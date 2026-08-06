Аренда сервера на AMD

Конфигурации выделенных серверов на процессорах AMD
Линейки серверов с процессорами EPYC и Ryzen с запуском от 2 минут уже собраны в наших дата-центрах уровня Tier III. Произвольные конфигурации собираются под ваши требования. Готовность — от 1 до 5 дней. Можем предложить в том числе нестандартное железо.
Серверы на AMD EPYC
Мощные серверные CPU с количеством ядер до 128 и потоков до 256. Память DDR5, шина PCIe 5.0, поддержка ECC. Для виртуализации, баз данных, HPC и высоконагруженных приложений. SLA 100%.
Серверы на AMD Ryzen
Десктопные процессоры с высокой производительностью. Гарантируют быстрый отклик в однопоточных задачах при доступной цене. Подходят для небольших и средних проектов. SLA 99,8%.
Серверы с GPU на AMD
Конфигурации с графическими ускорителями для машинного обучения, рендеринга и обработки данных. Собираются под заказ.
Произвольная конфигурация
Соберите сервер с нужным процессором AMD, объемом памяти и дисками в конфигураторе. Готовность — от 1 до 5 рабочих дней.
Сервер любой конфигурации под заказ
Мы закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре. Вам останется лишь установить софт и настроить сеть.
Задачи, с которыми справятся серверы на AMD
Виртуализация и облачные платформы
Серверы на AMD EPYC с числом ядер до 128 подходят для развертывания десятков виртуальных машин на одном хосте. Технология AMD SEV изолирует память каждой ВМ на аппаратном уровне. Максимум вычислительных ресурсов для плотной консолидации.
Базы данных и аналитика
Серверный CPU AMD — оптимальный выбор для тяжелых аналитических запросов и больших объемов данных. Высокая пропускная способность памяти DDR5 и большой кэш L3 процессоров EPYC обеспечивают быструю работу PostgreSQL, MySQL, ClickHouse и 1С.
Веб-проекты и API-сервисы
Десктопные Ryzen с высокими тактовыми частотами дают быстрый отклик для PHP, Node.js и Go-сервисов. Выгодное решение для проектов, где важны скорость однопоточных вычислений и доступная цена.
Машинное обучение и обработка данных
Сервер на AMD EPYC справится с подготовкой датасетов, фичей и обучением моделей без GPU. При необходимости можно добавить графический ускоритель.
Хранение и обработка больших объемов данных
Через PCIe 5.0 сервер на EPYC принимает до 12 NVMe-дисков — соберите быстрое хранилище на одной машине. Для резервных копий и архивов подключите файловое хранилище или S3.
Тестирование и разработка
Недорогие серверы на Ryzen подойдут для dev- и test-сред. Разверните изолированную среду для CI/CD, проверки гипотез или обучения команд.
Что входит в стоимость аренды сервера на AMD
Инфраструктура
— Публичный IPv4-адрес
— Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
— Приватная сеть — 1 Гбит/с
— IPMI — мониторинг
Обслуживание
— Замена комплектующих в течение 3 часов
— Техподдержка 24/7 — среднее время ответа 15 минут
— SLA 100%
— Соответствие 152-ФЗ
— Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
Размещайте системы с высокими требованиями к безопасности
Дата-центры Selectel уровня Tier III
Арендуйте серверы в одном из 6 собственных дата-центров Selectel или в партнерском ДЦ в Новосибирске и постройте геораспределенную инфраструктуру. В каждом из наших ДЦ есть две зоны доступности, чтобы резервировать инфраструктуру и не беспокоиться о сбоях.
Аттестованный сегмент ЦОД
Размещайте чувствительные данные на защищенной инфраструктуре, чтобы соответствовать российскому законодательству и международным стандартам. А-ЦОД соответствует 17 и 21 приказам ФСТЭК, имеет сертификаты PCI DSS, AICPA SOC 2® и GDPR.
152-ФЗ до УЗ-1 и другие сертификаты и аттестаты
Выделенные серверы соответствуют 152-ФЗ. Вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно. У выделенных серверов также есть сертификаты PCI DSS, ISO 27001, AICPA SOC 2® и GDPR.
Система управления доступами (IAM)
Наша система управления разграничивает доступ к ресурсам через ролевую модель (RBAC) и проекты. Например, вы можете открыть доступ к финансовой информации только для бухгалтерии и финансистов, чтобы остальные сотрудники были не в курсе.
Дополнительные услуги для серверов на AMD
Хранение данных, базы данных и контейнеры, сеть и защита
Файловое хранилище
Используйте в качестве хранилища для сложной инфраструктуры.
Подключайте к выделенным и облачным серверам, а также к кластеру Kubernetes.
S3
Храните данные и бэкапы сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
Обеспечим моментальное масштабирование и репликацию.
Система хранения данных
Размещайте большие объемы данных в высокопроизводительной СХД.
Работайте с базами данных, виртуализацией и медиафайлами.
Облачные базы данных
Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
Автоматически делают резервные копии.
Разворачиваются и администрируются Selectel.
Managed Kubernetes
Упрощает процесс развертывания, масштабирования и обслуживания контейнерной инфраструктуры.
Помогает построить микросервисную архитектуру и процесс CI/CD, ускорить релизы.
Глобальный роутер
Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Защита от DDoS-атак
Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Почему стоит арендовать сервер на AMD в Selectel
Единая панель управления
Управляйте всеми ресурсами в одном месте — заказывайте серверы, меняйте конфигурацию, следите за нагрузкой, настраивайте сеть. Доступны API и Terraform для автоматизации.
Безлимитный интернет 1 Гбит/с
В стоимость аренды сервера на AMD входят порты 1 Гбит/с в публичную и приватную сети с неограниченным трафиком. При заказе произвольной конфигурации полосу можно расширить до 400 Гбит/с.
50+ продуктов для масштабирования
В Selectel больше 50 продуктов, которые можно использовать совместно с выделенными серверами. Облако, Kubernetes, базы данных, хранилища, защита от DDoS — все у одного провайдера.
Мощное железо — наша ответственность
За работу и замену комплектующих отвечает Selectel. Мы закупаем серверы с процессорами AMD, устанавливаем их в стойки и следим за их работой. Если комплектующее выйдет из строя — заменим бесплатно в течение трех часов.
Быстрый запуск
Готовые конфигурации серверов на AMD работают через 2 минуты после оплаты. Произвольные конфигурации собираем до 5 рабочих дней.
Бесплатная техподдержка 24/7
Берем тикеты в работу в течение 15 минут. 85% решаем в день обращения. Отвечают живые специалисты, даже по выходным и в праздники.
- Бесплатный переезд в Selectel
Проведем аудит ваших сервисов, подберем серверы на AMD нужной конфигурации, перенесем проекты и внимательно проследим за их работой. Крупным проектам дарим до 1 500 000 бонусов на переезд.
Дата-центры Selectel
Группа дата-центров на Цветочной
ул. Цветочная, д. 19
2 564 м²площадь серверных
1 196стоек
50+продуктов
Группа дата-центров в Дубровке
г. п. Дубровка, ул. Советская, д. 1
2 439 м²площадь серверных
996стоек
50+продуктов
Группа дата-центров на Берзарина
ул. Берзарина, д. 36 стр. 3
2 777 м²площадь серверных
1 420стоек
50+продуктов
Дата-центр на Авиамоторной
ул. Авиамоторная, д. 69
>350камер видеонаблюдения
4/3Nсхема резервирования
50+продуктов
Партнерский дата-центр на Светлой
д. п. Кудряшовский, ул. Светлая, д. 21
7 кВтмощность на стойку
10+продуктов
2Nрезервирование
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
Компании, которые строят мощную инфраструктуру с Selectel
Как компания X5 Group перешла на модель ЦОД как сервис" и сократила расходыЧитать кейс
Компания хотела разместить облачную платформу Salt на инфраструктуре провайдера и тем самым снизить затраты на инфраструктуру и электроэнергию.
Чем помог Selectel
Результаты
99,7%уровень SLA на каналы связи
99,9%уровень SLA на остальное оборудование
Как мы помогли организовать бесперебойную работу Учи. ру для 11 млн пользователейЧитать кейс
Компания хотела обеспечить гибкую IT-инфраструктуру при сезонных скачках трафика с возможностью быстро разворачивать или сокращать мощности.
Чем помог Selectel
Результаты
1 месяцпотребовался для строительства готовой инфраструктуры
152-Ф3инфраструктуру соответствует закону о защите ПД
Как мы снизили время обработки запросов в YCLIENTS за счет ІТ-инфраструктурыЧитать кейс
Компания хотела перенести данные от зарубежного провайдера, нарастить вычислительные мощности и создать геораспределенную IT-инфраструктуру, чтобы обеспечить надежную работу сервиса.
Чем помог Selectel
Результаты
За 1 месяцмигрировали инфраструктуру заказчика
В 10 разуменьшили время обработки сложных запросов клиентов
Готовы начать?
Зарегистрируйтесь в панели управления, чтобы получить доступ ко всем продуктам Selectel и управлять инфраструктурой в едином окне.
консультацию в любое время
Подберем оптимальную конфигурацию под ваш проект
Сервер BL24-NVMe
- Процессор AMD Ryzen 9 9950X, 4.3 ГГц, 16 ядер
- Память 128 ГБ DDR5 ECC
- Диски 2 × 1920 ГБ SSD NVMe
49 100 ₽/мес.
Сервер BL25-NVMe
- Процессор AMD Ryzen 9 9950X, 4.3 ГГц, 16 ядер
- Память 192 ГБ DDR5 ECC
- Диски 2 × 1920 ГБ SSD NVMe, 1000 ГБ SSD NVMe M.2
52 400 ₽/мес.
Сервер BL25-NVMe-E10GE
- Процессор AMD Ryzen 9 9950X, 4.3 ГГц, 16 ядер
- Память 192 ГБ DDR5 ECC
- Диски 1000 ГБ SSD NVMe M.2, 2 × 1920 ГБ SSD NVMe
54 000 ₽/мес.
Сервер AL26-NVMe-10GE
- Процессор AMD EPYC 9274F, 4.05 ГГц, 24 ядра
- Память 256 ГБ DDR5 ECC Reg
- Диски 2 × 3840 ГБ SSD NVMe
81 900 ₽/мес.
Сервер AL73-NVMe-10GE
- Процессор 2 x AMD EPYC 9474F, 3.6 ГГц, 96 ядер
- Память 256 ГБ DDR5 ECC Reg
- Диски 2 × 1920 ГБ SSD NVMe, 500 ГБ SSD NVMe M.2
105 700 ₽/мес.
Сервер AL12-NVMe
- Процессор AMD EPYC 7402P, 2.8 ГГц, 24 ядра
- Память 128 ГБ DDR4 ECC Reg
- Диски 2 × 960 ГБ SSD NVMe, 2 × 8000 ГБ HDD SATA
41 000 ₽/мес.
Сервер AL43-NVMe
- Процессор AMD EPYC 7343, 3.2 ГГц, 16 ядер
- Память 128 ГБ DDR4 ECC Reg
- Диски 2 × 960 ГБ SSD NVMe
Не нашли нужный сервер? — Получите персональную консультацию
Мы подберем необходимую конфигурацию под ваш запрос или закупим, доставим и разместим недостающее оборудование.
- Есть ли у Selectel серверные процессоры AMD EPYC?
Да. В нашем каталоге есть готовые конфигурации выделенных серверов на базе процессоров AMD EPYC — от моделей с 16 ядрами до 128-ядерных решений. Также серверы на EPYC можно собрать в конфигураторе с нужным объемом памяти DDR5, NVMe или SSD-дисками и сетевыми картами. Аренда сервера на EPYC доступна во всех наших дата-центрах.
- Можно ли выбрать сервер с десктопным CPU AMD Ryzen?
Да. У нас есть линейки серверов с десктопными процессорами AMD Ryzen — это недорогие конфигурации для небольших и средних проектов. Ryzen отличаются высокими тактовыми частотами и хорошо показывают себя в однопоточных задачах: хостинг сайтов, API-сервисы, dev- и test-среды. Аренда сервера на Ryzen — доступный способ получить выделенный сервер с быстрым откликом.
- Что делать, если я не нашел нужный процессор или конфигурацию?
Соберите сервер в конфигураторе — выберите процессор AMD, объем памяти, тип и количество дисков, сетевые параметры. Готовность произвольной конфигурации — от 1 до 5 рабочих дней. Если нужного железа нет в конфигураторе, мы привезем сервер под заказ: закупим, доставим и разместим оборудование в нашем дата-центре.
- Можно ли заменить процессор после заказа сервера?
В сервере готовой конфигурации замена процессора не предусмотрена. В сервере произвольной конфигурации можно запросить изменение комплектующих через панель управления — мы заменим CPU, добавим память или диски. Для серверов с десктопным железом (Ryzen) апгрейд доступен по согласованию с техподдержкой.
- Что делает Selectel, если процессор выходит из строя?
Мы бесплатно заменяем вышедшее из строя оборудование в течение трех часов с момента обращения. Это касается процессора, памяти, дисков и других комплектующих. Вам не нужно искать запчасти или договариваться с поставщиками — Selectel все берет на себя.
- Как быстро я могу начать работать с сервером? Сколько времени проходит с момента заказа?
Готовые конфигурации серверов на AMD запускаются через 2 минуты после оплаты (без установки ОС). С учетом установки операционной системы — через 7–60 минут. Серверы произвольной конфигурации собираются от 1 до 5 рабочих дней.
- Как Selectel готовит и проверяет серверы перед сдачей клиенту?
Готовые конфигурации уже собраны, протестированы и установлены в стойки наших дата-центров. Перед сдачей сервера мы проверяем работоспособность всех компонентов: процессора, памяти, дисков, сетевых интерфейсов. Серверы произвольной конфигурации проходят сборку и тестирование перед выдачей.
- Как управлять арендованным сервером на AMD?
Управление доступно несколькими способами:
- Через панель управления Selectel — заказ, конфигурация, мониторинг нагрузки, SSH-ключи, биллинг.
- Через API — для полной автоматизации заказа и управления.
- Через Terraform — создание инфраструктуры и установка ОС.
- Через KVM-консоль — удаленное управление питанием и доступ к серверу.
- Через IPMI — мониторинг состояния оборудования и удаленное администрирование.
- Какие операционные системы доступны для серверов на AMD?
Актуальные версии популярных дистрибутивов Linux: Ubuntu, Debian, Rocky, Oracle Linux, AlmaLinux. Также можно установить ОС из собственного образа вручную. Установка занимает от 7 до 60 минут.
- Поддерживает ли память ECC на серверах AMD?
Да. Серверы на AMD EPYC поддерживают память DDR5 с коррекцией ошибок (ECC) — это защищает данные от искажений на аппаратном уровне. На серверах с десктопным Ryzen ECC не поддерживается — используется стандартная оперативная память.
- Какой порт и трафик включены в стоимость?
В стоимость аренды сервера на AMD входят порты 1 Гбит/с в публичную и приватную сети с безлимитным трафиком. При заказе сервера произвольной конфигурации полосу можно расширить до 400 Гбит/с. Дополнительные сетевые карты — в конфигураторе.
- Можно ли заказать сервер на AMD с GPU?
Да. В конфигураторе серверов произвольной конфигурации можно добавить графические ускорители. Это подходит для задач машинного обучения, рендеринга и высокопроизводительных вычислений. Готовые конфигурации с GPU также доступны в каталоге.