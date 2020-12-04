Аренда выделенного сервера

- бесплатный трафик: 100 Мбит/с безлимитно или 30 ТБ на скорости 1 Гбит/c,
- 1 общий публичный IPv4-адрес,
- автоустановка ОС,
- сетевая статистика,
- бесплатная техническая поддержка 24/7,
- бесплатная замена комплектующих в течение 3-х часов,
- для готовых конфигураций нет установочного платежа — это значит, вам не нужно платить за сборку и установку оборудования в стойку, так как оно уже подключено и готово к запуску.
Выделенные серверы Selectel
При единовременной оплате — выгодно
от 3 месяцев
от 6 месяцев
от 1 года
Что входит в стоимость
Арендовать сервер — это просто
С нами легко стартовать — дадим сервер на тест и поможем с миграцией
Прежде, чем заказать сервер, вы можете проверить его под нагрузкой бесплатно во время тестового периода. Его срок мы обсуждаем индивидуально. Вам нужно только определиться с конфигурацией.
Для новых клиентов — можем оплатить аренду сервера на время переноса сервисов от другого провайдера к нам. Это значит, что пока вы переезжаете, наша инфраструктура для вас может быть бесплатна.
Об условиях бесплатного тестирования и предоставления серверов на время переезда вы можете узнать в отделе продаж.
Наши дата-центры в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Дата-центр «Берзарина»
2400 м²
1010
6,5 МВт
Москва,
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
Компании, которые нам доверяют
Наши клиенты
Истории успеха
Документация
База знаний
Информация об услуге
Оплата и биллинг
Начало работы с сервером готовой конфигурации
Начало работы с сервером произвольной конфигурации
Работа сети
Работа в KVM-консоли
Подключение к серверу по SSH/RDP
Загрузка сервера в Rescue-режим
Установка операционной системы
FAQ
Чем готовые конфигурации отличаются от произвольных?
Арендуя выделенный сервер, что я получаю?
Проверяются ли выделенные серверы перед сдачей в аренду?
Где будет размещен арендованный сервер?
За что Selectel несет ответственность?
Что такое локации и как разобраться с их названиями?
Выделенный сервер выбран, что делать дальше?
Какие операционные системы доступны для серверов в аренду?
Мне не подходит ни одна ОС, могу ли я загрузить свою?
Входит ли в аренду физического сервера защита от DDoS-атак?
А есть ли бэкапы?
Какие есть варианты оплаты и как оплатить?
Используете ли вы какую-нибудь систему электронного документооборота (ЭДО)?
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Зарегистрируйте аккаунт в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и воспользуйтесь преимуществами выделенных серверов Selectel.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.