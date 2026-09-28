Что такое Мультиагентная платформа Эксепто
Мультиагентная платформа Эксепто — это система глубокой автоматизации корпоративных процессов. Работает с корпоративными знаниями, управляется в вашей среде и снижает стоимость владения генеративным ИИ для вашего бизнеса.
На стороне Selectel находится ответственность за инфраструктуру Эксепто: отказоустойчивость собственных дата-центров, размещение моделей в вашем контуре, соблюдение 152-ФЗ и требований к критической инфраструктуре.
На стороне совместного предприятия — наука, продукты, разработка и внедрение Эксепто в ваши бизнес-процессы.
Почему Эксепто
Нет привязки к одной модели
Маршрутизация, резервный маршрут и замена моделей происходят без пересборки агентной структуры.
Доказательный след
Каждый вывод ИИ раскрывается до конца и позволяет посмотреть источники, на которые опиралась система (логи, документы, метрики, правила).
Ограниченная автономность
ИИ не принимает решения самостоятельно — граница автономии фиксируется письменно при заключении договора.
Предсказуемые расходы
Модели внутри Эксепто подбираются под сложность задачи, а их стоимость объявляется на этапе пилота.
Данные в контуре
Платформу можно развернуть в облаке Selectel, выделенном контуре или on-prem.
Продукты внутри Эксепто
Сигнал
Подключается к системам мониторинга, строит карту сервисов, их метрик и взаимосвязей, а затем собирает корреляцицию из метрик и данных о причинах инцидента и формирует отчет с выводами о причинах и возможным решением. Это ускоряет решение по расследованию инцидента в 2 раза по сравнению с ручной сборкой алертов.
Карта
Связывает данные, документы и правила, заранее подсвечивает риски и готовит резюме для руководителя, что сокращает цикл решения до 50%. При этом система ничего не согласует сама — полномочия и ответственность остаются за владельцем процесса.
Цех
Автоматизирует процесс разработки приложений: уточняет ТЗ, строит архитектуру и системные требования, пишет код (фронт и бэк), создает необходимые коннекторы, контролирует доступы и безопасность. Прототип приложения с использованием Цеха может быть реализован всего за 3-4 недели вместо нескольких месяцев.
Радар
Упрощает процесс закупочной аналитики: строит карту знаний, мониторит рынок, собирает предложения поставщиков в единую таблицу. На выходе вы получаете конъюнктурный лист и обоснование НМЦК. Ориентировочный эффект — около 2% чистой экономии с конкурентного объема закупок.
Чем Эксепто отличается от чат-ботов, RPA и low-code-решений
Инструмент
Что делает
Ограничение
Как его снимает Эксепто
Чат-бот
Отвечает на вопросы в диалоге
Не управляет инструментами, не работает с файлами и данными
Работает с данными, инструментами и трассировкой
RPA
Автоматизирует повторяемые действия
Слабо работает с неструктурированными знаниями
Соединяет правила, документы и человека в едином контуре
Low-code
Ускоряет сборку приложений
Риск теневой автоматизации
Строит проверяемый workflow с источниками и управляемой стоимостью
Как заказать Эксепто в свой контур
Интервью
Выбираем 2–3 процесса из вашего бизнеса, для которых автоматизация наиболее перспективна.
План действий
Определяем текущие показатели (время, ошибки, стоимость) и согласовываем цели, по которым будем измерять эффективность пилота.
Исследование
Анализируем выбранные процессы, данные и системы, чтобы подготовить детальный план и точную смету внедрения. С вашей стороны потребуется рабочая группа из 2–3 экспертов, а также участие служб ИТ и ИБ для согласования контура и политик.
Пилотное внедрение
Запускаем решение на ваших данных, после чего принимаем решение — продолжать внедрение или остановиться, опираясь на доказанные результаты.
Сигнал — для расследования инцидентов и обеспечения SLA
Проблема: при сбое инженеры теряют время на сбор контекста: знания размазаны по мониторингу, тикетам, логам и чатам, а качество разбора зависит от конкретного специалиста.
Решение: Сигнал подключается к вашим системам мониторинга и заявок, строит онтологию (карту знаний) по сервисам и зависимости между ними и параметрами мониторинга. Затем Сигнал собирает из шторма алертов полноценную аналитику для дежурного инженера и/или сотрудника техподдержки второго уровня: вероятная причина инцидента, влияние на бизнес, доказательства, следующий шаг. Инженеру остается только решить инцидент по предложенному варианту решения.
Преимущества Сигнала
Граница автономии
Сигнал не вносит никаких автономных изменений в продакшн системы и сервисы. Все решения остаются за инженерами.
Предсказуемые результаты
- в 2 раза быстрее диагностика
- более 80% реальных причин инцидента оказываются в топ-5 гипотез от ИИ
Карта — для согласования договоров и операционного контроля
Проблема: Менеджеры вручную собирают контекст по договорам, закупкам и платежам: контролируют комплектность документов, отклонения в формулировках, риски для бизнеса, ведут историю согласований. Это тормозит процесс согласования в ситуациях, когда счет идет на дни, а не недели.
Решение: Карта связывает данные, документы, правила и события в живую картину операций, заранее подсвечивает отклонения и предлагает проект решения в виде отчета для руководителя. Результат работы Карты — decision memo, т.е. обоснование решения со ссылками на источники.
Преимущества Карты
Граница автономии
Карта не согласует договоры и платежи сама. Полномочия и ответственность остаются у владельца процесса.
Предсказуемые результаты
- до 50% короче цикл согласований
- 100% выводов ИИ дается со ссылкой на источники
Цех — для управляемого создания корпоративных приложений по описанию
Проблема: У подразделений десятки прикладных задач, до которых у ИТ не доходят руки. В результате сотрудники собирают инструменты сами, без учета требований ИБ.
Решение: Сотрудник описывает задачу обычным языком, а Цех уточняет требования, формирует ТЗ, проектирует экраны, проводит автотесты, собирает приложение в изолированной песочнице и передает в эксплуатацию.
Преимущества Цеха
Граница автономии
Доступы, интеграции и безопасность приложения, разработанного в Цехе, остаются за вашими отделами ИТ и ИБ.
Предсказуемые результаты
- 3–4 недели от задачи до первого прототипа
- 100% задач покрыто тестами
Радар — для закупочной аналитики и рыночной разведки
Проблема: поставщики раскрывают цены только по запросу и в разных форматах, а конкурсные процедуры тянутся неделями. Кроме того, из-за недостатка экспертности компания теряет от 5 до 16% возможной выгоды, а субъективный выбор поставщика бывает трудно защитить перед начальством.
Решение: Радар строит карту знаний категории, сравнивает разноформатные предложения поставщиков, мониторит рынок и сигнализирует об изменениях. На выходе вы получаете сравнительную таблицу, конъюнктурный лист и обоснование НМЦК — т.е. все, что нужно для обоснованного выбора поставщика.
Преимущества Радара
Граница автономии
Радар готовит обоснование по выбору поставщика со ссылками на источники — независимо от того, в каком формате они были представлены.
Предсказуемые результаты
- на 6-7% выгоднее каждое третье конкурентное предложение
- менее 1 квартала занимает окупаемость Радара
FAQ
- Что такое мультиагентная платформа Эксепто и чем она отличается от чат-бота?
Эксепто — платформа Selectel и ИТМО для автоматизации процессов с ИИ-агентами. Агенты работают с корпоративными данными и системами, выполняют сценарии как проверяемый workflow и оставляют след каждого шага. В критических точках решение принимает человек.
- Чем Эксепто отличается от RPA и low-code?
RPA и low-code слабо работают с неструктурированными знаниями и рассуждением. Эксепто соединяет правила, документы и агентные сценарии, подключая языковые модели только там, где нужен смысл, а остальное считает кодом.
- Решение привязано к одной языковой модели?
Нет, модель подбирается под сложность шага, а стоимость сценария рассчитывается до запуска. Архитектура допускает замену моделей и инструментов без пересборки агентной структуры.
- Сколько длится пилотное внедрение и как измеряется его эффективность?
Пилот длится от 6 до 10 недель, эффективность доказывается по заранее согласованным с вами критериям успеха.
- Что потребуется от меня как от заказчика?
- 2–4 часа в неделю на согласование процесса;
- рабочая группа из 2–3 экспертов;
- read-only доступы к вашим системам через ИТ-отдел;
- участие службы ИБ для согласования контура и политик.
- Можно ли развернуть Эксепто on-premise, в собственном контуре?
Да, всего доступны три модели размещения:
- ваш контур (on-prem);
- выделенный контур на инфраструктуре Selectel;
- облако Selectel.
В любом из этих вариантов чувствительные данные не покидают согласованный периметр.