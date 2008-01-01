Соберите конфигурацию облачного сервера за границей с нужным количеством ресурсов: vCPU, RAM, дисков (HDD, SSD, SSD NVMe).



Если вы хотите рассчитать стоимость нескольких виртуальных машин, сначала соберите один сервер, а затем там же начните создавать новый.

Выбранная конфигурация может быть недоступной в некоторых пулах.