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Мультиагентная платформа Эксепто

ИИ-агенты для бизнеса от Selectel и ИТМО: расследование инцидентов, операционные решения, управляемое создание приложений.
Без привязки к одной модели152-ФЗДанные в вашем контуреДоказательный следПредсказуемая стоимость

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