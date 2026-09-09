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Российские серверы: аренда и продажа серверного оборудования отечественного производства

Купите или арендуйте отечественный сервер с размещением в дата-центрах Selectel или на собственной площадке и гарантированным SLA — для платформ разработки и корпоративных систем.
Запуск от 2 минутAPI и KVMБесплатная защита от DDoS152-ФЗТехподдержка 24/7Регистрация доменов
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Арендуйте или купите отечественный сервер в дата-центре Selectel или любом другом ЦОДе для быстрого старта проекта.

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