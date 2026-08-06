Менеджер секретов

Мы бесплатно выпустим и будем автоматически обновлять сертификаты от Let’s Encrypt®. Проверка DNS-домена — на нас.

Вы можете загружать TLS-сертификаты, полученные в любом стороннем центре сертификации. После этого они будут доступны в сервисах Selectel.



