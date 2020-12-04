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Аренда выделенного сервера

Арендуйте физический сервер с «облачной» готовностью от 120 секунд. Без соседей ― все ресурсы сервера только ваши. Современное железо и удобная панель управления.
  • Дата-центры в России
  • API и KVM-консоль
  • Бесплатная техподдержка
  • Понятная документация
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Выделенные серверы Selectel

Какой бы сервер вы ни выбрали, мы разместим его в дата-центре уровня Tier III ― обеспечим физическую и информационную безопасность, сетевую доступность, проследим за бесперебойностью электричества и микроклиматом, окажем поддержку премиального качества.

При единовременной оплате — выгодно

3% при оплате
от 3 месяцев
7% при оплате
от 6 месяцев
15% при оплате
от 1 года

Что входит в стоимость

  • бесплатный трафик: 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c,
  • 1 общий публичный IPv4-адрес,
  • автоустановка ОС,
  • сетевая статистика,
  • бесплатная техническая поддержка 24/7,
  • бесплатная замена комплектующих в течение 3-х часов,
  • для готовых конфигураций нет установочного платежа — это значит, вам не нужно платить за сборку и установку оборудования в стойку, так как оно уже подключено и готово к запуску.

Арендовать сервер — это просто

С нами легко стартовать — дадим сервер на тест и поможем с миграцией

Прежде, чем заказать сервер, вы можете проверить его под нагрузкой бесплатно во время тестового периода. Его срок мы обсуждаем индивидуально. Вам нужно только определиться с конфигурацией.

Для новых клиентов — можем оплатить аренду сервера на время переноса сервисов от другого провайдера к нам. Это значит, что пока вы переезжаете, наша инфраструктура для вас может быть бесплатна.

Об условиях бесплатного тестирования и предоставления серверов на время переезда вы можете узнать в отделе продаж.

Наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Дата-центр «Берзарина»

2400 м²

площадь серверных

1010

серверных стоек

6,5 МВт

мощность

Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3

Компании, которые нам доверяют

Более 20 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого своя история.

Наши клиенты

Истории успеха

Документация

Мы собрали все важные документы и инструкции в одном месте, чтобы вам было удобно начать работу с выделенными серверами.

База знаний

Информация об услуге

Уже не так коротко об особенностях предоставления услуги

Оплата и биллинг

Все о тарифах и оплате серверов

Начало работы с сервером готовой конфигурации

В чем разница между линейками серверов и как оформить заказ

Начало работы с сервером произвольной конфигурации

Как собрать сервер из разных комплектующих, оплатить и начать работу

Работа сети

Подробно о схеме работе сети и основных понятиях

Работа в KVM-консоли

Или как управлять состоянием сервера, не вставая с рабочего кресла

Подключение к серверу по SSH/RDP

Инструкция для удаленного подключения к серверу

Загрузка сервера в Rescue-режим

Что делать, если подключиться к серверу штатными методами невозможно

Установка операционной системы

Выбрать готовый шаблон ОС, разметить диск — готово!

API

Selectel Dedicated Servers API

Программный интерфейс для полной автоматизации процесса заказа и управления выделенными серверами Selectel

FAQ

Чем готовые конфигурации отличаются от произвольных?

Арендуя выделенный сервер, что я получаю?

Проверяются ли выделенные серверы перед сдачей в аренду?

Где будет размещен арендованный сервер?

За что Selectel несет ответственность?

Что такое локации и как разобраться с их названиями?

Выделенный сервер выбран, что делать дальше?

Какие операционные системы доступны для серверов в аренду?

Мне не подходит ни одна ОС, могу ли я загрузить свою?

Входит ли в аренду физического сервера защита от DDoS-атак?

А есть ли бэкапы?

Какие есть варианты оплаты и как оплатить?

Используете ли вы какую-нибудь систему электронного документооборота (ЭДО)?

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Зарегистрируйте аккаунт в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и воспользуйтесь преимуществами выделенных серверов Selectel.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.