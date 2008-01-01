Если вы знаете, что интересно вашим клиентам, то можете выстраивать продажи на основе их предпочтений. Модули аналитики анализируют поведение посетителей и их демографические данные, исследуют проходимость точек. Вы узнаете, у каких товарных полок покупатели задерживаются чаще всего, какого возраста и пола посетители и в какое время покупателей так много, что образуются большие очереди.