Аренда мощного сервера

Выделенный сервер большой мощности: конфигурации с серверным железом
С серверным железом
- KVM-консоль
- Модели с GPU
- Локальная сеть — до 10 Гбит/с
- Апгрейд памяти и дисков
С серверным и десктопным железом
- GPU-карты и аппаратные RAID-контроллеры
- Апгрейд памяти, дисков, сетевых карт и т. д.
- Пропускная способность в интернет — до 400 Гбит/с
- Локальная сеть — до 400 Гбит/с
Сервер любой конфигурации под заказ
Мы закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре. Вам останется лишь установить софт и настроить сеть.
Особенности сетевой инфраструктуры для мощных серверов
Даже самый производительный процессор бесполезен, если данные не успевают дойти до него или покинуть сервер. Поэтому мы проектируем сетевую инфраструктуру так, чтобы производительность сети не ограничивала ваш проект. Подробнее о сетях Selectel читайте на странице «Сети».
1 Гбит/с порт в приватную сеть
Бесплатно, с неограниченным трафиком внутри одного региона и при использовании полосы до 1 Гбит/с между регионами. Для ряда конфигураций доступно расширение канала до 400 Гбит/с.
1 Гбит/с порт в публичную сеть
Безлимитный трафик. Если нужен более широкий канал, предоставим 300 ТБ бесплатного трафика в месяц.
Публичные IP-адреса
Статические, публично маршрутизируемые IPv4 и IPv6.
Дополнительные сетевые карты
При заказе сервера произвольной конфигурации расширяйте полосы локальной сети и в интернет до 400 Гбит/с. Настроим MC-LAG.
Бесплатный базовый файрвол
Задайте правила фильтрации и ограничивайте доступ к внутренней инфраструктуре.
Аппаратный межсетевой экран
Арендуйте МЭ вендора, с которым привыкли работать. Готовые экраны смонтированы в стойку, кастомные — на складе (монтаж до 5 дней).
Выберите подходящее решение для хранения
Мощному серверу необходимо соответствующее хранилище. Выберите тип хранилища исходя из ваших потребностей и бизнес-задач.
Система хранения данных (СХД)
Размещайте большие объемы данных в высокопроизводительной СХД. Работайте с базами данных, виртуализацией и медиафайлами.
Файловое хранилище
Хранилище для сложной инфраструктуры. Подключается к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
S3-хранилище
Данные и бэкапы сервисов, аналитика, датасеты для ML. Моментальное масштабирование и тройная репликация.
Резервное копирование
Veeam Agent, бэкапы в S3, файловое хранилище по NFS/CIFS, сетевые диски. Защитите данные от потери.
Соедините выделенные серверы с облаком и on-premise
Вся ваша IT-инфраструктура может жить у одного провайдера. Связывайте физические серверы с облачными, Kubernetes-кластерами и on-premise площадками — внутри Selectel или за ее пределами.
- Глобальный роутер — связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть внутри одного дата-центра или между несколькими регионами.
- Direct Connect — соединяет ваши сервисы с инфраструктурой Selectel, on-premise ЦОДом или зарубежными гипероблаками.
- ВОЛС — объединяет серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.
Постройте гибридную инфраструктуру: стабильная и высоконагруженная работа — на выделенном железе, пиковые и масштабируемые нагрузки — в облаке. Единый биллинг, единая панель, единая точка поддержки.
Размещайте системы с высокими требованиями к безопасности
Дата-центры уровня Tier III
6 собственных ЦОД в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области + партнерский дата-центр в Новосибирске.
Аттестованный сегмент ЦОД
Соответствие 17 и 21 приказам ФСТЭК, сертификаты PCI DSS, AICPA SOC 2® и GDPR. Размещайте чувствительные данные в аттестованной среде.
IAM-система
Разграничение доступа к ресурсам через ролевую модель (RBAC) и проекты. Например, вы можете открыть доступ к финансовой информации только для бухгалтерии и финансистов, чтобы остальные сотрудники были не в курсе
152-ФЗ до УЗ-1
Сертификаты PCI DSS, ISO 27001, AICPA SOC 2®, GDPR.
Почему стоит арендовать мощный сервер в Selectel
Единая панель управления
Управляйте всеми 50+ продуктами Selectel в одном окне. Создавайте SSH-ключи, меняйте конфигурации, следите за нагрузкой. API и Terraform — для автоматизации.
Бесплатный безлимитный интернет 1 Гбит/с
Расширяйте полосу до 400 Гбит/с при заказе сервера произвольной конфигурации. 300 ТБ трафика в публичную сеть — бесплатно.
Сервер под любую задачу
Хостинг, 1С, ML/AI, виртуализация, big data. Не нашли готовую конфигурацию — соберите в конфигураторе или закажите под ключ.
Легкое масштабирование
100+ готовых конфигураций с запуском от 2 минут. Произвольные — до 5 рабочих дней. Добавляйте серверы по мере роста нагрузки.
Бесплатная техподдержка 24/7
Средняя скорость ответа — менее 15 минут. 85% тикетов решаются в день обращения. Замена комплектующих — в течение 3 часов.
Бесплатный переезд
Проведем аудит, подберем инфраструктуру, перенесем проекты и проследим за их работой.
Наши дата-центры
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Наши клиенты
Как компания X5 Group перешла на модель ЦОД как сервис" и сократила расходыЧитать кейс
Компания хотела разместить облачную платформу Salt на инфраструктуре провайдера и тем самым снизить затраты на инфраструктуру и электроэнергию.
Чем помог Selectel
Результаты
99,7%уровень SLA на каналы связи
99,9%уровень SLA на остальное оборудование
Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи. ру для 11 млн пользователейЧитать кейс
Компания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.
Чем помог Selectel
Результаты
1 месяцпотребовался для строительства готовой инфраструктуры
152-Ф3инфраструктуру соответствует закону о защите ПД
Как мы снизили время обработки запросов в YCLIENTS за счет ІТ-инфраструктурыЧитать кейс
Компания хотела перенести данные от зарубежного провайдера, нарастить вычислительные мощности и создать геораспределенную IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную работу сервиса.
Чем помог Selectel
Результаты
За 1 месяцмигрировали инфраструктуру заказчика
В 10 разуменьшили время обработки сложных запросов клиентов
- Как выбрать нужное железо?
Начните с готовых конфигураций в калькуляторе на этой странице: они собраны, протестированы и готовы к запуску от 2 минут.
Если ни одна не подходит — воспользуйтесь конфигуратором произвольных серверов, где вы сами подбираете процессор, память, диски и GPU.
При сомнениях напишите в техподдержку — подберем конфигурацию под ваши нагрузки.
- Можно заказать железо, если не нашел нужное?
Да. Мы закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре. Работаем с Intel, AMD, Dell Technologies, Supermicro, Huawei, Toshiba, Micron, Western Digital и другими вендорами. Вам останется установить софт и настроить сеть.
- Как быстро я могу начать работать с сервером?
Серверы стандартной конфигурации без установки ОС будут готовы 2 минуты после оплаты, с установкой — через 7–60 минут; enterprise-grade серверы — от 7 минут. Сборка и подготовка серверов произвольной конфигурации занимают от 1 до 5 рабочих дней.
- Можно ли заменить процессор после заказа сервера?
В сервере произвольной конфигурации — да, можно изменить комплектующие. Для серверов готовой конфигурации апгрейд процессора возможен, если в нем установлен серверный CPU, а сам он находится в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Запрос отправляется в панели управления в карточке сервера.
- Что делает Selectel, если процессор выходит из строя?
Мы бесплатно заменим любую вышедшую из строя комплектующую в течение 3 часов. Это входит в стоимость аренды и не требует дополнительных согласований.
- Как Selectel готовит и проверяет серверы перед сдачей клиенту?
Каждый сервер проходит полное аппаратное тестирование: проверку процессора, памяти, дисков, сетевых карт и блоков питания. Готовые конфигурации заранее установлены в стойки и протестированы. После сборки произвольных конфигураций мы проводим диагностику и передаем вам сервер только после успешного прохождения всех тестов.
- Как управлять серверами?
В панели управления Selectel, через API или Terraform. Для серверов с серверным железом доступна KVM-консоль, для Chipcore Line — подключение IP-KVM на 3 часа.
Как проходит процесс биллинга?
Чтобы запустить сервер, нужно пополнить баланс в панели управления. Для юрлиц работает ЭДО «Диадок»: ежемесячные УПД, квартальные акты сверки, доставка за несколько минут. Прозрачные отчеты по потреблению. Долгосрочный тариф на 12 месяцев с ежемесячными платежами (без полной предоплаты).
- Какие дополнительные услуги можно заказать для построения IT-инфраструктуры?
- Оказывает ли Selectel помощь при переезде от другого провайдера?
Да — мы проведем аудит ваших сервисов, подберем инфраструктуру нужной конфигурации, перенесем проекты и проследим за их работой. Крупным проектам дарим до 1 500 000 бонусов на переезд.
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