Акция на аренду объектного хранилища — платите только за хранение данных

До 31 августа подключите стандартное объектное хранилище по специальному тарифу и не платите за исходящий трафик и запросы весь год.
  • Стандартный класс хранилища
  • Для статического контента
  • 2 ₽/мес. за ГБ
  • Ежемесячный платеж 10 000 ₽
  • Тариф действует год
Храните статический контент, данные с сайтов, логи и данные для аналитики на выгодных условиях

В рамках специального тарифа на аренду стандартного объектного хранилища вы платите:

  • 2 ₽ за хранение 1 ГБ данных;
  • 10 000 ₽ за подключение ежемесячно.
Исходящий трафик и запросы к API — бесплатные.

Почему это выгодно

Сравнили стоимость аренды стандартного объектного хранилища по обычному и специальному тарифам.
Обычный тариф
10 000 ГБ объем хранения 21 264,42 ₽
50 000 ГБ трафика 62 976 ₽
1 млн. запросов GET, HEAD 38,40 ₽
1 млн. запросов PUT, POST, COPY 496 ₽
Ежемесячный платеж Нет
Итого:

84 774,82 ₽/мес.

Специальный тариф
10 000 ГБ объем хранения 20 000 ₽
50 000 ГБ трафика 0 ₽
1 млн. запросов GET, HEAD 0 ₽
1 млн. запросов PUT, POST, COPY 0 ₽
Ежемесячный платеж 10 000 ₽
Итого: 84 774,82 ₽/мес.

30 000 ₽/мес.

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Оплачивайте аренду по модели pay-as-you-go

Арендуя стандартное объектное хранилище, вы платите только за данные, которые храните фактически. Пока в хранилище есть загруженные файлы, оно тарифицируется. Списания происходят в конце каждого часа.

Что входит в специальный тариф

Аренда объектного хранилища стандартного класса

Стандартный класс хранилища подойдет для раздачи статического контента и других данных, к которым нужен быстрый доступ: медиаконтента, данных с сайтов, документов, писем.

Неограниченный объем хранения

Можно хранить любое количество объектов и любой объем данных — от одного гигабайта до десятков петабайт. Место в хранилище масштабируется автоматически.

Исходящий трафик

В него входят данные, отправленные из объектного хранилища в интернет. Специальный тариф будет отключен, если объем исходящего трафика превысит 50 ТБ.

Бесплатные запросы к API

Управлять хранилищем можно с помощью API: читать объекты (GET, HEAD) или добавлять, изменять и копировать их (PUT, POST, COPY). При этом на запросы к API действуют лимиты — о них рассказали в официальной документации.

Для кого этот тариф

Для новых клиентов

Если вы еще не пользовались продуктами Selectel, подключите объектное хранилище по специальному тарифу и храните в нем данные любых форматов.

Для клиентов Selectel

Если вы не арендовали объектное хранилище последние два месяца, подключите его сейчас по специальному тарифу.

Как подключить тариф

1. Оставьте заявку

Чтобы подключить тариф, заполните форму на странице внизу. Свяжемся с вами в течение рабочего дня — проконсультируем по всем вопросам и поможем подключить специальный тариф.

2. Зарегистрируйтесь в панели управления

Это займет не больше минуты. Если вы уже зарегистрированы, создайте тикет, чтобы подключить специальный тариф. Возникли вопросы — позвоните 8 800 555 06 75 или напишите на sales@selectel.ru.

3. Пополните баланс удобным способом

От физического или юридического лица. Чтобы мы могли подключить специальный тариф, на счете должно быть 10 000 ₽ плюс сумма, которой хватит для оплаты объема ваших данных в хранилище на момент подключения.

Каждый месяц средства за хранение будут списываться по модели pay-as-you-go — вы платите только за объем данных, который храните фактически. Списания происходят в конце каждого часа, пока вы пользуетесь сервисом.
Правила проведения акции
С полными правилами подключения специального тарифа и условиями его использования можно ознакомиться в юридическом документе.
Читать правила

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Облачная платформа

Старт за несколько минут, удобное управление сервисами, мгновенное масштабирование и надежное хранение данных — все на облачной платформе Selectel.

Managed Kubernetes

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Заполните форму, чтобы подключить объектное хранилище по специальному тарифу

Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня. Проконсультируем по всем вопросам и поможем подключить тариф.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.