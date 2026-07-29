Выберите свой CMS-хостинг
Хостинг для WordPress
Пользуйтесь бесплатной CMS с простым управлением: работать с сайтом можно без навыков разработки. В вашем распоряжении — почти 60 000 плагинов и 10 000 тем, а также конструкторы сайтов.
Хостинг для Joomla
Используйте бесплатную платформу с обширной библиотекой модулей. Joomla требует больше навыков разработки для создания сайта, чем WordPress, зато подходит для более высоких нагрузок.
Откройте возможности CMS-хостинга в Selectel
Поддержка популярных CMS
CMS-хостинг поддерживает WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Opencart, Drupal, Modx и другие системы управления контентом.
Гибкие настройки серверов
Разворачивайте фиксированные конфигурации серверов, уже собранные и готовые к работе, или собирайте гибкие конфигурации с нужным соотношением памяти, ядер и дисков.
Настраивайте сеть под свои потребности. Если не хватило 3 ТБ бесплатного трафика в месяц, можно добавить дополнительный — каждый следующий ГБ стоит 0,52 ₽. Пропускная способность канала — от 1 Гбит/с, при необходимости ее можно увеличить до 3 Гбит/с в публичных пулах или до 7 Гбит/с в приватных.
Экосистема сервисов
Вы можете не только арендовать хостинг, но и использовать сервисы Selectel, которые входят в тариф: бесплатно защититься от DDoS-атак на уровнях L3-L4 или разместить неограниченное количество доменов и записей на DNS-серверах.
Также вам доступны дополнительные платные услуги. Обеспечьте отказоустойчивость с помощью балансировщика нагрузки. Настройте бэкапы дисков, чтобы сохранить данные. Или арендуйте место для хранения образов: из образов можно создавать загрузочные диски, а затем из них — разворачивать новые серверы.
Зарегистрируйтесь в панели управления Selectel, чтобы начать работу с виртуальным хостингом для сайта
Пройдите регистрацию и пополните баланс, а затем выберите готовую конфигурацию или создайте гибкую конфигурацию облачного сервера. Для начала работы с сервером потребуется меньше минуты.
Почему CMS-хостинг в Selectel — это удобно
Оплата по потреблению
Вы платите за ресурсы, которые потребляет облачный сервер. Оплата почасовая, минимальный срок аренды — час. Стоимость сервера зависит от количества и типа дисков, в том числе SSD, а также ядер и памяти.
Работа с высокими нагрузками
Наш облачный хостинг справится, даже если у вас высоконагруженный проект с миллионами пользователей, например соцсеть или цифровое медиа. Поможем собрать большую конфигурацию сервера и обеспечим отказоустойчивость.
Легко масштабироваться
Если аудитория сайта вырастет и вам потребуется больше мощностей, вы сможете арендовать их в несколько кликов. Достаточно зайти в панель управления и выбрать нужное количество ресурсов сервера.
Хостинг в России и за рубежом
Вы можете арендовать сервер в наших дата-центрах в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Или выбрать сервер в дата-центре партнера в Новосибирске.
Помощь с переносом проектов
Наши специалисты помогут с миграцией на выгодных условиях: оценят требования, подберут оптимальное решение, все бережно перенесут. Сэкономьте в среднем 100 часов работы штатного администратора.
Не только хостинг сайта
Объедините CMS с облачным хранилищем или проведите интеграцию сайта с CDN, чтобы еще быстрее загружать страницы для пользователей из разных стран. Сервисов много — провайдер один.
Наши клиенты
Мы собрали все самые важные документы и материалы, чтобы вам было проще начать работу с CMS-хостингом в Selectel.
Облачные серверы
Как запускать и оплачивать серверы, как создавать проекты и какие есть ограничения
Создание сервера
Как создать облачный сервер и какие конфигурации доступны
Регионы и зоны
Что такое регионы и зоны доступности, а также какие они бывают
Диски
Как работать с сетевыми и локальными дисками: подключать, менять и переносить
DNS-хостинг
Как устроена инфраструктура Selectel DNS и как работать с доменами и записями
CDN
Что такое сеть доставки контента и как ее подключить
Решайте сложные задачи с помощью сервисов Selectel
Ускорить загрузку страниц
Подключайте сеть доставки контента, чтобы сайт загружался быстрее — независимо от того, где находится пользователь.
CDN
- Ускоряет загрузку статического контента со стороны пользователей.
- Помогает снизить нагрузку на собственные серверы.
Обеспечить стабильную работу сайта
Организуйте защиту сайта от DDoS-атак, сбалансируйте нагрузку, настройте бэкапы по расписанию и объедините CMS с хранилищем в облаке.
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Защита от DDoS-атак
- Борется с потоками нежелательного трафика из внешней сети.
- Фильтрует атаки на уровне приложений L7, а также ускоряет загрузку сайта для пользователей.
Балансировщик нагрузки для облака
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
Резервное копирование в облаке
- Настраивается по расписанию и поддерживает диски любого объема. Помогает быстро восстановить данные.
- Оплата только за использованное место.
Регистрация в панели управления
Чтобы заказать услугу, зарегистрируйтесь в панели управления Selectel и пополните баланс удобным способом.
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