Что мы предлагаем
Корпоративное хранилище данных (КХД) — это централизованное хранилище, которое объединяет структурированные и неструктурированные данные из разных источников. Selectel предлагает два типа решений для КХД: публичное и выделенное S3.
Публичное S3
Для организаций, которые работают с большими объемами данных и нуждаются в гибкой инфраструктуре без капитальных вложений.
Выделенное S3
Для компаний с повышенными требованиями к безопасности, производительности и контролю доступа. Кластер развернут в дата-центрах Selectel и обслуживает исключительно ваши данные.
Преимущества корпоративного хранилища данных
Единое хранилище для всех типов данных
Корпоративное хранилище данных позволяет объединить информацию из разных систем — CRM, ERP, логи, базы данных — в едином пространстве. Это упрощает доступ к данным и ускоряет аналитику.
Масштабируемость и гибкость
Объем хранилища увеличивается автоматически по мере роста данных. Вы не ограничены дисковым пространством и можете хранить от гигабайтов до петабайтов информации.
Высокая доступность данных
Все объекты хранятся в трех копиях на разных серверах в дата-центрах уровня Tier III. Даже при сбое оборудования ваши данные останутся доступными.
Безопасность и соответствие стандартам
Хранилище соответствует 152-ФЗ, ISO 27001, 27017, 27018, PCI DSS и ФСТЭК № 21. Управляйте доступом с помощью IAM-системы и политик доступа к бакетам.
Какие задачи решает корпоративное хранилище данных
Снижение затрат на инфраструктуру
Избегайте капитальных затрат на оборудование и его обслуживание. Платите только за объем хранения, трафик и запросы к данным.
Бизнес-аналитика и отчетность
Стройте дашборды, BI-системы и формируйте управленческие отчеты на основе актуальных данных.
Машинное обучение
Храните дата-сеты для обучения ML-моделей и развертывания алгоритмов.
Совместная работа с данными
Управляйте правами доступа коллег и разных подразделений компании к данным.
Централизация данных
Объединяйте информацию из множества источников в одном месте для удобного управления и анализа.
Работа с Big Data
Обрабатывайте и анализируйте большие массивы данных, чтобы выявлять тренды и паттерны.
Архивирование и резервное копирование
Организуйте долгосрочное хранение редко используемых данных: логов, бэкапов, исторических записей.
Этапы внедрения корпоративного хранилища
Оставьте заявку
Отправьте заявку через форму в конце страницы. Мы свяжемся с вами в течение рабочего дня и уточним технические требования к хранилищу.
Согласуйте реализацию
Спроектируем индивидуальное решение, а после согласования поможем подключить публичное S3 или построим приватную инсталляцию.
Протестируйте хранилище и начните им пользоваться
Совместно протестируем инсталляцию, если необходимо, отладим, и запустим в продакшн — хранилище будет полностью готово к работе.
Хранилище данных для ML и Big Data
ML-платформа
Преднастроенная инфраструктура для обучения и развертывания ML-моделей. Доступ к данным из S3-хранилища для обучения алгоритмов.
Серверы с GPU
Выделенные и облачные серверы с графическими ускорителями NVIDIA для ускорения обучения ML-моделей на больших датасетах из хранилища.
Dedicated Inference
Сервис для запуска и управления LLM в облаке Selectel.
Data Science Virtual Machine
Облачные серверы с предустановленными библиотеками: Keras, TensorFlow, PyTorch, scikit-learn. Запуск JupyterLab для работы с данными из КХД.
Data Analytics Virtual Machine
Облачные серверы с готовым образом для анализа данных и машинного обучения.
Managed Kubernetes
Контейнерная оркестрация для микросервисной архитектуры аналитических приложений с доступом к данным из S3.
Почему Selectel для корпоративного хранилища
50+ продуктов в экосистеме
Вы можете арендовать выделенные и облачные серверы, развернуть облачные базы данных, защититься от DDoS-атак и не только.
Простое подключение к другим продуктам
К корпоративному хранилищу можно подключиться с помощью любого продукта внутри Selectel или извне, если есть доступ в интернет. Вы легко можете организовать связность, даже если продукты размещены в разных дата-центрах.
Оплата по потреблению или подписке
Платите по модели pay-as-you-go только за тот объем данных, который будете размещать в хранилище. Или оформите подписку с предсказуемым тарифом.
Техподдержка, которая быстро отвечает
Наши специалисты всегда на связи. Они расскажут, как работать с облачным хранилищем S3 и помогут, если что-то не будет получаться. Это бесплатно.
Собственная инфраструктура
Мы предоставляем S3-хранилище на основе инфраструктуры собственных дата-центров, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Простая миграция
Перенесем ваши проекты в Selectel и внимательно проследим за работой сервисов. На время переезда вам не нужно платить за запросы и хранение.
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
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Как конструктор сайтов организовал быстрый доступ к петабайтам фотографий в облаке
Wfolio требовалось организовать инфраструктуру для стабильной работы конструктора сайтов и надежного хранения файлов клиентов. Рассказываем, как компания решила эту задачу при помощи серверов и хранилища Selectel.
Решение
Результаты
2,5+ ПБданных загрузили в S3 от Selectel
800+ тысячстраниц создано на сайтах Wfolio за последний год
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Как мы помогли Правовед.ру справиться с нагрузкой, когда количество посетителей сайта увеличилось в два раза
Сайту юридических онлайн-консультаций Правовед.ру предстояло мигрировать от зарубежного провайдера и разделить монолит на два отказоустойчивых сервиса. Для этого файлы пользователей (счета на оплату) перенесли в Selectel.
Результаты
250+ тысячпользователей в сутки посещает сайт Правовед.ру
1+ ТБфайлов было переведено в хранилище Selectel
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Как мы помогли ЕДИНЫЙ ЦУПИС организовать инфраструктуру, не зависящую от больших нагрузок
ЕДИНЫЙ ЦУПИС требовалось обеспечить бесперебойную работу высоконагруженной платежной платформы. Рассказываем, как в этом помог Selectel.
Результаты
1,8+ млнмоментальных транзакций обрабатывается в сутки
99,99%uptime внутренних сервисов
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Как RobotMIA запустила более 400 голосовых роботов в облаке
В компании хотели создать комфортные условия для пользователей при общении с голосовыми роботами, а также научить тех предоставлять максимально релевантные ответы. Все это удалось благодаря размещению сервисов на инфраструктуре Selectel.
Результаты
1–2 секундысреднее время ответа голосового робота
4региона ЦОД поддерживают инфраструктуру клиента
Про продукт
- Что такое корпоративное хранилище данных?
Корпоративное хранилище данных (КХД) — это централизованная система для хранения структурированных и неструктурированных данных из разных источников: баз данных, CRM-систем, ERP, логов. Оно позволяет объединить информацию в одном месте для аналитики, машинного обучения и построения отчетности.
- Чем публичное S3 отличается от выделенного S3?
Публичное S3 — это мультиарендное хранилище, которое подходит для большинства задач и обеспечивает гибкость инфраструктуры без капитальных вложений. Выделенное S3 — это приватная инсталляция на оборудовании в дата-центрах Selectel, которая обслуживает только ваши данные и подходит для компаний с повышенными требованиями к безопасности и производительности.
- Какой объем данных можно хранить?
Объем хранилища увеличивается автоматически по мере роста данных. Вы можете хранить от гигабайтов до петабайтов информации без ограничений по дисковому пространству.
Про применение
- Можно ли использовать корпоративное хранилище данных для машинного обучения?
Да, КХД подходит для хранения дата-сетов и обучения ML-моделей. Вы можете интегрировать хранилище с ML-платформой Selectel, Data Science Virtual Machine или серверами с GPU для ускорения обработки больших объемов данных.
- Можно ли подключить хранилище к облачным базам данных Selectel?
Да, корпоративное хранилище легко интегрируется с DBaaS, облачными серверами, Managed Kubernetes и другими продуктами в экосистеме Selectel. Связность настраивается даже между продуктами в разных дата-центрах.
Про безопасность
- Какие стандарты безопасности поддерживает хранилище?
Корпоративное хранилище данных Selectel соответствует требованиям 152-ФЗ, ISO 27001, 27017, 27018, PCI DSS и ФСТЭК № 21. Вы можете управлять доступом с помощью IAM-системы и настраивать политики доступа к бакетам.
- Где расположены дата-центры Selectel?
Дата-центры уровня Tier III расположены в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Все объекты хранятся в трех копиях на разных серверах, что обеспечивает высокую доступность даже при сбое оборудования.
Про подключение и миграцию
- Сколько времени занимает запуск хранилища?
Публичное S3 можно подключить за несколько минут после регистрации. Для выделенного S3 требуется проектирование решения, согласование архитектуры и развертывание кластера — сроки обсуждаются индивидуально при подаче заявки.
- Как перенести данные в Selectel?
Мы поможем перенести ваши данные в хранилище и проследим за корректной работой сервисов после миграции. На время переезда не нужно платить за запросы и хранение данных.
Про оплату
- Как происходит оплата за хранилище?
Вы платите только за фактическое потребление: объем хранимых данных, трафик и запросы. Также доступна модель подписки с предсказуемым тарифом. Стоимость зависит от выбранного типа хранилища — публичного или выделенного S3.
Собрали документы, инструкции и статьи, чтобы вам было проще построить озеро данных.
Описание сервиса
Все о задачах, тарификации, квотах и соответствии 152-ФЗ
Быстрый старт
Как провести запуск хранилища, создать и настроить бакеты
Работа с хранилищем S3
Миграция в хранилище, размещение в нем статических сайтов и многое другое
Работа с объектами
Загрузка, перемещение и копирование объектов
Работа с бакетами
Управление бакетами и реализация принципа версионности
Инструменты для работы с хранилищем
Как работать с S3-хранилищем через FTP, Rclone, AWS CLI и другие инструменты
Управление пользователями и ролями
Как добавить пользователя, задать или изменить его роль, удалить пользователя