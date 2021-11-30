Оплатить зарубежный VPS/VDS-хостинг можно в панели управления Selectel, в разделе Баланс и платежи. Необходимо пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате аренды виртуального сервера за границей читайте в базе знаний.



Вы платите только за потребленные ресурсы, применяется почасовая оплата. Читайте о биллинге в базе знаний.



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