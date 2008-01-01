Сервисы на базе облака VMware для партнеров

Selectel помогает своим партнерам развиваться

Станьте партнером надежного провайдера Selectel. Мы работаем на рынке 11 лет, столько же существует наша партнерская программа. Уже сейчас в ней более 250 партнеров, которым мы даем возможность зарабатывать на развитии бизнеса. Клиенты получают надежную инфраструктуру — партнеры дополнительный доход, лояльность аудитории и приятные бонусы от нас.

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