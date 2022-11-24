Бесплатная консультация по Jitsi Meet

Это бесплатный сервис для проведения аудио/видеоконференций с открытым исходным кодом. Единовременное количество участников в сервисе — до 75 человек. А если нужно организовать стрим, видео будет транслироваться на YouTube.

В Jitsi Meet пользователи могут создавать публичные и приватные чаты, интегрироваться с календарями Google и Office 365, делиться рабочим столом и проводить презентации.

Для соблюдения особых требований безопасности Jitsi Meet можно развернуть локально на своем сервере или на инфраструктуре провайдера.

О том, что умеет сервис, написали в статье.

Как его установить самостоятельно — в инструкции.