Аренда VPS/VDS-сервера в Европе

- управление серверами с помощью API и Terraform,
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
- безлимитный трафик между продуктами Selectel,
- защита от DDoS-атак,
- DNS-хостинг,
- выделенный IP.
Рассчитайте стоимость аренды виртуального сервера в Европе
Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков (HDD, SSD, SSD NVMe).
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф VPS/VDS-хостинга
Причины арендовать сервер VPS/VDS в Selectel
Образы, готовые к работе
Пользуйтесь серверами с предустановленной ОС Linux: доступны дистрибутивы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora и другие. Все операционные системы уже готовы к работе — с настройкой всех параметров и рабочим окружением.
Также вы можете загрузить собственные образы в разных форматах.
DNS-хостинг без ограничений
Бесплатно размещайте неограниченное количество доменов и записей на DNS-серверах. У нас есть точки присутствия в Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Новосибирске, Нью-Йорке, Пало-Альто, Лондоне, Амстердаме и Франкфурте.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Для сервисов облачной платформы действует защита от DDoS-атак Selectel. Она фильтрует нежелательный трафик из внешней сети на уровне сетевых протоколов L3-L4. Если вам необходима защита на уровне приложений L7, выбирайте решения наших партнеров: мы заключили договор о сотрудничестве с DDoS-Guard и Qrator.
Оплата по потреблению
Платите только за ресурсы, которые фактически потребляет VDS-сервер. Используется почасовая оплата. Правило действует для всех виртуальных машин, вне зависимости от локации.
Простое управление
Автоматизируйте процесс управления серверами с помощью API или утилиты Terraform. Подключите ISPmanager или Plesk, чтобы управлять доменами, интегрировать CMS, следить за статистикой. И всё это — в удобном интерфейсе.
Поможем с гибким масштабированием: если нагрузка на серверы вырастет, вы сможете в любое время увеличить количество ресурсов и добавить дополнительные услуги в панели управления Selectel.
Пользуйтесь дополнительными возможностями VPS/VDS в Европе
Настраивайте сеть с учетом всех потребностей
Если 3 ТБ бесплатного трафика в месяц будет недостаточно, предоставим больше по запросу: каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с. Можем увеличить ее до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.
Подключайте дополнительные IP-адреса
По запросу предоставим дополнительный блок ipv4 или ipv6. Мы предлагаем плавающие IP-адреса: статические, белые, публично маршрутизируемые. Для заказа необходимо перейти в панель управления Selectel.
Арендуйте нужное программное обеспечение
Выбирайте подходящие продукты от Plesk и ISPsystem для удобного управления серверами. Достаточно оплатить лицензии — мы в свою очередь развернем программное обеспечение, будем его регулярно обновлять и поддерживать
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы взять в аренду европейский VPS/VDS
Аренда VPS/VDS-сервера в Selectel — удобно и выгодно
Серверы в России и Европе
Разместим VPS-сервер в партнерском дата-центре в Амстердаме. Также вы можете выбирать среди наших дата-центров в Москве и Петербурге или площадок партнеров в Новосибирске и Ташкенте.
Быстрый запуск
Для старта потребуется меньше минуты. Пройдите регистрацию в панели управления Selectel, пополните баланс, выберите сервер и дополнительные услуги — и вот все готово для работы проектов в облаке.
SLA — 99,98%
Даем гарантию, что серверы будут работать бесперебойно. Отвечаем за это финансово: заключаем договор, по условиям которого компенсируем каждые 30 минут простоя в случае инцидента.
Заботливая техподдержка
Специалисты технической поддержки подробно ответят на все вопросы в любое время: они работают в режиме 24/7, без праздников и выходных. Пишите, если у вас возникли вопросы — это бесплатно. Гарантируем индивидуальный подход.
Компании, которые уже доверили нам свои проекты
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Сети
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Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Диагностика
Инструменты для автоматизации
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Какие задачи решает VPS-сервер?
Облачные серверы подходят для хостинга веб-проектов: от небольших лендингов до высоконагруженных интернет-магазинов. Также серверы подойдут для систем аналитики и обработки данных, управления контентом, баз данных, проектов на PHP и Python, создания изолированных сред для тестирования ПО. Мы предоставляем инфраструктуру (IaaS) — а вы развиваете свои проекты.
Кроме того, вы можете создавать собственные сервисы на базе облачной платформы Selectel, а затем предлагать их своим клиентам. Это актуально, например, для провайдеров виртуального хостинга в Европе или России. Так вы сможете обеспечить клиентам высокую надежность работы сервисов и получить преимущества перед конкурентами.
Что влияет на цену VPS/VDS-сервера?
Цена рассчитывается исходя из стоимости ресурсов, которые потребляет облачный сервер: vCPU, RAM, дисков. Рассчитать цену можно в калькуляторе.
Как оплачивается европейский VPS/VDS-сервер?
Оплатить VPS/VDS-хостинг можно в несколько кликов в панели управления Selectel. Достаточно пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате аренды виртуального сервера читайте в базе знаний.
Вы платите только за потребленные ресурсы, применяется почасовая оплата. Читайте о биллинге в базе знаний.
Мы принимаем оплату в рублях вне зависимости от того, где размещены ваши проекты. Это значит, что даже если вы арендовали сервер за границей, вы платите за него в рублях.
Доступно ли бесплатное тестирование сервера?
У нас нет бесплатного тестирования при аренде VPS/VDS-сервера в Европе. При этом вы можете оценить работу виртуальной машины при минимальных затратах: достаточно пополнить баланс хотя бы на 100 рублей.
Вы можете без высоких затрат проверить гипотезы и выбрать нужную производительность: например, оценить, подходит ли вам сервер с одним vCPU и одним ГБ RAM или необходимо больше ресурсов.
Могу ли я перенести данные с других серверов Selectel?
Если вам требуется миграция данных, возможны два варианта действий.
- Создайте резервную копию сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте сервер из нее.
- Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, пишите в техподдержку Selectel: наши специалисты ответят на все вопросы.
Где расположены дата-центры Selectel?
Selectel — российский провайдер: у нас шесть собственных дата-центров в Москве и Санкт-Петербурге. Также мы предлагаем арендовать серверы и размещать оборудование на площадках партнеров: вы можете выбрать ЦОД в Амстердаме, Ташкенте или Новосибирске.
Не просто аренда VPS-сервера в Европе, а экосистема продуктов для разных задач
Зарезервировать и сохранить данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Организовать сеть
Защитить инфраструктуру от угроз
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Для аренды сервера зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.Создать аккаунт
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