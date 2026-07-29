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Аренда сервера на Intel

Выделенные серверы на процессорах Intel Xeon и Intel Core в дата-центрах уровня Tier III в России. Запуск от 2 минут, бесплатная замена комплектующих и безлимитный трафик. Все ресурсы сервера — только ваши.
Intel XeonIntel CoreSLA 100%Замена железа за 3 часаПоддержка 24/7
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