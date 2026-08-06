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Аренда сервера на AMD

Выделенные серверы с процессорами AMD EPYC и Ryzen — от бюджетных конфигураций до высокопроизводительных решений. Запуск от 2 минут, бесплатная замена комплектующих, безлимитный трафик.
AMD EPYCAMD RyzenБесплатная заменаБезлимит 1 Гбит/с152-ФЗ
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