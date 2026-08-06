Соответствие 152-ФЗ «О персональных данных»

Какие продукты Selectel соответствуют 152-ФЗ до УЗ-1
Выделенные серверы
• Физические серверы, ресурсы которых изолированы и доступны только вам.
• Готовые конфигурации можно запустить в течение часа после оплаты, а произвольные будут готовы в течение 1–5 дней.
Облачные серверы
• Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ.
• Оплачиваются по потреблению и готовы к запуску в течение минуты.
S3
• Хранилище данных для бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов ML.
• Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
• PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka, OpenSearch.
• Автоматически делают резервные копии.
• Разворачиваются и администрируются Selectel.
Managed Kubernetes
• Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
• Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Container Registry
• Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
• Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Аттестованный сегмент ЦОД
• Подходит, когда нужно обеспечить максимальную безопасность данных, провести аттестацию информационных систем, подключиться к СМЭВ, ЕГИС3, ЕСИА и другим ГИС, а также соблюсти повышенные к изоляции корпоративные требования.
Облако на базе VMware
• Масштабируемая инфраструктура с оплатой по потреблению и соответствием 152-ФЗ до первого уровня защищенности.
• Бесплатная миграция из on-premise.
Что важно знать про 152-ФЗ
- Что это за закон
- Кого касается 152-ФЗ
- Зачем соблюдать закон
- Как соответствовать 152-ФЗ
- Какая ответственность за нарушения 152-ФЗ
Как сделать обработку персональных данных безопасной
Совместная ответственность за соответствие 152-ФЗ
Мы отвечаем перед вами за безопасность данных, связанную с физическим доступом, и защиту IT-инфраструктуры. При этом, передавая персональные данные на хранение и обработку в Selectel, вы не снимаете с себя обязательств по их защите. Подробнее о разграничении зон ответственности — в нашей документации.
Закроем все вопросы по информационной безопасности
Поможем с выполнением требований законодательства, защитим данные от сетевых вторжений и кибератак. Предложим готовую инфраструктуру и сервисы, чтобы упростить подключение к внешним системам для обмена чувствительными данными.
Почему Selectel
Соответствие 152-ФЗ в выделенных серверах и облаке
Вам не нужно платить за соответствие 152-ФЗ отдельно. Оплачиваете только инфраструктуру — она помогает соблюдать требования закона и дает все преимущества выбранного вами решения.
Соблюдение закона с одним провайдером
По мере роста компании может меняться уровень защищенности ПДн, и в отдельных случаях потребуется аттестация ИСПДн. У нас можно пройти аттестацию и получить в аренду инфраструктуру, соответствующую требованиям 152-ФЗ.
Решения для разных систем
У нас есть лицензии ФСТЭК и ФСБ для оказания услуг по защите персональных данных. Работаем с компаниями с разными требованиями к безопасности — от интернет-магазинов до государственных информационных систем.