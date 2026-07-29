Выбор сервера
Аренда сервера на Intel Xeon и Core — конфигурации под любую задачу
У Selectel больше 100 готовых конфигураций выделенных серверов с процессорами Intel — от недорогих моделей на десктопных CPU до мощных двухпроцессорных платформ. Все они уже собраны, протестированы и стоят в стойках наших дата-центров уровня Tier III, поэтому запуск занимает от 2 минут.
Выбирайте сервер с Intel Core, если проекту важна высокая частота на ядро, а бюджет ограничен. Берите сервер на Xeon, если нужна серверная надежность: поддержка ECC-памяти, которая исправляет ошибки данных, больший объем ОЗУ и стабильность под постоянной нагрузкой. Подробнее о линейке в разделе «Заказать выделенный сервер» в документации.
Линейки серверов на Intel в Selectel
Intel Core (i3, i5, i7, i9)
Десктопные процессоры с высокими тактовыми частотами. Дешевле серверных, отлично держат однопоточные и «частотозависимые» нагрузки.
Intel Xeon Silver
Базовые серверные CPU: до 32 ядер, поддержка памяти DDR5 с ECC. Для бэкофис-систем, хостинга и инфраструктуры малого бизнеса.
Intel Xeon Gold
Средний серверный сегмент: больше ядер и потоков, поддержка больших объемов памяти. Для виртуализации, баз данных и e-commerce.
Intel Xeon Platinum
Флагманские процессоры: максимальное число ядер и потоков, многопроцессорные конфигурации. Для нагруженных корпоративных систем и аналитики.
Соберем сервер под вашу задачу за 1–5 дней
Выберите комплектацию сами или опишите задачу — мы закупим, соберем и разместим оборудование в дата-центре. Апгрейд памяти, дисков и сетевых карт возможен в любой момент.
Серверы с процессорами Intel для разных задач
Intel Core — скорость на ядро за разумную цену
Десктопные CPU с высокими частотами подойдут для хостинга сайтов и интернет-магазинов, 1С для малого бизнеса, игровых серверов, трейдинга и удаленных рабочих мест. Если вашему ПО важна частота ядра, а не количество ядер — это самый выгодный вариант.
Intel Xeon Silver — базовый серверный уровень
Надежные серверные платформы для бэкофис-приложений, веб-проектов средней нагрузки, файловых серверов на HDD и сервисов, где важна поддержка ECC-памяти. Хороший старт для растущей инфраструктуры.
Intel Xeon Gold — производительность и масштаб
Серверы для виртуализации, облачных баз данных, e-commerce и корпоративных порталов. Большое число ядер и потоков, поддержка SSD и NVMe-дисков, расширяемая память — подойдут, когда нагрузка растет, а менять платформу не хочется.
Intel Xeon Platinum — максимум
Топовые конфигурации для нагруженных баз данных, систем бизнес-аналитики, рендеринга и подготовительного этапа ML-проектов. Модели с GPU — для задач машинного обучения и работы с нейросетями.
Входит в стоимость
Инфраструктура и сервис:
- Публичный IPv4-адрес и безлимитный интернет-трафик при полосе 1 Гбит/с
- Порт в приватную сеть 1 Гбит/с без ограничения трафика внутри региона
- Бесплатная базовая защита от DDoS
- Техподдержка 24/7 — среднее время ответа меньше 15 минут
- Бесплатная сборка, установка и настройка ОС из готового образа
- Замена вышедших из строя комплектующих за 3 часа — за наш счет
Управление и гарантии:
- Панель управления Selectel: заказ, настройка, контроль нагрузки, SSH-ключи
- API и Terraform для автоматизации управления инфраструктурой
- KVM-консоль для удаленного доступа к серверу (IPMI/IP-KVM)
- Соответствие 152-ФЗ, возможность хранения персональных данных до УЗ-1
- Аудит-логи всех действий с сервером
- Доступ к аттестованному сегменту ЦОД по запросу
Размещайте системы с высокими требованиями к безопасности
Дата-центры уровня Tier III
Арендуйте серверы на Intel в собственных дата-центрах Selectel. В каждом ДЦ две зоны доступности, чтобы резервировать инфраструктуру и не беспокоиться о сбоях. Гарантия SLA 100% на серверное железо.
Соответствие 152-ФЗ
Храните и обрабатывайте персональные данные до первого уровня защищенности включительно. Дополнительные сертификаты выделенных серверов — PCI DSS, ISO 27001, AICPA SOC 2®, GDPR.
Аттестованный сегмент ЦОД
Размещайте чувствительные данные на защищенной инфраструктуре: соответствует 17 и 21 приказам ФСТЭК, имеет сертификаты PCI DSS, AICPA SOC 2® и GDPR.
Система управления доступами (IAM)
Разграничивайте доступ к серверам через ролевую модель (RBAC) и проекты. Откройте финансовую информацию только бухгалтерии — остальные сотрудники не увидят ее даже случайно.
Выберите дополнение под вашу задачу
Хранение данных
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Файловое хранилище
- Можно подключить к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
- Подойдет в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Система хранения данных
- Позволяет размещать большие объемы данных в высокопроизводительной системе хранения.
- Идеально подходит для работы с базами данных, виртуализацией или медиафайлами.
Базы данных
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Контейнеры и оркестрация
Managed Kubernetes
- Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
- Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Container Registry
- Готовый к работе реестр для хранения образов контейнеров.
- Образы хранятся в отказоустойчивом изолированном облачном хранилище Selectel.
Почему стоит арендовать сервер на Intel у Selectel
За железо отвечаем мы, а не вы
Сервер находится у нас в дата-центре, поэтому его работу и обслуживание мы берем на себя. Если процессор, память или диск выходят из строя — заменим комплектующие за 3 часа бесплатно.
Мощное и разнообразное железо
Больше 100 готовых конфигураций на Intel — от Core до Xeon Platinum. Есть модели с GPU, высокочастотными CPU и емкими NVMe-дисками. Произвольную конфигурацию соберем за 1–5 дней.
Запуск от 2 минут
Готовые серверы уже стоят в стойках и протестированы — после оплаты можно сразу устанавливать ОС и работать. Установка ОС из шаблона занимает еще 7–60 минут.
Единая панель управления и API
Управляйте серверами из панели, через API или Terraform. Подключайте KVM-консоль, следите за нагрузкой и настройкой сетей в одном интерфейсе.
Много совместимых продуктов
В Selectel 50+ продуктов: облако, хранилища, Kubernetes, защита от DDoS. Не придется искать другого провайдера под специфические задачи.
Поддержка 24/7
Средняя скорость ответа — меньше 15 минут. 85% тикетов решаем в день обращения.
Бесплатный переезд в Selectel
Проведем аудит ваших сервисов, подберем конфигурацию серверов на Intel, перенесем проекты и проследим за их работой. Все — бесплатно.
Арендуйте сервер на Intel в удобной локации
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Наши клиенты
Истории успеха
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Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи. ру для 11 млн пользователей
Компания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.
Результаты
1 месяцпотребовался для строительства готовой инфраструктуры
152-Ф3инфраструктуру соответствует закону о защите ПД
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Как мы снизили время обработки запросов в YCLIENTS за счет ІТ-инфраструктуры
Компания хотела перенести данные от зарубежного провайдера, нарастить вычислительные мощности и создать геораспределенную IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную работу сервиса.
Результаты
За 1 месяцмигрировали инфраструктуру заказчика
В 10 разуменьшили время обработки сложных запросов клиентов
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Как компания X5 Group перешла на модель ЦОД как сервис" и сократила расходы
Компания хотела разместить облачную платформу Salt на инфраструктуре провайдера и тем самым снизить затраты на инфраструктуру и электроэнергию.
Решение
Результаты
99,7%уровень SLA на каналы связи
99,9%уровень SLA на остальное оборудование
Про процессоры и конфигурации:
- Есть ли у Selectel серверные процессоры Intel Xeon?
Да. В наличии готовые конфигурации на Xeon Silver, Gold и Platinum — от базовых серверных платформ до двухпроцессорных с поддержкой больших объемов памяти DDR5 с ECC. Если нужной модели нет в списке, соберем сервер произвольной конфигурации или привезем под заказ.
- Можно ли выбрать сервер с десктопным CPU Intel Core?
Да, в линейке есть серверы на Core i3, i5, i7 и i9. Это недорогие машины с высокими частотами — оптимальный выбор, когда важна скорость на ядро, а не число ядер. К таким серверам KVM-консоль подключается по запросу как дополнительная услуга.
- Что делать, если я не нашел нужный процессор?
Соберите сервер произвольной конфигурации в конструкторе — сами выберете CPU, память, диски и сетевые карты. Или напишите нам: закупим нужное оборудование, доставим и разместим в дата-центре. Готовность таких серверов — от 1 до 5 рабочих дней.
- Можно ли заменить процессор после заказа сервера?
Замена CPU после заказа возможна в серверах произвольной конфигурации — запросите изменение конфигурации в панели управления в карточке сервера. Для готовых конфигураций доступен апгрейд памяти и дисков (на серверном железе). Если сомневаетесь в выборе — перед заказом проконсультируем бесплатно.
- Что делает Selectel, если процессор выходит из строя?
Заменим его бесплатно — как и любое другое комплектующее. По регламенту на замену уходит до 3 часов. Сервер стоит в нашем дата-центре, так что вся ответственность за работоспособность оборудования — на нашей стороне, на серверное железо действует SLA 100%.
Про запуск и работу:
- Как быстро я смогу начать работать с сервером?
Сервер готовой конфигурации без установки ОС заработает через 2 минуты после оплаты. С установкой ОС из шаблона — через 7–60 минут. Произвольная конфигурация собирается от 1 до 5 рабочих дней.
- Как Selectel готовит и проверяет серверы перед сдачей клиенту?
Готовые конфигурации проходят сборку, тестирование всех комплектующих и предустановку в стойки дата-центров. Поэтому после оплаты сервер доступен уже через пару минут — без ожидания сборки.
- Как управлять сервером?
Через панель управления Selectel (заказы, настройка, SSH-ключи, мониторинг нагрузки, модель потребления трафика), через API и Terraform. К серверам с серверным железом подключена KVM-консоль и удаленное управление питанием через IPMI. Подключение к серверу — по SSH или RDP.
- Совместимо ли железо с моим ПО? ОС и лицензии?
Вы можете установить актуальные дистрибутивы Linux (Ubuntu, Debian, Rocky, AlmaLinux, Oracle Linux) или загрузить собственный образ ОС. Лицензии на ПО, кроме Microsoft, заказываются прямо в панели управления.
Готовы арендовать сервер на Intel?
Зарегистрируйтесь в панели управления, выберите готовую конфигурацию или соберите свою. Запуск — от 2 минут.
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