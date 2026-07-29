Аренда сервера без закупки железа
Оборудование, электропитание и обслуживание берем на себя, а все ресурсы физического сервера — только ваши.
Запуск за пару минут
Выберите одну из 100+ готовых конфигураций: сервер будет готов к работе спустя пару минут после заказа. Произвольную конфигурацию соберем за 1–5 дней.
Аренда от 1 дня
Арендуйте готовый сервер посуточно, чтобы проверить его под вашей нагрузкой, или на 1, 3, 6 и 12 месяцев. Чем дольше срок, тем ниже цена.
Замена комплектующих за три часа
Если диск или другой компонент выйдет из строя, инженеры Selectel бесплатно заменят его в течение трех часов. Поддержка работает 24/7 и отвечает в среднем за 15 минут.
Безлимитный трафик и защита от DDoS
Канал 1 Гбит/с с безлимитным трафиком и базовая защита от DDoS-атак уже входят в стоимость аренды.
Выбор сервера
Входит в стоимость
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
- IPMI-мониторинг серверов
Выберите подходящую инфраструктуру для вашего проекта
Подберите формат под нагрузку, бюджет и требования к защите данных.
Выделенные серверы
Арендуйте физические серверы целиком под ваши проекты с запуском от двух минут, безлимитным трафиком и бесплатной заменой комплектующих. Подходит для постоянной нагрузки: 1С, базы данных, файловые серверы.
Облачные серверы
Развертывайте облачные серверы с почасовой оплатой и сменой конфигурации за несколько минут. Подходит для переменной нагрузки: CRM-системы и сервисы с сезонными пиками.
Частное облако
Размещайте проекты в изолированном облаке: вычислительные ресурсы не делятся с другими клиентами, а среда соответствует 152-ФЗ. Подходит для бизнеса со строгими требованиями к защите данных.
Какие задачи малого бизнеса помогает решить сервер
Обеспечить работу с 1С и CRM
Переносите 1С, CRM и другие корпоративные системы из офисной серверной в дата-центр. Сотрудники могут подключаться к общей базе из офиса и онлайн.
Развернуть терминальный сервер для удаленной работы
Подключайте сотрудников по RDP к единому рабочему окружению с нужными программами. CPU и RAM подбираются под число одновременных пользователей.
Запустить файловый сервер и общее хранилище
Храните документы проекта на сервере с возможностью апгрейда дисков. Разграничивайте доступ по отделам, чтобы каждый видел только нужные файлы.
Разместить сайт или интернет-магазин
Размещайте сайт, лендинг или магазин на 1С-Битрикс и других CMS. Защита от DDoS-атак уже включена в стоимость сервера.
Хранить персональные данные клиентов по 152-ФЗ
Обрабатывайте персональные данные клиентов на серверах, соответствующих 152-ФЗ до УЗ-1. Для магазинов с онлайн-оплатой подойдёт инфраструктура с сертификатом PCI DSS.
Почему аренда сервера выгоднее покупки
Масштабирование под рост нагрузки
Увеличивайте объем дисков и оперативной памяти, добавляйте другие компоненты или переходите на конфигурации с процессорами Intel Xeon и AMD EPYC. Старое железо не придется списывать, а новое — закупать.
Сетевая связность и защита от DDoS
Подключайтесь к магистральным каналам и пиринговым стыкам с крупными операторами связи. Базовая защита от DDoS-атак на уровнях L3 и L4 входит в стоимость аренды сервера.
Поддержка 24/7 без собственной команды
Передайте инженерам Selectel диагностику, устранение инцидентов и помощь с настройкой. Поддержка бесплатна, работает круглосуточно и отвечает в среднем за 15 минут.
Без капитальных затрат
Платите за выделенные серверы помесячно, а за облачные — почасово. В цену аренды уже входят электропитание, охлаждение и обслуживание оборудования.
Доступность по SLA
Получайте закрепленную в договоре гарантию доступности облачной платформы 99,98%. Если произойдет сбой на нашей стороне, компенсируем время простоя бонусами на баланс.
Бесплатный переезд в Selectel
Проведем аудит ваших сервисов, подберем конфигурацию серверов на , перенесем проекты и проследим за их работой. Все — бесплатно.
Как защищены серверы для малого бизнеса
Гарантируем соответствие 152-ФЗ и приказу ФСТЭК № 17
Серверы Selectel соответствуют 152-ФЗ до первого уровня защищенности. На них можно хранить и обрабатывать персональные данные клиентов: базы CRM, 1С и интернет-магазина. Если для информационной системы нужна аттестация по приказу ФСТЭК № 21, поможем ее пройти.
Подтверждаем защиту международными сертификатами
У Selectel есть сертификат PCI DSS — это основа для интернет-магазина, который принимает оплату банковскими картами. Еще у нас есть сертификаты ISO 27001, ISO 27017 и ISO 27018, отчет AICPA SOC 2® и соответствие GDPR. Они пригодятся, если клиенты или партнеры проверяют подрядчиков на соответствие требованиям информационной безопасности.
Изолируем проекты на уровне сетей и даем бесплатную защиту от DDoS
Серверы работают в трех типах сетей: интернете, локальной сети и приватной сети глобального роутера. Мы изолируем сети друг от друга, поэтому архитектуру можно выстроить так, чтобы база 1С оставалась во внутренней сети, а наружу был открыт только сайт. Базовую защиту от DDoS-атак на уровнях L3 и L4 даем всем клиентам бесплатно.
Разграничиваем доступы с помощью IAM-системы
IAM-система задает роли пользователей и права доступа к ресурсам и данным. Бухгалтеру, администратору и подрядчику можно выдать только те права, которые нужны для работы. Для входа через корпоративную учетную запись можно настроить федерацию удостоверений и SSO.
Почему стоит арендовать серверы в Selectel
Единая панель управления
Управляйте всеми ресурсами в одном месте, обращайтесь к документации и пользуйтесь API.
Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с
Вы можете расширить полосу до 400 Гбит/с при заказе сервера произвольной конфигурации.
Сервер под любую задачу
У нас есть серверы для хостинга сайтов или приложений, серверы с GPU для задач, связанных с ML и AI, серверы для 1С и т. д. Если вы не найдете подходящей готовой конфигурации, то можно собрать свой сервер в конфигураторе. Также мы можем привезти и собрать сервер под заказ.
Легкое масштабирование
Вы можете быстро арендовать дополнительные серверы при необходимости. У нас в наличии более 100 конфигураций серверов с запуском от двух минут. Произвольные конфигурации собираем до пяти рабочих дней.
Много совместимых продуктов — от облака до ML-платформы
В Selectel 50+ продуктов, большую часть из них можно использовать совместно с выделенными серверами. Это значит, что вам не придется искать другого провайдера для решения специфических задач.
Бесплатная техподдержка 24/7
Средняя скорость ответа наших специалистов — менее 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.
Начните с аренды на сутки
Арендуйте готовый сервер посуточно и проверьте его под нагрузкой ваших сервисов. Если он подойдет, увеличьте срок аренды: чем он больше, тем ниже цена.
Управляйте выделенными серверами так, как удобно
- В панели
Создавайте SSH-ключи, меняйте конфигурацию серверов, управляйте их питанием, следите за нагрузкой и не только.
- Через API
Автоматизируйте все действия с выделенными серверами, доступные в панели управления.
- Через Terraform
Разверните инфраструктуру и управляйте ей с помощью утилиты от HashiCorp.
FAQ
Выделенные серверы
- Что такое выделенный сервер?
Выделенный сервер (dedicated server) — это физический сервер, который вы арендуете только для себя. Все его ресурсы — процессор, оперативная память, диски — только ваши. Это значит, что никто другой не сможет повлиять на скорость и стабильность работы. Аренда выделенного сервера подходит для тех, кому нужна высокая производительность, надежность и полный контроль над сервером.
- Для каких задач нужна аренда выделенного сервера?
Аренда выделенного сервера подходит для проектов с высокими требованиями к производительности. Все ресурсы сервера изолированы и используются только вами — это обеспечивает стабильную работу без влияния со стороны других пользователей.
Такие серверы используются для размещения крупных сайтов, интернет-магазинов, сложных систем или корпоративной инфраструктуры, включая 1С и удаленные рабочие места.
Если требуется обязательная аттестация информационной системы, применение только сертифицированных средств защиты или обработка персональных данных 1 и 2 уровня защищенности — разместите сервер в аттестованном сегменте ЦОД.
- Где находится арендованный сервер?
В любом из наших или партнерских дата-центров, в зависимости от того, где вы его арендуете. У нас шесть своих ЦОД — в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Подробнее об инфраструктуре Selectel читайте в документации.
Наши ЦОД уровня Tier III — это значит, что все системы дата-центра резервируются.
- Можно ли отслеживать действия с выделенными серверами через аудит-логи?
Да, сервис Аудит-логи автоматически фиксирует все ключевые действия с вашими ресурсами выделенных серверов: заказ, изменение конфигурации, управление доступом и другие операции.
Аудит-логи помогают расследовать инциденты безопасности, проходить аудиты и соблюдать требования регуляторов. События хранятся 90 дней, их можно просмотреть в панели управления или выгрузить через API в форматах CSV и JSON.
Подробнее о сервисе читайте на странице.
Конфигурации и заказ
- Чем готовые конфигурации отличаются от произвольных?
Серверы готовой конфигурации уже собраны, протестированы и заранее установлены в стойки. Без установки ОС такой сервер будет работать через 2 минуты после оплаты, с учетом установки — через 7–60 минут.
Сервер произвольной конфигурации собирается под заказ из комплектующих, которые вы самостоятельно подберете в конструкторе. В сервер произвольной конфигурации можно добавить графические процессоры (GPU). Срок подготовки такого сервера — от 1 до 5 дней.
Подробнее про конфигурации выделенных серверов читайте в нашей документации.
- Когда я смогу начать пользоваться сервером после оплаты?
Зависит от выбранной конфигурации:
- сервер готовой конфигурации без установки ОС будет работать через 2 минуты после оплаты, с учетом установки ОС — через 7–60 минут;
- сборка и подготовка сервера произвольной конфигурации занимает от 1 до 5 рабочих дней.
- Смогу ли я изменить конфигурацию сервера после заказа?
После заказа вы можете изменить комплектующие в сервере произвольной конфигурации.
Апгрейд сервера готовой конфигурации возможен, только если в нем установлен серверный процессор. Такое обновление пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Запросить изменение конфигурации выделенного сервера можно в панели управления в карточке сервера.
- Можно ли арендовать сервер с предустановленным ПО (1С, Битрикс)?
Готовых образов с 1С или 1С-Битрикс нет: ПО вы устанавливаете после запуска сервера. Для 1С есть готовое облако 1С — в нем мы сами развертываем инфраструктуру и настраиваем ОС и ПО.
Управление и ОС
- Как управлять арендованным сервером?
Выделенным сервером можно управлять:
- из панели управления Selectel;
- через удаленное подключение к серверу;
- через API.
Также в панели управления можно запустить KVM-консоль и удаленно управлять питанием сервера. Для серверов Chipcore Line эта опция доступна при заказе дополнительной услуги Подключение IP-KVM на 3 часа.
- Что запрещено размещать на серверах?
- Какие операционные системы доступны для серверов в аренду?
Вы можете заказать сервер с актуальными версиями популярных дистрибутивов Linux (Ubuntu, Debian, Rocky, Oracle Linux и AlmaLinux). О доступных для установки ОС вы можете почитать в документации. Если вам не подходят стандартные образы ОС, вы можете установить ОС из вашего образа вручную.
Помимо этого, вы можете установить лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера, если это не противоречит условиям соответствующего лицензионного соглашения. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, вы можете заказать в панели управления.
Обычно установка ОС занимает от 7 до 60 минут. За прогрессом установки ОС можно следить через KVM-консоль.
Если установка ОС заняла больше времени, перезагрузите сервер или создайте тикет.
- Мне не подходит ни одна ОС, могу ли я загрузить свою?
Стоимость и оплата
- Что входит в стоимость аренды сервера?
Вы получите публичный IPv4-адрес, техподдержку 24/7, замену комплектующих в течение трех часов, бесплатную защиту от DDoS, соответствие 152-ФЗ. При выборе полосы пропускания 1 Гбит/с вы также получите безлимитный интернет-трафик, подробнее рассказали в статье Модель потребления трафика в нашей документации. Управлять всеми ресурсами сервера можно в панели управления Selectel.
Доступные дополнительные опции зависят от конфигурации выделенного сервера.
- Какие дополнительные услуги можно заказать к серверу?
Вы можете приобрести дополнительный блок IPv4- и IPv6-адресов, защиту DDoS Guard или Curator, лицензии на 1C и подключить резервное копирование. Весь список дополнительных услуг и совместимых продуктов мы собрали в документации.
Дополнительные услуги можно заказать только после сдачи выделенного сервера.
- Какие есть варианты оплаты и как оплатить?
Мы работаем по предоплате с физическими и с юридическими лицами.
Оплатить аренду выделенного сервера за нужный период вы можете в нашей панели управления. Для этого пополните «Основной баланс», выберите сервер нужной конфигурации и нажмите «Оплатить». Деньги спишут с вашего счета в панели управления. Подробнее о биллинге рассказали в нашей документации в статье Модель оплаты и цены выделенного сервера.
- На какой срок я могу арендовать сервер?
Серверы произвольной конфигурации — на 1, 3, 6 или 12 месяцев.
Серверы линейки Chipcore и готовые конфигурации — на 1, 3, 6, 12 месяцев или посуточно.
Оплата производится по предоплате сразу за весь выбранный период. Чем больше срок аренды, тем больше скидка.
Кроме того, в Selectel есть долгосрочный тариф без полной предоплаты — на 12 месяцев с ежемесячными платежами. Для этого тарифного плана заключается дополнительное соглашение на резервирование сервера.
- Какие существуют скидки на выделенные серверы?
В Selectel несколько способов получить скидку на выделенные серверы:
- арендуйте сервер на срок от 3 месяцев;
- закажите сервер на аукционе;
- воспользуйтесь спецпредложениями Selectel. Обо всех актуальных акциях можно узнать на странице Специальные предложения.
Все перечисленные скидки не суммируются.
- Как получить сервер с GPU за 1 рубль?
Для участия в акции необходимо заказать сервер произвольной конфигурации и выбрать GPU NVIDIA Tesla T4 , A2 или A2000. Подробнее рассказали в правилах акции.
Резервное копирование
- А есть ли бэкапы?
Для выделенных серверов Selectel предусмотрена возможность создания и хранения резервных копий (бэкапов). Услуга резервного копирования позволяет повысить надежность инфраструктуры, защитить себя от безвозвратной потери данных.
Для создания и хранения резервных копий доступны следующие решения:
- Veeam® Agent — данные могут быть выгружены в облачный репозиторий Veeam® Cloud Connect или на отдельный диск сервера;
- автоматический бэкап S3 — используйте любое ПО с поддержкой FTP, OpenStack Swift или Amazon S3-совместимый API;
- бэкап в файловое хранилище по протоколам NFS или CIFS с трехкратной репликацией томов диска;
- Кибер Бэкап облачный — решение для резервного копирования от компании Киберпротект;
- сетевые диски — данные копируются без прерывания работы сервера и сохраняются на диске, разгружая локальные ресурсы. Хранятся бэкапы удаленно, а сервер подключается к ним напрямую через сеть. Благодаря этому можно минимизировать время восстановления данных из копии.
Ответственность и документооборот
- За что отвечаю я, а за что ответственность несет Selectel?
Selectel отвечает за бесперебойное электропитание оборудования, микроклимат, сервисное обслуживание, подключение к локальной сети и интернету.
Арендуя выделенный сервер, вы самостоятельно отвечаете за его эксплуатацию, администрирование и установку необходимого ПО.
Разделение ответственности и уровень оказания услуги (SLA) более подробно описаны в документе «Условия использования отдельных сервисов».
- Могу ли я подписать документы через систему электронного документооборота (ЭДО)?
Да, мы пользуемся ЭДО «Диадок». Если вы еще не подключены к электронному документообороту, поможем вам это сделать. Через него вы будете раз в месяц получать УПД (универсальный передаточный документ) и авансовые УПД, а раз в квартал ― акт сверки.
Документы будут доставлены вам через несколько минут после формирования. Электронные копии станут всегда доступны. Вы можете не переживать, что какой-то файл потеряется.
Если вы никогда не работали с ЭДО, но хотите упростить процесс передачи документов, или если вы уже работаете с другим оператором ЭДО и вам нужно настроить роуминг с «Диадок» — обратитесь к нам через тикет-систему в панели управления.
Рассказали о документах для выделенного сервера в нашей документации.
Выделенные серверы
Линейки, конфигурации и что входит в аренду
Заказ выделенного сервера
Как заказать готовую или произвольную конфигурацию
Облачные серверы
Линейки, тарификация и возможности облака
Создание облачного сервера
Пошаговая инструкция в панели управления
152-ФЗ для выделенных серверов
Как хранить персональные данные на выделенном сервере
152-ФЗ для облачных серверов
Уровни защищенности и порядок работы с ПДн в облаке
Резервное копирование облачных серверов
Способы бэкапа и настройка копий по расписанию
Сети выделенного сервера
Публичная и приватная сеть, IP-адреса
Глобальный роутер
Объединение выделенных и облачных серверов в приватную сеть
Управление доступом (IAM)
Роли, пользователи и права доступа
Онбординг по миграции
Как подготовить и спланировать переезд в Selectel
Как выбрать сервер
От инфраструктуры компании до размещения сайта
Что такое терминальный сервер
Как устроен, когда нужен, плюсы и минусы
Установка и настройка 1С на сервере
MS SQL и тонкий клиент 1С:Предприятие
PostgreSQL для 1С
Установка и настройка СУБД под 1С
Готовое облако с 1С или выделенный сервер
Сравнение двух вариантов по затратам
Кого 152-ФЗ считает оператором ПДн
Кому нужно соблюдать закон и что для этого сделать
Миграция в облако
Как подготовиться и организовать переезд
Решайте инфраструктурные задачи с помощью Selectel
Организовать сеть
Доставляйте контент с сервера до пользователей быстро, защитите сайт и не переживайте из-за больших нагрузок на сеть.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между локациями в разных городах.
- Развернут на физических серверах для максимальной производительности.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Организовать связность
Обеспечьте связность серверов внутри страны или за рубежом с помощью наших сервисов.
Зарезервировать и сохранить данные
Надежно храните любые данные, бэкапы или архивы.
S3 с поддержкой S3 API
Храните архивы, логи, документы, фото- и видеоконтент. Мы возьмем на себя их репликацию и будем моментально увеличивать размер хранилища под растущие объемы.
Резервное копирование агентами
- Бэкапы создаются при помощи Veeam-агента.
- Данные хранятся в трех копиях на 3 разных дисках.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Быстро масштабировать IT-инфраструктуру
Связывайте собственные серверы с нашим облаком для быстрого масштабирования проектов. Платите только за время работы облака.
Облачные серверы
- Подходят для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться.
- Поддерживают S3 и другие протоколы передачи данных.
Защитить данные от атак
Защитите свои данные, сайты и приложения от самых распространенных угроз с помощью продуктов Selectel.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Защита приложения (WAF)
- Анализирует трафик и фильтрует подозрительный.
- Предотвращает целевые атаки.
Межсетевой экран
- Обеспечивает сохранность данных и безопасный удаленный доступ.
- Защищает от кибератак и утечек информации.
Автоматизировать работу
Используйте уже готовые сервисы вместе с выделенными серверами, чтобы быстрее решать поставленные задачи. Администрирование сервисов мы возьмем на себя.
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Администрирование сервисов
- Помогает администрировать сервисы, если у вас нет системных администраторов.
- Снижает нагрузку на сисадминов, которые отвечают за серверную часть и окружение.
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы получить доступ ко всем продуктам Selectel и управлять инфраструктурой в едином окне.
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