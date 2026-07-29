Аренда сервера на Intel

У Selectel больше 100 готовых конфигураций выделенных серверов с процессорами Intel — от недорогих моделей на десктопных CPU до мощных двухпроцессорных платформ. Все они уже собраны, протестированы и стоят в стойках наших дата-центров уровня Tier III, поэтому запуск занимает от 2 минут.

Выбирайте сервер с Intel Core, если проекту важна высокая частота на ядро, а бюджет ограничен. Берите сервер на Xeon, если нужна серверная надежность: поддержка ECC-памяти, которая исправляет ошибки данных, больший объем ОЗУ и стабильность под постоянной нагрузкой. Подробнее о линейке в разделе «Заказать выделенный сервер» в документации.