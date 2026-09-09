Покупка сервера в свой контур

Два способа разместить сервер в своем контуре
Аренда сервера на вынос
Получите сервер из ассортимента Selectel и разместите его в собственном дата-центре, офисе или на любой площадке. Оплачивайте аренду по модели OPEX, а поставку, гарантию и техническое обслуживание оборудования мы возьмем на себя.
Покупка сервера
Приобретите сервер собственной разработки Selectel: получите полный контроль и гарантию до 5 лет на сервер и комплектующие. Разместить сервер можно где угодно — от вашего контура до ЦОД Selectel.
Купить сервер или арендовать?
Аренда сервера на вынос
Покупка у партнеров
Собственность
Пользование на срок аренды с последующим выкупом
Полное владение оборудованием
Размещение
Пользование на срок аренды
Ваш контур, ваш ЦОД или ЦОД Selectel
Гарантия
Бесплатная замена комплектующих за 3 часа
2 года на сервер, шасси и комплектующие
Для каких задач подходит собственный сервер Selectel
IT-компании и интернет-сервисы
Гибкая настройка инфраструктуры, быстрый запуск и масштабирование под растущие нагрузки. Поддержка API и KVM-консоль для удалённого управления.
Ритейл и e-commerce
Высокопроизводительные серверы для обработки заказов, управления складскими системами и выдерживания пиковых нагрузок в период распродаж.
AI/ML-проекты
Серверы с GPU для обучения моделей, инференса и обработки больших данных. Гибкая конфигурация под конкретный пайплайн.
Финтех и банковский сектор
Соответствие 152-ФЗ, PCI DSS и требованиям регуляторов. Размещение в аттестованном сегменте ЦОД для обработки чувствительных финансовых данных.
Геймдев
Низкие задержки и высокая производительность для игровых серверов, биллинговых систем и платформ дистрибуции.
Крупный бизнес и госсектор
Собственные серверы для размещения в контуре клиента с соблюдением требований российского законодательства, ФЗ-44, ФЗ-223 и реестра Минпромторга.
Безопасность сервера в контуре клиента и соответствие законодательству
Российский сервер Selectel спроектирован для размещения в контуре клиента и отвечает требованиям безопасности российского законодательства. Данные вашей компании защищены на всех уровнях — от физического до сетевого.
152-ФЗ
Серверы Selectel соответствуют Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных данных». Вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищённости включительно. Мы бесплатно подготовим поручение на обработку персональных данных.
Аттестованный сегмент ЦОД (А-ЦОД)
Для проектов с повышенными требованиями к безопасности — размещение в аттестованном сегменте, который соответствует 17 и 21 приказам ФСТЭК, имеет сертификаты PCI DSS, AICPA SOC 2® и GDPR.
Анти-DDoS
Бесплатная базовая защита от DDoS-атак на уровнях L3—L4 сетевой модели OSI. Дополнительно — защита DDoS-Guard и Curator для фильтрации атак на уровне L7.
SELECTOS — безопасная серверная ОС
Собственная операционная система на базе Debian с размещённым репозиторием на серверах Selectel. Оптимизирована для работы с собственным сервером.
Система управления доступами (IAM)
Ролевая модель (RBAC) для разграничения доступа к ресурсам. Управление доступом на уровне проектов, аккаунтов и отдельных сервисов.
Преимущества собственного сервера Selectel
Мощное железо
Новейшее поколение процессоров Intel® Xeon® 6, DDR5 до 8 ТБ, NVMe PCIe Gen 5 и их кастомные конфигурации под любую нагрузку.
Своя материнская плата
Оптимизировали соединение всех элементов так, чтобы гарантировать производительность системы.
Гарантия до 2 лет
Даем 2 года гарантии на сервер и шасси и 1 год — на комплектующие (диски, память, процессоры). При отсутствии комплектующих меняем деталь на аналогичную по стоимости и характеристикам.
Виртуализация на уровне Bare Metal
Такой подход обеспечивает высокую производительность и гибкость управления. Пользователь может выбрать гипервизор VMware или Selectel, встроенный в нашу облачную платформу на базе OpenStack.
Высоконагруженные вычисления
До 112 ядер и 2,4 ГГц тактовой частоты гарантируют молниеносную работу даже самых ресурсоемких приложений.
Сниженное энергопотребление
Совокупная стоимость владения ниже за счет меньшего расхода энергии без потери в производительности. Критичный показатель для современных дата-центров.
Как купить или арендовать собственный сервер Selectel
Выберите конфигурацию
Оставьте заявку, чтобы наши специалисты определили оптимальную конфигурацию сервера под вашу задачу.
Получите сервер
Настройка сервера готовой конфигурации в нашем ЦОД занимает от 2 минут. Конфигурацию «под заказ» со стандартными компонентами соберем за 10 дней, с нестандартными — за 6 недель.
Начните работу
Мигрируйте в Selectel бесплатно прямо сейчас
Начислим до 1 500 000 бонусных рублей при переезде к нам с инфраструктуры других провайдеров или on-premise.
Выбирайте наши или партнерские дата-центры в России
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Компании, которые нам доверяют
Как крупная онлайн-площадка организовала резервную инфраструктуру и хранение данных по 152-ФЗЧитать кейс
Для передачи и обработки больших данных нужны надежные серверы и каналы связи. Поэтому компания мигрировала на мощности Selectel, сохранив работоспособность своих сервисов для трех миллионов пользователей в сутки.
Чем помог Selectel
Результаты
3+ млнпользователей ежедневно посещают Пикабу
100%закрыта протребность Пикабу в серверах для статических файлов и бэкапов
Как онлайн-школа развернула производительную и масштабируемую платформу на 550 выделенных серверахЧитать кейс
Платформе для создания образовательных курсов и запуска онлайн-школ GetCourse нужно было построить производительную и масштабируемую инфраструктуру. Мы объединили все серверы в локальную сеть и защитили от DDoS-атак.
Чем помог Selectel
Результаты
>350 ТБбаз данных хранится на серверах
99,97%SLA сервиса
Как компания организовала инфраструктуру для высоконагруженной коммуникационной платформы на базе голосового ИИ и LLMЧитать кейс
Платформа neuro.net обслуживает голосового ассистента, который в реальном времени выполняет множество задач в сферах продаж, клиентского опыта и HR. Мы сделали так, чтобы система выдерживала тысячи одновременных запросов с минимальной задержкой.
Чем помог Selectel
Результаты
до 5000одновременных голосовых каналов поддерживает платформа
до 800 RPSобрабатывается в пике
Серверы на базе серверной платформы SSE-I112-G6
Виртуализация и филиальная инфраструктура
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P
|RAM
|256 ГБ: 8 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × 480 ГБ SATA Samsung MZ7L3480HBLT + 6 × 1,92 ТБ SATA Samsung MZ7L31T9HBLT
от
4 017 436 ₽
Сервер приложений / узел Kubernetes
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P
|RAM
|256 ГБ: 8 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|4 × 960 ГБ NVMe Intel D5-P5530 + 2 × 480 ГБ SATA Samsung MZ7L3480HBLT
от
3 124 201 ₽
Базы данных и high-IOPS-нагрузки
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|8 × 3,84 ТБ NVMe Samsung PM1743
от
7 465 562 ₽
Плотная виртуализация
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|12 × 1,92 ТБ NVMe Samsung PM1743
от
10 446 753 ₽
Максимум CPU-ядер в 1U
|CPU
|2 × Intel Xeon 6740E
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × 960 ГБ NVMe Intel D5-P5530 под ОС/служебные задачи + 6 × 7,68 ТБ NVMe MZWL67T6HBLC-00AW7
от
10 881 678 ₽
Серверы на базе серверной платформы SSE-I224-G6
Высоконагруженные базы данных / OLTP
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 500 ГБ + 8 × 3,84 ТБ NVMe Enterprise
от
10 566 271 ₽
Big Data / GPU-ускоренная аналитика
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 8 × 3,84 ТБ NVMe Enterprise
от
12 147 344 ₽
Гиперконвергентная инфраструктура / Private Cloud
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 500 ГБ + 8 × 1,92 ТБ SATA Enterprise SSD
от
5 946 367 ₽
VDI / видеоаналитика
|CPU
|2 × Intel Xeon 6724P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 12 × 1,92 ТБ NVMe Enterprise
от
8 985 214 ₽
All-NVMe хранилище / SDS
|CPU
|2 × Intel Xeon 6740E
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 24 × 7,68 ТБ NVMe Enterprise
от
20 219 309 ₽
Серверы на базе серверной платформы SSE-I212-G6
Файловое хранилище и архив
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E
|RAM
|256 ГБ: 8 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 12 × 20 ТБ HDD SATA Enterprise WD202KRYZ, LFF
от
4 361 070 ₽
Backup и холодное хранение
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 10 × 16 ТБ HDD WUH721816ALE6L4 + 2 × 1,92 ТБ SATA Samsung MZ7L31T9HBLT
от
5 234 582 ₽
SATA-платформа для VM
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ +12 × 3,84 ТБ SATA Samsung MZ7L33T8HBLT
от
8 326 435 ₽
Локальное NVMe-хранилище для БД
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P
|RAM
|1 ТБ: 16 × 64 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × 480 ГБ SATA Samsung MZ7L3480HBLT под ОС + 8 × 7,68 ТБ NVMe MZWL67T6HBLC-00AW7
от
12 840 669 ₽
Видеоархив, аналитика и AI-инференс
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P
|RAM
|512 ГБ: 16 × 32 ГБ DDR5 ECC Reg 5600
|Дисковая подсистема
|2 × M.2 1 ТБ + 8 × 16 ТБ HDD WUH721816ALE6L4 + 4 × 3,84 ТБ SATA Samsung MZ7L33T8HBLT
от
7 119 307 ₽
Серверы на базе серверной платформы SSE-I112-G6
Приложения и Kubernetes на 32 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P (16 ядер)
|RAM
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|4 × 960 ГБ NVMe + 2 × 480 ГБ SATA
203 399 ₽/мес.
Виртуализация филиала на 48 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P (24 ядра)
|RAM
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|6 × 1,92 ТБ SATA + 2 × 480 ГБ SATA
261 552 ₽/мес.
Базы данных на 30 ТБ NVMe
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P (32 ядра)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|8 × 3,84 ТБ NVMe
486 039 ₽/мес.
Консолидация VM на 128 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E (64 ядра)
|RAM
|1 ТБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|12 × 1,92 ТБ NVMe
680 127 ₽/мес.
Вычисления на 192 ядрах
|CPU
|2 × Intel Xeon 6740E (96 ядер)
|RAM
|1 ТБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|6 × 7,68 ТБ NVMe + 2 × 960 ГБ NVMe
708 443 ₽/мес.
Серверы на базе серверной платформы SSE-I212-G6
Файловое хранилище на 240 ТБ
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E (64 ядра)
|RAM
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|12 × 20 ТБ HDD SATA + 2 × 1 ТБ M.2
283 924 ₽/мес.
Резервное копирование на 160 ТБ
|CPU
|2 × Intel Xeon 6710E (64 ядра)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|10 × 16 ТБ HDD + 2 × 1,92 ТБ SATA
340 793 ₽/мес.
Видеоархив на 128 ТБ и 2×L4
|CPU
|2 × Intel Xeon 6517P (16 ядер)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|8 × 16 ТБ HDD + 4 × 3,84 ТБ SATA
463 497 ₽/мес.
Виртуализация на 46 ТБ SSD
|CPU
|2 × Intel Xeon 6520P (24 ядра)
|RAM
|512 ГБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|12 × 3,84 ТБ SATA + 2 × 1 ТБ M.2
542 086 ₽/мес.
Хранилище БД на 60 ТБ NVMe
|CPU
|2 × Intel Xeon 6530P (32 ядра)
|RAM
|1 ТБ DDR5 ECC Reg
|Дисковая подсистема
|8 × 7,68 ТБ NVMe + 2 × 480 ГБ SATA
835 981 ₽/мес.
Описание услуги
Все об особенностях предоставления услуги
Оплата и биллинг
Как тарифицируются услуги и как их оплатить
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Чем отличаются разные линейки серверов и как оформить заказ
Работа сети
Коротко о том, как подключить сервер к сети
Работа в KVM-консоли
Как подключиться к серверу с помощью консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Инструкция по удаленному подключению к серверу
Загрузка сервера в Rescue-режим
Что делать, если подключиться к серверу штатными методами невозможно
Установка операционной системы
Коротко о том, как установить на сервере новую ОС