покупки и настройки серверов.

Как работает облачное видеонаблюдение

Камеры подключаются к сервису Selectel

Пользователь может сделать это самостоятельно или с помощью партнеров Selectel.

Все записи с камер хранятся в облаке

Их никто не удалит и не скопирует — все хранится надежно в дата-центре уровня Tier III.

Сервис анализирует видео онлайн и в записи

Это поможет получить полезные данные и на их основе выстраивать процессы и увеличивать продажи.

Пользователь держит все под контролем

Система присылает уведомления, формирует отчеты, организует умный поиск по видеоархиву. Все это — в одной панели управления, доступной с любого устройства.

Что вы сможете с решением от Selectel

Держать все под контролем

Вы можете следить за происходящим в офисе, на производстве или где это необходимо. Selectel VideoAnalytics поможет обезопасить территорию от злоумышленников и контролировать нахождение сотрудников на рабочем месте. Сервис оповестит, если что-то идет не по плану.

Больше зарабатывать

Если вы знаете, что интересно вашим клиентам, то можете выстраивать продажи на основе их предпочтений. Модули аналитики анализируют поведение посетителей и их демографические данные, исследуют проходимость точек. Вы узнаете, у каких товарных полок покупатели задерживаются чаще всего, какого возраста и пола посетители и в какое время покупателей так много, что образуются большие очереди.

Забыть про обслуживание сервера

Вам не нужно покупать сервер для хранения записей, искать для него место, заботиться об его обслуживании и защите. С Selectel все записи надежно хранятся в облаке — мы позаботимся об инфраструктуре, чтобы вы могли сфокусироваться на важных задачах.

Что умеют модули видеоаналитики от Selectel

Контролировать очереди, чтобы люди не уходили

Распознавать лица и следить за территорией

Анализировать поведение человека с помощью искусственного интеллекта

Изучать посетителей на территории

Следить за объектами

Контролировать кассы

Познакомьтесь с личным кабинетом Selectel VideoAnalytics

Посмотрите, как работает сервис, с помощью демо-доступа.
Для авторизации используйте данные:

Логин: demo@selectel.ru
Пароль: demoselectel

Демо-доступ

Что еще вы получите с сервисом

10 модулей видеоаналитики на выбор

Модули предоставляет наш партнер AxxonSoft — один из ведущих мировых разработчиков видеоаналитики.

Совместимость с 6 000 моделями камер

Вы сможете загружать видеоархив в облако почти с любой камеры*.

Надежное хранение записей с камер

Серверы облачного хранилища для камер размещены в дата-центре уровня Tier III, а все данные хранятся в 3 копиях.

Управление через единую панель

Управление камерами, архивом и отчетами — в одном окне.

* Чтобы уточнить совместимость устройства, купить, установить или подключить камеру к сервису, напишите нам. Мы проконсультируем и предоставим контакты партнеров по всей России, которые смогут помочь с покупкой и установкой оборудования.

2 недели бесплатного тестирования

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Выберите тариф

Тестовый

Вы можете оценить функциональность сервиса бесплатно в течение 2 недель. Все, что нужно, — сообщить нам о своем намерении.
Бесплатно
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Базовый

Видеонаблюдение, хранение видео в течение 1 месяца, умный видеоархив, детектор движения и уведомления на телефон о срабатывании детектора.
RUB 880.00 / мес.
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Базовый + Аналитика

На выбор 1 модуль** видеоаналитики из 10 для разных задач: повышение безопасности, контроль сотрудников, изучение посетителей.
от RUB 1,350.00 / мес.
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** Доступно 10 модулей видеоаналитики: «Трекер объектов», «Трекер объектов с нейросетевым фильтром», «Нейротрекер», «Распознавание лиц», «Детектор очереди», «Подсчет посетителей», «Аналитика поведения человека», «POS (Контроль касс)», «Демография», «Распознавание номеров».

Хотите подключить видеоархив и видеоаналитику в облаке?

Чтобы наши консультанты смогли как можно быстрее помочь вам с подключением сервиса, заполните форму, и мы свяжемся с вами.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.