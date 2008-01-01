Сервисы на базе облака VMware для партнеров

Продукты VMware, на которых можно заработать
Публичное облако
Частное облако
152-ФЗ
Резервное копирование
Отказоустойчивая инфраструктура
Гибридное облако
Выберите свой вариант партнерской программы
Привлекать клиентов и получать вознаграждение
Вы рекомендуете наши сервисы клиентам и получаете 10% от суммы оказанных им услуг в течение 6 месяцев. После 6 месяцев при выручке от 900 000 руб./мес. возможно получать 7%.Договор для физ. лица Договор для юр. лица при выручке до 900 000 руб./мес. Договор для юр. лица при выручке от 900 000 руб./мес.
Перепродавать сервисы ㅡ вы сами устанавливаете цену
Забрендируем панель управления vCloud® Director в вашем корпоративном стиле. Вы продаете сервисы от своего лица и сами устанавливаете на них цену с учетом нужной маржинальности. Мы даем скидку от 10% на ежемесячное потребление услуг. Увеличение скидки зависит от объема выручки.Договор по перепродаже услуг
Использовать продукты Selectel в составе своих SaaS-решений
Разворачивайте свои сервисы в нашем облаке и предоставляйте своим клиентам к ним доступ. Мы даем скидку от 10% на ежемесячное потребление услуг. Увеличение скидки зависит от объема выручки.Договор по перепродаже услуг
Вашим клиентам понравится инфраструктура Selectel
Просто начать и привычно работать
Инфраструктура разворачивается в несколько кликов. Все, что нужно, — зарегистрироваться, пополнить баланс и создать виртуальные машины в панели Selectel.
Управлять продуктами — через привычные интерфейсы VMware.
Функциональности хватит на любые задачи
Selectel использует передовые решения лидера рынка виртуализации VMware: vSphere, vCloud® Director, vSAN™, NSX®, vCloud® Availability.
В Москве и Санкт-Петербурге
Сервисы Selectel на базе VMware развернуты в 2 регионах и 4 дата-центрах уровня Tier III. Ваши клиенты смогут создать отказоустойчивую инфраструктуру благодаря размещению проектов в разных локациях.
Экспертиза и признание ㅡ на нашей стороне
VMware® Cloud™ Verified
гарантирует соответствие инфраструктуры требованиям VMware.
Veeam® Cloud Service Provider
подтверждает статус проверенных услуг на базе технологий Veeam®.
Selectel помогает своим партнерам развиваться
Станьте партнером надежного провайдера Selectel. Мы работаем на рынке 11 лет, столько же существует наша партнерская программа. Уже сейчас в ней более 250 партнеров, которым мы даем возможность зарабатывать на развитии бизнеса. Клиенты получают надежную инфраструктуру — партнеры дополнительный доход, лояльность аудитории и приятные бонусы от нас.
Вы можете так же — присоединяйтесь.
Обладатель премии «ЦОДы.РФ»
Облако на базе VMware в 2019 году получило национальную премию «ЦОДы.РФ» в номинации «Облако года».
Стать партнером Selectel
Заполните форму, чтобы менеджер партнерского отдела мог с вами связаться в течение 2 рабочих дней.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте partner@selectel.ru или в Telegram.