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Покупка сервера в свой контур

Купите серверное оборудование российского производства или арендуйте высокопроизводительный российский сервер — стоимость сервера под любую задачу, с гарантией и поддержкой в Москве и Санкт-Петербурге.
Гарантия до 5 летПоддержка 24/7Intel®Xeon® 6: 6700E и 6700PМатеринская плата собственной разработкиДо 32 модулей DDR5
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