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Офисный пакет Microsoft Office 365

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Традиционный офисный пакет для бизнеса — теперь в облаке

Microsoft 365 — это лучший выбор облачного пакета для компаний, где Microsoft Office является внутренним стандартом. Например, Excel в бухгалтерских расчетах, PowerPoint для проведения презентаций, Word при согласовании текстов договоров. Кроме традиционных офисных приложений, пакет включает чаты, видеоконференции и другие сервисы для продуктивной совместной работы. Вы будете уверены, что все файлы без проблем откроются у ваших клиентов и сохранят нужное форматирование.

Выберите свой Microsoft 365

Выберите план подписки, наиболее полно отражающий потребности вашей организации. По мере роста бизнеса или изменения специфики организации вы сможете перейти на планы подписки с дополнительными возможностями.
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
Максимальное число пользователей
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС

Microsoft 365 Apps for Business

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
618,70 ₽
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
618,70 ₽

Microsoft 365 Apps for Business

Заказать

Microsoft 365 Business Standard

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
937,20 ₽
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
А также веб-версия Outlook
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
937,20 ₽

Microsoft 365 Business Standard

Заказать

Microsoft 365 Business Basic

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
374,90 ₽
Максимальное число пользователей
300
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
А также веб-версия Outlook
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
374,90 ₽

Microsoft 365 Business Basic

Заказать

Exchange Online план 1

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
299,90 ₽
Максимальное число пользователей
-
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
299,90 ₽

Exchange Online план 1

Заказать

Exchange Online план 2

Заказать
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
599,90 ₽
Максимальное число пользователей
-
Электронная почта с ящиками на 50 ГБ и адресами в корпоративном домене
Электронная почта с ящиками на 100 ГБ и адресами в корпоративном домене
Хранилище неограниченного размера на 100 ГБ в основном почтовом ящике пользователя и архив неограниченного объема
Классические версии приложений Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook и OneNote, а также Publisher и Access для ПК
Лицензия дает пользователю право работать с Office на пяти компьютерах Mac/Windows, пяти смартфонах и пяти планшетах
Веб-версии Word, Excel и PowerPoint
Хранение и совместное использование файлов: 1 ТБ места в хранилище OneDrive
SharePoint — корпоративный портал для совместной работы над документами
Skype для бизнеса — телефонные и видеоконференции, до 250 участников в каждой
Microsoft Teams — платформа, объединяющая в рабочем пространстве чат, встречи, заметки и вложения
Outlook Customer Manager — добавляет в приложение Outlook возможности для отображения истории общения с клиентом, напоминаний о задачах и отслеживания действий по сделкам
Microsoft Bookings — средство для управления и планирования встреч с клиентами
Yammer — корпоративная социальная сеть и средство совместной работы
Планировщик (Майкрософт) — организация и контроль работы сотрудников, когда участники видят, кто над чем работает
Microsoft StaffHub — система, позволяющая управлять расписаниями и координировать ежедневную деятельность удаленно работающих сотрудников
Цена за пользователя в месяц, включая НДС
599,90 ₽

Exchange Online план 2

Заказать

Приложения Microsoft 365

Мощный почтовый клиент на вашем домене. Можно создавать групповые адреса типа sales@company.ru.

В марте 2018 года мы обратили внимание, что у Selectel появилась возможность оформления подписок на облачные приложения Microsoft. В это время мы как раз планировали миграцию с текущей почтовой системы в связи с ростом числа сотрудников компании и стратегией на увеличение регионального присутствия наших семейных ресторанов с итальянской кухней. Мы признательны, что миграция была выполнена в кратчайшие сроки — незаметный переезд и непрерывность бизнеса были критичными для нас факторами.

Дмитрий Чабан, старший системный администратор «Томато»

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Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.