Аренда выделенного сервера

Прежде, чем заказать сервер, вы можете проверить его под нагрузкой бесплатно во время тестового периода. Его срок мы обсуждаем индивидуально. Вам нужно только определиться с конфигурацией.

Для новых клиентов — можем оплатить аренду сервера на время переноса сервисов от другого провайдера к нам. Это значит, что пока вы переезжаете, наша инфраструктура для вас может быть бесплатна.

Об условиях бесплатного тестирования и предоставления серверов на время переезда вы можете узнать в отделе продаж.

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