Российские серверы: аренда и продажа серверного оборудования отечественного производства

Как получить российский сервер
Серверное оборудование российского производства доступно в Selectel в двух форматах. Выберите подходящий для вашего бизнеса вариант или проконсультируйтесь с нашими специалистами.
Аренда российского сервера
Получите готовый сервер без покупки оборудования. Мы подготовим конфигурацию, разместим ее в одном из дата-центров Selectel, возьмем на себя обслуживание оборудования и замену компонентов при необходимости.
Подходит, если вы хотите:
- быстро запустить проект;
- избежать крупных первоначальных расходов;
- не заниматься обслуживанием оборудования;
- легко масштабировать инфраструктуру.
Покупка российского сервера
Приобретайте серверы отечественного производства для собственной инфраструктуры или разместите их в дата-центрах Selectel. Доступны различные конфигурации под задачи бизнеса и государственных организаций.
Вы получаете:
- подбор конфигурации под требования проекта;
- помощь специалистов Selectel;
- возможность размещения оборудования в дата-центре;
- техническую поддержку на этапе поставки.
Для каких задач подходит российский сервер
Обработка персональных данных
Безопасно храните и обрабатывайте персональные данные граждан РФ в соответствии с требованиями 152-ФЗ и приказами ФСТЭК. Размещайте системы любого уровня защищенности.
Миграция с зарубежного ПО
Перенесите системы и сервисы с зарубежной инфраструктуры на российские серверы без потери производительности. Специалисты Selectel помогут с миграцией.
Соответствие требованиям регуляторов
Российские серверы, размещенные в дата-центрах Selectel, соответствуют требованиям 152-ФЗ, приказам ФСТЭК № 17 и № 21, а также требованиям отраслевых регуляторов.
Для каких отраслей подходит отечественный сервер
Финансовый сектор
Обеспечьте безопасность платежных систем, банковских операций и финансовых данных с возможностью масштабирования при растущих нагрузках.
Государственный сектор
Разместите информационные системы органов власти, ГИС и другие сервисы в соответствии с требованиями законодательства.
Телекоммуникации
Разверните инфраструктуру для операторов связи с высокой отказоустойчивостью и в соответствии с требованиями законодательства.
Здравоохранение
Создайте защищенную инфраструктуру для медицинских информационных систем, телемедицины и работы с персональными данными пациентов.
Энергетика
Обеспечьте бесперебойную работу IT-систем управления объектами критической инфраструктуры ТЭК, соответствующую отраслевым требованиям.
Транспорт и логистика
Управляйте логистическими процессами, системами навигации и мониторинга транспорта с гарантированной защитой от киберугроз.
Серверы и дата-центры Selectel соответствуют требованиям российского законодательства
ФСТЭК
Лицензии ФСТЭК дают право защищать данные клиентов и предоставлять им средства защиты информации (СЗИ).
ФСБ
Лицензии ФСБ разрешают создавать и предоставлять клиентам средства шифрования информации.
152-ФЗ
Соответствие 152-ФЗ позволяет хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно. Мы бесплатно подготовим поручение на обработку персональных данных и отправим вам на подпись удобным способом.
ГОСТ Р 58811-2020 и ГОСТ Р 58812-2020
Дата-центры Selectel соответствуют национальным стандартам в сфере создания и эксплуатации инженерной инфраструктуры ЦОД.
- Надежная российская серверная платформа
Серверы отечественного производства разработаны специально для эксплуатации информационных систем и сервисов с высокой нагрузкой. Все серверное оборудование проходит подготовку и проверку инженерами Selectel.
Управляйте оборудованием и сервисами в удобной панели управления
- Контролируйте расходы
Следите за потреблением ресурсов, настраивайте автопополнение счета и получайте отчетные документы с помощью электронного документооборота.
- Разграничивайте роли и доступы
Задайте сотрудникам роли и определите уровни доступа: к конкретным ресурсам, проектам, всему аккаунту или только к информации о биллинге.
- Масштабируйте инфраструктуру
Используйте удобный интерфейс для управления 50+ продуктами Selectel.
- Бесплатный переезд на российские серверы
Проведем аудит ваших сервисов и информационных систем, подберем российское серверное оборудование нужной конфигурации, перенесем проекты и внимательно проследим за их работой. Все это — бесплатно.
Выбирайте наши или партнерские дата-центры в России
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Компании, которые нам доверяют
Как крупная онлайн-площадка организовала резервную инфраструктуру и хранение данных по 152-ФЗЧитать кейс
Для передачи и обработки больших данных нужны надежные серверы и каналы связи. Поэтому компания мигрировала на мощности Selectel, сохранив работоспособность своих сервисов для трех миллионов пользователей в сутки.
Чем помог Selectel
Результаты
3+ млнпользователей ежедневно посещают Пикабу
100%закрыта протребность Пикабу в серверах для статических файлов и бэкапов
Как онлайн-школа развернула производительную и масштабируемую платформу на 550 выделенных серверахЧитать кейс
Платформе для создания образовательных курсов и запуска онлайн-школ GetCourse нужно было построить производительную и масштабируемую инфраструктуру. Мы объединили все серверы в локальную сеть и защитили от DDoS-атак.
Чем помог Selectel
Результаты
>350 ТБбаз данных хранится на серверах
99,97%SLA сервиса
Как компания организовала инфраструктуру для высоконагруженной коммуникационной платформы на базе голосового ИИ и LLMЧитать кейс
Платформа neuro.net обслуживает голосового ассистента, который в реальном времени выполняет множество задач в сферах продаж, клиентского опыта и HR. Мы сделали так, чтобы система выдерживала тысячи одновременных запросов с минимальной задержкой.
Чем помог Selectel
Результаты
до 5000одновременных голосовых каналов поддерживает платформа
до 800 RPSобрабатывается в пике
Серверы на базе серверной платформы SSE-I112-G6
Виртуализация и филиальная инфраструктура
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P
|RAM
|256 ГБ: 8 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × 480 ГБ SATA Samsung MZ7L3480HBLT + 6 × 1,92 ТБ SATA Samsung MZ7L31T9HBLT
от
4 017 436 ₽
Сервер приложений / узел Kubernetes
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P
|RAM
|256 ГБ: 8 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|4 × 960 ГБ NVMe Intel D5-P5530 + 2 × 480 ГБ SATA Samsung MZ7L3480HBLT
от
3 124 201 ₽
Базы данных и high-IOPS-нагрузки
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|8 × 3,84 ТБ NVMe Samsung PM1743
от
7 465 562 ₽
Плотная виртуализация
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|12 × 1,92 ТБ NVMe Samsung PM1743
от
10 446 753 ₽
Максимум CPU-ядер в 1U
|CPU
|2 × Intel Xeon 6740E
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × 960 ГБ NVMe Intel D5-P5530 под ОС/служебные задачи + 6 × 7,68 ТБ NVMe MZWL67T6HBLC-00AW7
от
10 881 678 ₽
Серверы на базе серверной платформы SSE-I224-G6
Высоконагруженные базы данных / OLTP
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 500 ГБ + 8 × 3,84 ТБ NVMe Enterprise
от
10 566 271 ₽
Big Data / GPU-ускоренная аналитика
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 8 × 3,84 ТБ NVMe Enterprise
от
12 147 344 ₽
Гиперконвергентная инфраструктура / Private Cloud
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 500 ГБ + 8 × 1,92 ТБ SATA Enterprise SSD
от
5 946 367 ₽
VDI / видеоаналитика
|CPU
|2 × Intel Xeon 6724P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 12 × 1,92 ТБ NVMe Enterprise
от
8 985 214 ₽
All-NVMe хранилище / SDS
|CPU
|2 × Intel Xeon 6740E
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 24 × 7,68 ТБ NVMe Enterprise
от
20 219 309 ₽
Серверы на базе серверной платформы SSE-I212-G6
Файловое хранилище и архив
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E
|RAM
|256 ГБ: 8 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 12 × 20 ТБ HDD SATA Enterprise WD202KRYZ, LFF
от
4 361 070 ₽
Backup и холодное хранение
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 10 × 16 ТБ HDD WUH721816ALE6L4 + 2 × 1,92 ТБ SATA Samsung MZ7L31T9HBLT
от
5 234 582 ₽
SATA-платформа для VM
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ +12 × 3,84 ТБ SATA Samsung MZ7L33T8HBLT
от
8 326 435 ₽
Локальное NVMe-хранилище для БД
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × 480 ГБ SATA Samsung MZ7L3480HBLT под ОС + 8 × 7,68 ТБ NVMe MZWL67T6HBLC-00AW7
от
12 840 669 ₽
Видеоархив, аналитика и AI-инференс
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 8 × 16 ТБ HDD WUH721816ALE6L4 + 4 × 3,84 ТБ SATA Samsung MZ7L33T8HBLT
от
7 119 307 ₽
Серверы на базе серверной платформы SSE-I112-G6
Приложения и Kubernetes на 32 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P (16 ядер)
|RAM
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|4 × 960 ГБ NVMe + 2 × 480 ГБ SATA
203 399 ₽/мес.
Виртуализация филиала на 48 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P (24 ядра)
|RAM
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|6 × 1,92 ТБ SATA + 2 × 480 ГБ SATA
261 552 ₽/мес.
Базы данных на 30 ТБ NVMe
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P (32 ядра)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|8 × 3,84 ТБ NVMe
486 039 ₽/мес.
Консолидация VM на 128 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E (64 ядра)
|RAM
|1 ТБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|12 × 1,92 ТБ NVMe
680 127 ₽/мес.
Вычисления на 192 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6740E (96 ядер)
|RAM
|1 ТБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|6 × 7,68 ТБ NVMe + 2 × 960 ГБ NVMe
708 443 ₽/мес.
Серверы на базе серверной платформы SSE-I212-G6
Файловое хранилище на 240 ТБ
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E (64 ядра)
|RAM
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|12 × 20 ТБ HDD SATA + 2 × 1 ТБ M.2
283 924 ₽/мес.
Резервное копирование на 160 ТБ
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E (64 ядра)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|10 × 16 ТБ HDD + 2 × 1,92 ТБ SATA
340 793 ₽/мес.
Видеоархив на 128 ТБ и 2×L4
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P (16 ядер)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|8 × 16 ТБ HDD + 4 × 3,84 ТБ SATA
463 497 ₽/мес.
Виртуализация на 46 ТБ SSD
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P (24 ядра)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|12 × 3,84 ТБ SATA + 2 × 1 ТБ M.2
542 086 ₽/мес.
Хранилище БД на 60 ТБ NVMe
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P (32 ядра)
|RAM
|1 ТБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|8 × 7,68 ТБ NVMe + 2 × 480 ГБ SATA
835 981 ₽/мес.
Описание услуги
Все об особенностях предоставления услуги
Оплата и биллинг
Как тарифицируются услуги и как их оплатить
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Чем отличаются разные линейки серверов и как оформить заказ
Работа сети
Коротко о том, как подключить сервер к сети
Работа в KVM-консоли
Как подключиться к серверу с помощью консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Инструкция по удаленному подключению к серверу
Загрузка сервера в Rescue-режим
Что делать, если подключиться к серверу штатными методами невозможно
Установка операционной системы
Коротко о том, как установить на сервере новую ОС