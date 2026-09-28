Мультиагентная платформа Эксепто

Проблема: при сбое инженеры теряют время на сбор контекста: знания размазаны по мониторингу, тикетам, логам и чатам, а качество разбора зависит от конкретного специалиста.

Решение: Сигнал подключается к вашим системам мониторинга и заявок, строит онтологию (карту знаний) по сервисам и зависимости между ними и параметрами мониторинга. Затем Сигнал собирает из шторма алертов полноценную аналитику для дежурного инженера и/или сотрудника техподдержки второго уровня: вероятная причина инцидента, влияние на бизнес, доказательства, следующий шаг. Инженеру остается только решить инцидент по предложенному варианту решения.