Модуль защиты API

API (Application Programming Interface) ― это интерфейс, который содержит набор протоколов, подпрограмм и инструментов для обращения одной программы к другой. Разработка API позволяет использовать готовые блоки для создания приложений. Например, если описать API интернет-магазина и сделать мобильное приложение, пользователь со смартфоном будет получать информацию в свое устройство через публичный API магазина.

Следует различать приватные и публичные API. Приватные доступны с известными параметрами при запросе, но с ключом (токеном по имени пользователя и паролю) или сертификатом. Публичные — только с известными при запросе значениями, без проверки подлинности, авторизации и аутентификации. Они могут стать предметом медленных атак, которые пропускаются средствами WAF и защиты от DDoS.