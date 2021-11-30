Участвуя в акции, вы получаете скидку на аренду инфраструктуры на один календарный год.
Условия акции
Вы получаете скидку 25% на размещение в течение года
Скидка распространяется на весь переносимый объем инфраструктуры
Вы можете арендовать со скидкой восемь основных продуктов
Для участия потребуется подтверждение платежа зарубежному провайдеру
Перенести инфраструктуру можно двумя способами
Принимаем заявки до 1 сентября 2022 года
Переезд к российскому провайдеру в 3 шага
Заявка
Чтобы запустить процесс, вам нужно лишь оставить заявку. Мы свяжемся с вами, чтобы выяснить детали проекта.
Подбор инфраструктуры
Затем мы подберем инфраструктуру под ваши задачи и будем ждать от вас подтверждение факта платежей зарубежному провайдеру.
Переезд
Когда все формальности учтены, вы сможете перенести проект. Мы со своей стороны подскажем, как это сделать наиболее безболезненно. Наша техподдержка на связи 24/7.
Получите скидку на перенос инфраструктуры в Selectel
Почему именно Selectel
Мы — крупный российский провайдер
За 14 лет работы мы помогли создать инфраструктуру 24 000 клиентов. Ежегодно переносим в Selectel 100+ проектов.
Удобная панель управления
В ней вы сможете оформить заказ, оплатить услугу, отправить тикет в нашу службу поддержки — все в едином окне.
Бесплатная русскоязычная техподдержка 24/7
Если у вас возникнет вопрос, вы в любой момент можете написать в нашу техподдержку и получить помощь. Среднее время ответа — 15 минут.
Соответствие 152-ФЗ
Все дата центры Selectel находятся на территории России, что позволяет соблюдать требование по локализации персональных данных.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Базовая защита от DDoS-атак предоставляется бесплатно и обеспечивается на уровнях L3-L4.
6 собственных дата-центров
Выбирайте наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге или Ленобласти. Или арендуйте сервисы Selectel в партнерском ДЦ в Новосибирске.
Арендуйте инфраструктуру в Selectel со скидкой в 25%
Оставьте заявку, мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и поможем подобрать инфраструктуру под ваш проект.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.