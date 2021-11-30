Арендуйте зарубежный VPS/VDS c оплатой из России: Selectel — российский провайдер, поэтому наши услуги оплачиваются в рублях.
При этом вы платите только за ресурсы, которые фактически потребляет виртуальный сервер за рубежом. Минимальный срок аренды — час.
Преимущества аренды зарубежного VPS/VDS-сервера в Selectel
Оплата в рублях
Арендуйте зарубежный VPS/VDS c оплатой из России: Selectel — российский провайдер, поэтому наши услуги оплачиваются в рублях.
Автоматизация управления
Автоматизируйте процесс развертывания и управления иностранным VPS/VDS с помощью API или утилиты Terraform.
Работать с VPS/VDS за границей можно и в панели управления Selectel. Добавляйте дополнительные услуги или увеличивайте количество ресурсов, если потребуется рост производительности и масштабирование мощностей.
Бесплатная защита от DDoS-атак
Защита от DDoS-атак Selectel фильтрует входящий трафик из внешней сети на уровне сетевых протоколов L3-L4.
Если вам необходима защита на уровне приложений L7, а также фильтрация исходящего трафика, выбирайте решения наших партнеров: DDoS-Guard и Qrator.
Запуск меньше чем за минуту
Для старта работы с виртуальным сервером за границей не потребуется много времени. Пройдите регистрацию в панели управления Selectel, пополните баланс, выберите сервер и дополнительные услуги — весь процесс займет меньше минуты.
Помощь с миграцией
Поможем с переездом на нашу инфраструктуру. Инженеры оценят требования и бюджет, подберут решение и заботливо перенесут проекты. Все это — на выгодных условиях.
SLA — 99,98%
Финансово отвечаем за аптайм заграничного VPS/VDS: компенсируем каждые 30 минут простоя в случае инцидента. Это правило прописано в SLA-соглашении и поэтому строго регламентируется.
Техническая поддержка, которая всегда на связи
Специалисты технической поддержки подробно ответят на все вопросы в любое время: днем и ночью, в будние дни и праздники. Бесплатно поможем с настройкой оборудования и ответим на вопросы по работе с нашими зарубежными VPS/VDS-серверами и не только.
Дополнительные возможности VPS/VDS за рубежом
Гибкие настройки сети
Если не хватит 3 ТБ трафика в месяц, дадим больше. Каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с: можем увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах и до 7 Гбит/с в приватных.
Больше IP-адресов
По запросу откроем доступ к дополнительному блоку IPv4 или IPv6. Мы предлагаем плавающие IP-адреса: статические, белые, публично маршрутизируемые. Для заказа необходимо перейти в панель управления Selectel.
Аренда лицензий на ПО
Подключите ISPmanager или Plesk, чтобы управлять доменами, интегрировать CMS, следить за статистикой в удобном интерфейсе. Просто оплатите лицензии, а мы возьмем на себя их регулярные обновления и поддержку.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать иностранный VPS/VDS
Аренда VPS/VDS-сервера за границей и не только
Группа дата-центров на Цветочной
2 700 м²
1 162
40+
Группа дата-центров в Дубровке
2 450 м²
876
40+
Группа дата-центров на Берзарина
2 190 м²
1 420
40+
Дата-центр на Авиамоторной
40+
>350
4/3N
Дата-центр на Светлой
7 кВт
10+
2N
Дата-центр на Навои
4
24/7
Дата-центр в Амстердаме, Нидерланды
N+1
N+1
10+
Компании, которые уже защищают свои данные
Наши клиенты
Рассчитайте стоимость аренды виртуального сервера за границей
Соберите конфигурацию облачного сервера за границей с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков (HDD, SSD, SSD NVMe).
Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.
Дополнительные услуги
Балансировщик нагрузки
Сервис, который распределит входящий трафик между серверами в одном пуле и обеспечит отказоустойчивость.Тип балансировщика
Резервное копирование
Позаботьтесь о сохранности данных — настройте бэкапы дисков по расписанию. Все, что нужно, — создать план бэкапов и задать параметры хранения. Дальше сервис сделает все за вас.
Интернет-трафик
Мы уже выделили на все проекты в вашем аккаунте 3 ТБ бесплатного внешнего трафика. Вы можете рассчитать дополнительный. Его цена — 0,522 ₽/ГБ, а ширина канала — 1 Гбит/c.
Хранение образов
Вы можете арендовать место для копий файловой системы вашего диска и его содержимого. Из образов можно создавать загрузочные диски и затем разворачивать из них облачные серверы.
Итоговая стоимость
Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%
Что входит в тариф VPS/VDS за границей
- управление серверами с помощью API и Terraform;
- 3 ТБ внешнего трафика в месяц;
- безлимитный трафик между продуктами Selectel;
- защита от DDoS-атак;
- DNS-хостинг;
- выделенный IP-адрес.
Облачные серверы
Создание облачного сервера
Работа с облачным сервером
Группы размещения
Диски
Сети
Образы
Бэкапы
Балансировщик нагрузки
Диагностика
Инструменты для автоматизации
Selectel Cloud Management API
Custom Resources API
Для каких задач полезны облачные серверы?
Облачные серверы подходят для хостинга веб-проектов: от небольших сайтов до высоконагруженных медиа и интернет-магазинов. Они оптимальны для нагрузок, которые могут моментально масштабироваться, — это главное преимущество облаков.
Также виртуальные машины подойдут для систем аналитики и управления контентом, баз данных, проектов на PHP и Python, изолированных сред для тестирования ПО. Мы предоставляем инфраструктуру (IaaS) — а вы развиваете свои проекты.
Как начать работу с заграничным VPS/VDS-хостингом?
Создайте аккаунт в панели управления Selectel, пополните баланс удобным способом и выберите нужную конфигурацию сервера: фиксированную или гибкую. Если необходимо, выберите дополнительные услуги: например, подключите балансировщик нагрузки или настройте бэкапы.
Как оплатить VPS/VDS за границей?
Оплатить зарубежный VPS/VDS-хостинг можно в панели управления Selectel, в разделе Баланс и платежи. Необходимо пополнить баланс облачной платформы. Подробнее об оплате аренды виртуального сервера за границей читайте в базе знаний.
Вы платите только за потребленные ресурсы, применяется почасовая оплата. Читайте о биллинге в базе знаний.
Мы принимаем оплату в рублях вне зависимости от того, где размещены ваши проекты: в России или за рубежом.
Какие операционные системы доступны?
Вы можете выбрать готовые к работе образы Ubuntu, Debian, CentOS, Fedora CoreOS, Fedora, Fedora Atomic и Oracle Linux — с готовым рабочим окружением и настройкой всех параметров.
Если ни один из образов не подходит, можно загрузить свой — в том числе лицензированное ПО Microsoft, приобретенное у другого провайдера.
Подробнее о том, как создать или загрузить свой образ, читайте в базе знаний.
Доступно ли бесплатное тестирование облачного сервера?
У нас нет бесплатного тестирования виртуальных машин. Однако чтобы начать работу, достаточно пополнить баланс хотя бы на 100 рублей. Так вы сможете с минимальными затратами оценить работу облачного сервера и, если потребуется, скорректировать количество ресурсов.
Как перенести данные с одного облачного сервера на другой?
Возможны два варианта действий.
- Создайте резервную копию облачного сервера или его диска, загрузите ее в облако Selectel как образ и создайте из нее сервер.
- Создайте сервер с публичным адресом в облаке и перенесите данные по сети.
Если возникнут сложности, пишите в техподдержку Selectel. Наши специалисты подробно ответят на вопросы и помогут перенести данные.
Где расположены дата-центры Selectel?
Selectel — российский провайдер: у нас шесть собственных дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Также мы предлагаем развернуть инфраструктуру на базе площадок наших партнеров: вы можете выбрать ЦОД в Амстердаме, Ташкенте или Новосибирске.
Экосистема продуктов для разных задач
Зарезервировать и сохранить данные
Резервное копирование в облаке
Резервное копирование агентами
Объектное хранилище
Организовать сеть
Балансировщик нагрузки
CDN
CDN Akamai
Обезопасить сайты и приложения
Организовать работу команды
Что дальше?
Регистрация в панели управления
Чтобы взять в аренду VPS/VDS за рубежом, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.Создать аккаунт
Консультация перед заказом
По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.