Бесплатная консультация по Jitsi Meet

Если хотите узнать больше о сервисе и его развертывании на нашей инфраструктуре, оставьте заявку — мы свяжемся и обо всем расскажем. А если в будущем потребуется — настроим сервис под ваши запросы и будем его поддерживать.

О Jitsi Meet

Это бесплатный сервис для проведения аудио/видеоконференций с открытым исходным кодом. Единовременное количество участников в сервисе — до 75 человек. А если нужно организовать стрим, видео будет транслироваться на YouTube.

В Jitsi Meet пользователи могут создавать публичные и приватные чаты, интегрироваться с календарями Google и Office 365, делиться рабочим столом и проводить презентации.

Для соблюдения особых требований безопасности Jitsi Meet можно развернуть локально на своем сервере или на инфраструктуре провайдера.

О том, что умеет сервис, написали в статье.

Как его установить самостоятельно — в инструкции.

Про консультацию: как получить и что ждет дальше

Заполнить заявку

Укажите свои данные и количество сотрудников в компании. Если есть особенные требования к проекту, опишите их в комментарии.

Попасть в лист ожидания

Консультации проведут сотрудники отдела администрирования. До конца мая они соберут заявки, а в начале июня — свяжутся.

Что будет на консультации

Расскажем об инфраструктуре

Сориентируем, где лучше развернуть Jitsi Meet, чтобы соблюсти все проектные требования. Если нужна будет помощь с развертыванием инфраструктуры, возьмем ваш проект на поддержку в рамках услуг администрирования.

Поможем с развертыванием Jitsi Meet

Если вам нужен сервис as is, без кастомных доработок, поможем с настройкой. Индивидуальные пожелания учитываем в рамках услуг администрирования.

Хотите узнать, как развернуть Jitsi Meet на нашей инфраструктуре?

Оставьте заявку, мы свяжемся с вами.