Поиск

Аренда VPS/VDS-сервера в Европе

Создайте свой виртуальный сервер на базе облачной платформы Selectel. Возьмем на себя заботы об инфраструктуре и обеспечим бесперебойную работу.
  • Дата-центр в Нидерландах
  • Запуск меньше чем за минуту
  • Управление через API и Terraform
  • SLA — 99,98%
Взять сервер в аренду
VPS/VDS в Европе
ЦеныО продуктеДокументацияFAQСовместимые продукты

Рассчитайте стоимость аренды виртуального сервера в Европе

Соберите конфигурацию облачного сервера с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков (HDD, SSD, SSD NVMe).

Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.

Дополнительные услуги

Балансировщик нагрузки

Резервное копирование

Интернет-трафик

Хранение образов

Итоговая стоимость

0,00 ₽
Перейти в панель Рассчитать другие продукты

Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Итого: 0,00 ₽/мес.

Что входит в тариф VPS/VDS-хостинга

  • управление серверами с помощью API и Terraform,
  • 3 ТБ внешнего трафика в месяц,
  • безлимитный трафик между продуктами Selectel,
  • защита от DDoS-атак,
  • DNS-хостинг,
  • выделенный IP.

Что дальше?

Регистрация в панели управления

Для аренды сервера зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.

Создать аккаунт

Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.