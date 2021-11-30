Аренда VPS/VDS-сервера за рубежом

Создайте облачный сервер меньше чем за минуту в панели управления Selectel. Решайте задачи бизнеса, пока мы заботимся о вашей инфраструктуре.
  • Дата-центры в Нидерландах и Узбекистане
  • Оплата в рублях
  • Управление через API и Terraform
  • Бесплатная защита от DDoS
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VPS/VDS за рубежом
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Преимущества аренды зарубежного VPS/VDS-сервера в Selectel

Оплата в рублях

Арендуйте зарубежный VPS/VDS c оплатой из России: Selectel — российский провайдер, поэтому наши услуги оплачиваются в рублях.

При этом вы платите только за ресурсы, которые фактически потребляет виртуальный сервер за рубежом. Минимальный срок аренды — час.

Автоматизация управления

Автоматизируйте процесс развертывания и управления иностранным VPS/VDS с помощью API или утилиты Terraform.

Работать с VPS/VDS за границей можно и в панели управления Selectel. Добавляйте дополнительные услуги или увеличивайте количество ресурсов, если потребуется рост производительности и масштабирование мощностей.

Бесплатная защита от DDoS-атак

Защита от DDoS-атак Selectel фильтрует входящий трафик из внешней сети на уровне сетевых протоколов L3-L4.

Если вам необходима защита на уровне приложений L7, а также фильтрация исходящего трафика, выбирайте решения наших партнеров: DDoS-Guard и Qrator.

Запуск меньше чем за минуту

Для старта работы с виртуальным сервером за границей не потребуется много времени. Пройдите регистрацию в панели управления Selectel, пополните баланс, выберите сервер и дополнительные услуги — весь процесс займет меньше минуты.

Помощь с миграцией

Поможем с переездом на нашу инфраструктуру. Инженеры оценят требования и бюджет, подберут решение и заботливо перенесут проекты. Все это — на выгодных условиях.

SLA — 99,98%

Финансово отвечаем за аптайм заграничного VPS/VDS: компенсируем каждые 30 минут простоя в случае инцидента. Это правило прописано в SLA-соглашении и поэтому строго регламентируется.

Техническая поддержка, которая всегда на связи

Специалисты технической поддержки подробно ответят на все вопросы в любое время: днем и ночью, в будние дни и праздники. Бесплатно поможем с настройкой оборудования и ответим на вопросы по работе с нашими зарубежными VPS/VDS-серверами и не только.

Дополнительные возможности VPS/VDS за рубежом

Гибкие настройки сети

Если не хватит 3 ТБ трафика в месяц, дадим больше. Каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с: можем увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах и до 7 Гбит/с в приватных.

Больше IP-адресов

По запросу откроем доступ к дополнительному блоку IPv4 или IPv6. Мы предлагаем плавающие IP-адреса: статические, белые, публично маршрутизируемые. Для заказа необходимо перейти в панель управления Selectel.

Аренда лицензий на ПО

Подключите ISPmanager или Plesk, чтобы управлять доменами, интегрировать CMS, следить за статистикой в удобном интерфейсе. Просто оплатите лицензии, а мы возьмем на себя их регулярные обновления и поддержку.

Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы арендовать иностранный VPS/VDS

Создайте аккаунт, пополните баланс удобным способом и выберите нужную конфигурацию сервера. Фиксированные конфигурации уже собраны и готовы к работе, а в гибких вы самостоятельно выбираете нужное соотношение ресурсов.
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Аренда VPS/VDS-сервера за границей и не только

Выбирайте подходящую локацию для аренды виртуального сервера — за рубежом и в России. У нас есть собственные дата-центры в Москве и Петербурге, а также площадки партнеров в Новосибирске, Узбекистане и Нидерландах.

Группа дата-центров на Цветочной

59.887137, 30.329136 ул. Цветочная, д. 19

2 700 м²

площадь серверных

1 162

стойки

40+

продуктов

Компании, которые уже защищают свои данные

Более 23 000 клиентов по всему миру построили свою инфраструктуру с продуктами Selectel, и у каждого — своя история.

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Что дальше?

Регистрация в панели управления

Чтобы взять в аренду VPS/VDS за рубежом, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel.

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Консультация перед заказом

По телефону 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в Telegram — изучим задачу и подберем лучшее решение под ваш бюджет и требования.