Офисный пакет Microsoft Office 365

В марте 2018 года мы обратили внимание, что у Selectel появилась возможность оформления подписок на облачные приложения Microsoft. В это время мы как раз планировали миграцию с текущей почтовой системы в связи с ростом числа сотрудников компании и стратегией на увеличение регионального присутствия наших семейных ресторанов с итальянской кухней. Мы признательны, что миграция была выполнена в кратчайшие сроки — незаметный переезд и непрерывность бизнеса были критичными для нас факторами.