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Модуль защиты API

API Security Module
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Непрерывный мониторинг данных, проходящих через публичные API

Модуль защиты идентифицирует запросы злоумышленников в режиме реального времени для результативного устранения уязвимостей. Сервис использует искусственный интеллект для обнаружения, предотвращения и исправления атак на API клиента.

Решение для бизнеса с публичным API

Электронная коммерция

СМИ

Банковские системы

Страховые компании

Как работает защита API

Исследование

Непрерывный тест на проникновение с помощью искусственного интеллекта.

Обнаружение

Проверка риска легитимных и вредоносных запросов к API. Создание визуальной временной шкалы активности для определения источника атаки.

Исправление

Процесс блокировки или приостановки источника атаки, исправление найденных злоумышленниками мелких уязвимостей.

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Документация

Бизнес под надежной защитой

1

Обнаружение API-интерфейсов всех типов — защита REST API, SOAP и других.

2

Мгновенное распознавание атак на API и устранение уязвимостей.

3

Подготовка регулярных отчетов о том, как исправить слабые места в коде.

4

Соответствие общему регламенту по защите данных GDPR для контроля над персональными данными.

Используйте уникальное решение на рынке

Непрерывность
Вероятность ошибки
Влияние человеческого фактора
Цена

Модуль защиты API (непрерывный тест на проникновение)

Непрерывность
Вероятность ошибки
Практически исключена (алгоритмы машинного обучения системы)
Влияние человеческого фактора
Исключено
Цена
От 130 тысяч рублей в месяц

Заказ разового теста на проникновение

Непрерывность
Вероятность ошибки
Высокая (угрозы не отслеживаются большую часть времени)
Влияние человеческого фактора
Есть
Цена
От 700 тысяч рублей за один тест
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Цена услуги указана с учетом НДС 20%.

Вместе с этой услугой заказывают

Выделенные серверы

Минимизируйте риски безопасности, модуль поможет защитить ресурсоемкие проекты и блокировать вредоносные запросы.

Гибридная инфраструктура

Объединяйте выделенные серверы и виртуальные машины в единую инфраструктуру.

Резервное копирование как услуга

Создавайте копии инфраструктуры и минимизируйте проблемы, связанные с ошибками сотрудников.

Защитите сервисы от злоумышленников

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня и поможем организовать непрерывный мониторинг данных, проходящих через публичные API.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.

FAQ

Что такое API?

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