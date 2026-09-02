Аренда мощного сервера

Вся ваша IT-инфраструктура может жить у одного провайдера. Связывайте физические серверы с облачными, Kubernetes-кластерами и on-premise площадками — внутри Selectel или за ее пределами.

Глобальный роутер — связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть внутри одного дата-центра или между несколькими регионами.

связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть внутри одного дата-центра или между несколькими регионами. Direct Connect — соединяет ваши сервисы с инфраструктурой Selectel, on-premise ЦОДом или зарубежными гипероблаками.

соединяет ваши сервисы с инфраструктурой Selectel, on-premise ЦОДом или зарубежными гипероблаками. ВОЛС — объединяет серверы или облака на разных площадках без затрат на строительство и содержание сети.

Постройте гибридную инфраструктуру: стабильная и высоконагруженная работа — на выделенном железе, пиковые и масштабируемые нагрузки — в облаке. Единый биллинг, единая панель, единая точка поддержки.