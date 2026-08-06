Что можно хранить в менеджере секретов
Секреты
Больше не нужно хранить в коде данные для доступа к приложениям — разместите их в нашем защищенном пространстве. Сервис подойдет для хранения логинов, паролей, ключей API и любой другой конфиденциальной информации.
Сертификаты
Мы бесплатно выпустим и будем автоматически обновлять сертификаты от Let’s Encrypt®. Проверка DNS-домена — на нас.
Вы можете загружать TLS-сертификаты, полученные в любом стороннем центре сертификации. После этого они будут доступны в сервисах Selectel.
Сервис шифрует данные и позволяет безопасно их извлекать
Назначение менеджера секретов
Мы создали менеджер секретов, чтобы вы не размещали конфиденциальные данные в коде, а делали это в специальном безопасном месте, к которому приложения обратятся при выполнении операций.
Шифрование данных
Сервис шифрует данные с помощью алгоритма блочного шифрования AES 256. Это происходит прежде, чем информация сохраняется на диске.
Криптографические ключи
В шифровании используется иерархия криптографических ключей. — DEK — симметричный ключ AES 256-GCM для шифрования данных. — KEK — ключ для шифрования ключа данных или его еще называют мастер-ключ.
Хранение мастер-ключа
Мастер-ключ не хранится целиком, существует только в памяти и использует схему Шамира для обеспечения безопасности. Ключи DEK, зашифрованные с помощью мастер-ключа KEK, хранятся отдельно.
Расшифровка данных
Чтобы расшифровать данные, сервису нужно расшифровать ключ DEK, для которого требуется мастер-ключ, а затем с помощью этого ключа расшифровать данные.
Передача данных по TLS
При извлечении конфиденциальных данных менеджер секретов дешифрует их и передает по безопасному соединению TLS в локальную среду пользователя.
Почему выбирают менеджер секретов Selectel
Легкий выпуск и управление сертификатами
Мы бесплатно выпустим сертификат от Let’s Encrypt®. При этом проверка DNS-01 будет происходить автоматически.
Возможность вносить изменения в секреты
Если по каким-то причинам были скомпрометированы логин и пароль, вам не нужно менять их во всех местах сразу. Достаточно внести обновленные данные в наш сервис.
Все приложения, которые будут обращаться к менеджеру секретов, получат обновленные логин и пароль.
Высокая доступность
Узлы сервиса расположены в нескольких пулах, поэтому в случае выхода из строя какой-то части, сервис продолжит работу.
Автообновление сертификата Let’s Encrypt®
Вам ничего не придется делать — мы автоматически запустим процедуру обновления за 30 дней до истечения срока действия сертификата.
Все данные — в одном месте
Все пароли, ключи и сертификаты хранятся централизованно. Это значит, что если вам нужно будет сменить пароль или логин, то достаточно это сделать в менеджере секретов — в сервисах Selectel изменение произойдет автоматически.
Доступ к истории операций
При каждом взаимодействии с сервисом создается запись в истории операций. Вы можете контролировать, какие операции совершали другие пользователи над секретами или сертификатами. Доступны события Create, Read и Delete.
Мы собрали все самые важные документы и материалы о сервисе, чтобы вам было проще начать работу с менеджером секретов.
- Есть ли какие-то ограничения по количеству хранимых секретов?
Нет, таких ограничений у нас нет. Вы можете хранить столько ключей, паролей и сертификатов, сколько нужно.
- Как проверяются права на домен?
Проверка DNS-01 происходит автоматически. DNS-записи домена хранятся в инфраструктуре Selectel, поэтому менеджер секретов будет самостоятельно создавать TXT-запись для выпуска сертификата.
- Суммируются ли скидки на продукты Selectel
Скидки на один продукт не суммируются.
При этом вы можете воспользоваться несколькими специальными предложениями для разных продуктов и услуг. Например, зарезервировать выделенный сервер на год со скидкой и перенести проекты к нам на выгодных условиях.
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.
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