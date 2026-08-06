Аренда сервера на AMD

Да. В нашем каталоге есть готовые конфигурации выделенных серверов на базе процессоров AMD EPYC — от моделей с 16 ядрами до 128-ядерных решений. Также серверы на EPYC можно собрать в конфигураторе с нужным объемом памяти DDR5, NVMe или SSD-дисками и сетевыми картами. Аренда сервера на EPYC доступна во всех наших дата-центрах.