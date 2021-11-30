Выделенные серверы с бесплатными лицензиями 1С

Арендуйте выделенный сервер и получите лицензии 1С бесплатно на 6 месяцев.
  • Экономия до 19 100 ₽ в месяц
  • Возможность подключить несколько лицензий
  • Бесплатная техподдержка 24/7

Экономьте до 19 100 ₽ в месяц на лицензиях 1С

Конфигурации сервера
Количество бесплатных лицензий
Экономия

С десктопными процессорами

5 пользовательских
до 6 800 ₽ в месяц

С серверным процессором

1 серверная и 10 пользовательских
до 16 800 ₽ в месяц

Сервер с увеличенной производительностью

1 серверная и 20 пользовательских
до 19 100 рублей в месяц

Условия предоставления бесплатной лицензии 1С

Вы можете пользоваться лицензиями бесплатно в течение шести месяцев

Арендуя сервер с лицензией 1С, вы сможете в течение полугода не платить за лицензии. После завершения бесплатного периода их стоимость будет списываться по подписке. Узнать о точной цене выбранной лицензии можно на странице тарифов.

Скидка распространяется только на новые заказы

Вы можете получить лицензии 1С бесплатно, заказав новый сервер. На заказы сделанные до 3 ноября 2022 года акция не распространяется.

Количество бесплатных лицензий ограничено

Мы оставляем за собой право закончить акцию в любой момент.

Как арендовать сервер с бесплатными лицензиями 1С

1.

Войдите в панель управления Selectel, в раздел Серверы и оборудование

Выберите интересующий вас готовый сервер или соберите свою конфигурацию с процессором Intel® Xeon® E-2236.
2.

При заказе сервера поставьте галку в чек-боксе Добавить к серверу бесплатные лицензии 1С

После этого тикет на заказ сформируется автоматически.
3.

Укажите нужное вам количество лицензий в поле для комментария

После этого наша служба поддержки выдаст вам их.

Не нашли подходящую конфигурацию сервера?

Выбирайте другие конфигурации готовых серверов или соберите свою в конфигураторе.
Собрать сервер

Почему арендовать сервер в Selectel выгодно

Бесплатные лицензии 1С на полгода

Арендуя выделенный сервер с лицензией 1С вы экономите до 19 100 ₽ в месяц в зависимости от выбранной лицензии.

Быстрая замена комплектующих

Если какие-то из комплектующих вашего сервера выйдут из строя, мы бесплатно заменим их в течение трех часов.

Нет установочного платежа

Независимо от срока аренды и выбранной конфигурации сервера, вам не придется оплачивать установочный платеж.

Соответствие 152-ФЗ

Размещая свои проекты в Selectel, вы соблюдаете требования закона, которые касаются IT-инфраструктуры и физической безопасности данных.

Бесплатная защита от DDoS

Базовая защита от DDoS-атак предоставляется бесплатно и обеспечивается на уровнях L3-L4.

Техподдержка доступна 24/7

Если у вас возникнет вопрос или проблема, вы в любой момент можете написать в нашу техподдержку и получить помощь. Среднее время ответа — 15 минут.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.