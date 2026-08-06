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Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»

Продемонстрируйте своим клиентам, заказчикам и Роскомнадзору, что вы гарантируете сохранность личной информации пользователей и соблюдаете требования закона. Размещая проекты в Selectel, вы сможете привести свою инфраструктуру в соответствие 152-ФЗ «О персональных данных».
Лицензии ФСТЭК и ФСБАттестация ИСПДнСовместная ответственность
Разместить инфраструктуру

Какие продукты Selectel соответствуют 152-ФЗ до УЗ-1

Выделенные серверы

• Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.
• Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.

Облачные серверы

• Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
• Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.

S3

• Хранилище данных для бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов ML.
• Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.

Облачные базы данных

• PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka, OpenSearch.
• Автоматически делают резервные копии.
• Разворачиваются и администрируются Selectel.

Managed Kubernetes

• Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
• Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.

Container Registry

• Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
• Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.

Аттестованный сегмент ЦОД

• Подходит, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационных систем, подключиться к СМЭВ, ЕГИС3, ЕСИА и другим ГИС, а также соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования.

Облако на базе VMware

• Масштабируемая инфраструктура с оплатой по потреблению и соответствием 152-ФЗ до первого уровня защищенности.
• Бесплатная миграция из on-premise.

Что важно знать про 152-ФЗ

  • Что это за закон
  • Кого касается 152-ФЗ
  • Зачем соблюдать закон
  • Как соответствовать 152-ФЗ
  • Какая ответственность за нарушения 152-ФЗ

Как сделать обработку персональных данных безопасной

  • Бесплатный практический курс по работе с ПДн

    Разберем, что такое персональные данные, как их правильно хранить и обрабатывать

    Изучить

  • Как выбрать IT-инфраструктуру для 152-ФЗ

    Инструкция по определению необходимого уровня защищенности ПДн и подбору инфраструктуры

    Узнать

Совместная ответственность за соответствие 152-ФЗ

Мы отвечаем перед вами за безопасность данных, связанную с физическим доступом, и защиту IT-инфраструктуры. При этом, передавая персональные данные на хранение и обработку в Selectel, вы не снимаете с себя обязательств по их защите. Подробнее о разграничении зон ответственности — в нашей документации.

Закроем все вопросы по информационной безопасности

Поможем с выполнением требований законодательства, защитим данные от сетевых вторжений и кибератак. Предложим готовую инфраструктуру и сервисы, чтобы упростить подключение к внешним системам для обмена чувствительными данными.

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Почему Selectel

Соответствие 152-ФЗ в выделенных серверах и облаке

Вам не нужно платить за соответствие 152-ФЗ отдельно. Оплачиваете только инфраструктуру — она помогает соблюдать требования закона и дает все преимущества выбранного вами решения.

Соблюдение закона с одним провайдером

По мере роста компании может меняться уровень защищенности ПДн, и в отдельных случаях потребуется аттестация ИСПДн. У нас можно пройти аттестацию и получить в аренду инфраструктуру, соответствующую требованиям 152-ФЗ.

Решения для разных систем

У нас есть лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг по защите персональных данных. Работаем с компаниями с разными требованиями к безопасности — от интернет-магазинов до государственных информационных систем.

Поможем соответствовать требованиям российского законодательства

Мы понимаем, как сложно разобраться во всех тонкостях соответствия 152-ФЗ, и готовы помочь. Если у вас остались вопросы по выбору инфраструктуры для 152-ФЗ — оставьте заявку.

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