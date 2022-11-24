Храните статический контент, данные с сайтов, логи и данные для аналитики на выгодных условиях
В рамках специального тарифа на аренду стандартного объектного хранилища вы платите:
- 2 ₽ за хранение 1 ГБ данных;
- 10 000 ₽ за подключение ежемесячно.
Почему это выгодно
Сравнили стоимость аренды стандартного объектного хранилища по обычному и специальному тарифам.
Обычный тариф
10 000 ГБ объем хранения 21 264,42 ₽
50 000 ГБ трафика 62 976 ₽
1 млн. запросов GET, HEAD 38,40 ₽
1 млн. запросов PUT, POST, COPY 496 ₽
Ежемесячный платеж Нет
Специальный тариф
10 000 ГБ объем хранения 20 000 ₽
50 000 ГБ трафика 0 ₽
1 млн. запросов GET, HEAD 0 ₽
1 млн. запросов PUT, POST, COPY 0 ₽
Ежемесячный платеж 10 000 ₽
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Оплачивайте аренду по модели pay-as-you-go
Арендуя стандартное объектное хранилище, вы платите только за данные, которые храните фактически. Пока в хранилище есть загруженные файлы, оно тарифицируется. Списания происходят в конце каждого часа.
Что входит в специальный тариф
Аренда объектного хранилища стандартного класса
Стандартный класс хранилища подойдет для раздачи статического контента и других данных, к которым нужен быстрый доступ: медиаконтента, данных с сайтов, документов, писем.
Неограниченный объем хранения
Можно хранить любое количество объектов и любой объем данных — от одного гигабайта до десятков петабайт. Место в хранилище масштабируется автоматически.
Исходящий трафик
В него входят данные, отправленные из объектного хранилища в интернет. Специальный тариф будет отключен, если объем исходящего трафика превысит 50 ТБ.
Бесплатные запросы к API
Управлять хранилищем можно с помощью API: читать объекты (GET, HEAD) или добавлять, изменять и копировать их (PUT, POST, COPY). При этом на запросы к API действуют лимиты — о них рассказали в официальной документации.
Для кого этот тариф
Для новых клиентов
Если вы еще не пользовались продуктами Selectel, подключите объектное хранилище по специальному тарифу и храните в нем данные любых форматов.
Для клиентов Selectel
Если вы не арендовали объектное хранилище последние два месяца, подключите его сейчас по специальному тарифу.
Как подключить тариф
1. Оставьте заявку
Чтобы подключить тариф, заполните форму на странице внизу. Свяжемся с вами в течение рабочего дня — проконсультируем по всем вопросам и поможем подключить специальный тариф.
2. Зарегистрируйтесь в панели управления
Это займет не больше минуты. Если вы уже зарегистрированы, создайте тикет, чтобы подключить специальный тариф. Возникли вопросы — позвоните 8 800 555 06 75 или напишите на sales@selectel.ru.
3. Пополните баланс удобным способом
От физического или юридического лица. Чтобы мы могли подключить специальный тариф, на счете должно быть 10 000 ₽ плюс сумма, которой хватит для оплаты объема ваших данных в хранилище на момент подключения.
Каждый месяц средства за хранение будут списываться по модели pay-as-you-go — вы платите только за объем данных, который храните фактически. Списания происходят в конце каждого часа, пока вы пользуетесь сервисом.
Каждый месяц средства за хранение будут списываться по модели pay-as-you-go — вы платите только за объем данных, который храните фактически. Списания происходят в конце каждого часа, пока вы пользуетесь сервисом.
Читать правила
Правила проведения акции
С полными правилами подключения специального тарифа и условиями его использования можно ознакомиться в юридическом документе.
Масштабируйтесь и повышайте отказоустойчивость с продуктами Selectel
Облачная платформа
Старт за несколько минут, удобное управление сервисами, мгновенное масштабирование и надежное хранение данных — все на облачной платформе Selectel.
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Заполните форму, чтобы подключить объектное хранилище по специальному тарифу
Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Проконсультируем по всем вопросам и поможем подключить тариф.
Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram.