Серверы для машинного обучения и нейросетей

Выберите сценарий работы с сервером
Какие задачи решают высокопроизводительные серверы с GPU
Тренировка нейронных сетейАрендуйте серверы с GPU для обучения и развертывания моделей. Высокая вычислительная мощность видеокарт помогает ускорить обучение нейросетей и работу с алгоритмами deep learning.
Анализ больших данных и высокопроизводительные вычисленияОбрабатывайте большие массивы данных, выполняйте ресурсоемкие вычисления и ускоряйте аналитические процессы. GPU‑серверы подходят для задач компьютерного зрения, распознавания речи, классификации изображений и других AI‑сценариев.
Автоматизация и ускорение процессов разработкиСокращайте время и усилия на разработку сервисов с помощью интеграции серверов для нейросетей и ИИ в Low‑Code платформы: искусственный интеллект и алгоритмы ML помогут генерировать и автоматизировать код с учетом требований проекта.
Изучение и внедрение концепции MLOpsСтройте MLOps‑процессы на базе выделенной или облачной инфраструктуры с GPU. Автоматизируйте жизненный цикл моделей, повышайте качество AI‑сервисов и ускоряйте вывод новых решений в продакшен.
Научное моделирование и CUDA‑вычисленияРешайте вычислительно сложные задачи в инженерии, физике, биологии, химии и других научных областях. Используйте параллельные вычисления на GPU для сокращения времени обработки данных.
Разработка приложений виртуальной или дополненной реальностиСоздавайте и масштабируйте VR- и AR-приложения на производительной инфраструктуре с GPU. Используйте выделенные или облачные AI‑серверы для стабильной работы ресурсоемких проектов.
Преимущества серверов с GPU в Selectel
Видеокарты новейшего поколения
Масштабируемость
Оптимизация затрат
Доставка на вашу площадку
Почему выбирают Selectel
Enterprise-оборудование
Выделенные серверы с видеокартами запускаем от двух минут. Облачные серверы с GPU — меньше минуты.
Удобное управление
Управляйте серверами в панели управления Selectel, через API или через код с помощью Terraform.
Большой выбор GPU
Выбирайте серверы с видеокартами последних поколений: B300 (HGX), H200, RTX6000PRO, L4, RTX 4090 и другими.
Легкое масштабирование
Вы можете быстро арендовать дополнительные серверы при необходимости. В наличии более 100 конфигураций серверов с запуском от двух минут. Произвольные конфигурации собираем до 5 рабочих дней.
Экономия на покупке оборудования
Не нужно инвестировать в дорогостоящее GPU-оборудование заранее. Арендуйте серверы под текущие задачи и масштабируйте инфраструктуру по мере роста нагрузки.
Техническая поддержка 24/7
Специалисты нашей бесплатной техподдержки доступны в выходные и праздничные дни.
Размещайте системы с высокими требованиями к безопасности
Дата-центры уровня Tier III
У нас 6 собственных дата-центров и один партнерский ДЦ в Новосибирске. В каждом из наших ДЦ есть две зоны доступности, чтобы резервировать инфраструктуру и не беспокоиться о сбоях.
152-ФЗ до УЗ-1 и другие сертификаты и аттестаты
Выделенные серверы соответствуют 152-ФЗ и имеют сертификаты PCI DSS, ISO 27001, AICPA SOC 2® и GDPR. Вы можете хранить и обрабатывать персональные данные до первого уровня защищенности включительно.
Аттестованный сегмент ЦОД
Чувствительные данные размещены на защищенной инфраструктуре, чтобы соответствовать российскому законодательству и международным стандартам. А-ЦОД соответствует 17 и 21 приказам ФСТЭК, имеет сертификаты PCI DSS, AICPA SOC 2® и GDPR.
Система управления доступами (IAM)
Наша система управления разграничивает доступ к ресурсам через ролевую модель (RBAC) и проекты. Например, вы можете открыть доступ определенным коллегам, чтобы остальные сотрудники не были в курсе.
Управляйте выделенными серверами так, как удобно
- В панелиСоздавайте SSH-ключи, меняйте конфигурацию серверов, настраивайте модель потребления трафика, следите за нагрузкой и не только.В панель управления
- Через APIИспользуйте программный интерфейс для полной автоматизации процесса заказа и управления выделенными серверами.Изучить документацию
- Через TerraformСоздавайте инфраструктуру, управляйте ей и устанавливайте ОС с помощью Terraform.Изучить документацию
Бесплатный переезд в Selectel
Компании, которые нам доверяют
Истории успеха
Как организовать инфраструктуру для платформы с LLM и голосовыми помощникамиЧитать кейс
Рассказываем, как компания организовала инфраструктуру для высоконагруженной коммуникационной платформы на базе голосового ИИ и LLM.
Чем помог Selectel
Результаты
до 5 000одновременных голосовых каналов поддерживает платформа
до 800 RPSобрабатывается системой в пиковых сценариях
Разместите серверы с GPU на вашей площадкеЗапустите пилот AI‑проекта без капитальных вложений. Если проект не оправдал ожиданий, вы сможете вернуть серверы в любой момент без штрафов. После трех лет аренды доступна опция выкупа за один месячный платеж.
Арендуйте физический сервер с GPU под свою задачу
Базовый ИИ-инференс и обработка медиа
|GPU
|NVIDIA L4 24 ГБ GDDR6
|Процессор
|Intel Xeon E-2488 3.2 ГГц, 8 ядер
|Память
|64 ГБ DDR5 ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2 + 2 × 960 ГБ SSD SATA
От 58 500 ₽/мес
Разработка, прототипирование и дообучение небольших моделей
|GPU
|RTX 4090 24 ГБ GDDR6X
|Процессор
|Intel Core i9-14900KS 3.2 ГГц, 24 ядра
|Память
|128 ГБ DDR5 non-ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
От 56 900 ₽/мес
Продакшн-инференс LLM с длинным контекстом и генерация контента
|GPU
|NVIDIA RTX PRO 6000 96 ГБ GDDR7
|Процессор
|AMD Ryzen 9 9950X 4.3 ГГц, 16 ядер
|Память
|192 ГБ DDR5 non-ECC
|Диск
|2 × 2000 ГБ SSD NVMe M.2
От 125 500 ₽/мес
Распределенное дообучение и высоконагруженный инференс
|GPU
|4 × NVIDIA A100 40 ГБ HBM2
|Процессор
|2 × Intel Xeon Gold 6240R 2.4 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR4 ECC Reg
|Диск
|2 × 960 ГБ SSD SATA + 2 × 3840 ГБ SSD NVMe
От 297 000 ₽/мес
Инференс флагманских моделей и мультимодальный AI
|GPU
|NVIDIA H200 NVL 141 ГБ HBM3e
|Процессор
|2 × AMD EPYC 9274F 4.05 ГГц, 48 ядер
|Память
|256 ГБ DDR5 ECC Reg
|Диск
|2 × 1920 ГБ SSD NVMe + 1 × 500 ГБ SSD NVMe M.2
От 415 800 ₽/мес
Приватный AI-кластер на базе HGX B300
|GPU
|8 × GPU Nvidia B300 288 GB HBM3e SXM
|Процессор
|2 × Intel Xeon 6767P 2.4 ГГц, 128 ядер
|Память
|2048 ГБ DDR5 ECC Reg
|Диск
|1 × 1000 ГБ SSD NVMe M.2, 2 × 7680 ГБ SSD NVMe
От 9 000 000 ₽/мес
Входит в стоимость
- Приватная сеть — до 25 Гбит/с
- Публичный IPv4-адрес
- KVM-консоль
- Защита от DDoS-атак
- Автоустановка ОС и загрузка своих ISO-образов
- SLA — до 100%
- Техподдержка 24/7
- Сборка сервера
- Замена комплектующих за 3 часа
- Безлимитный трафик на скорости 1 Гбит/с или 300 ТБ трафика в месяц с возможностью расширения канала
Не нашли нужную конфигурацию — соберите свою
Готовые серверыот 2 минут
Конфигуратор серверов1–5 дней
Enterprise-grade серверыот 7 минут
Новинки
Скидка до 44% на GPU в облакеАрендуйте профессиональные видеокарты со скидкой
Арендуйте облачный сервер с GPU под свою задачу
Speech-to-Text и эмбеддинги
|GPU
|1 × NVIDIA L4 (24 ГБ)
|Процессор
|8 vCPU
|Память
|32 ГБ
От 69,88 ₽/час
RAG-системы и аналитика документов
|GPU
|1 × RTX 6000 PRO (96 ГБ)
|Процессор
|16 vCPU
|Память
|120 ГБ
От 290,15 ₽/час
Инференс флагманских LLM
|GPU
|2 × H200
|Процессор
|48 vCPU
|Память
|360 ГБ
От 1 397,98 ₽/час
Генерация изображений и видео
|GPU
|1 × RTX PRO 6000 (96 ГБ)
|Процессор
|16 vCPU
|Память
|120 ГБ
От 290,15 ₽/час
Дообучение моделей и мультимодальный инференс
|GPU
|2 × RTX PRO 6000 (96 ГБ)
|Процессор
|32 vCPU
|Память
|240 ГБ
От 579,94 ₽/час
Обучение и масштабный инференс крупнейших моделей
|GPU
|8 × H200
|Процессор
|192 vCPU
|Память
|1000 ГБ
От 5 397,3 ₽/час
Не нашли нужную конфигурацию — соберите свою
Бесплатный тестОставьте заявку и протестируйте собственный AI‑сервер Selectel на своих нагрузках бесплатно.
AI‑сервер Selectel
Вы можете бесплатно протестировать AI‑сервер Selectel, а после арендовать его у нас или заказать с доставкой в свой дата-центр. Узнать больше
Объединяйте серверы для нейросетей и другие продукты Selectel в единую инфраструктуру
Развивать AI-проект
Foundation Models Catalog
- Каталог преднастроенных AI-моделей с готовым API.
- Получите ссылку на endpoint для использования модели в своих сервисах без деплоя сложной инфраструктуры.
AI-маркетплейс
- Хаб виртуальных машин с преднастроенным набором инструментов для ML.
- Для каждого образа уже выполнена подготовка рабочего окружения, настройка необходимых параметров и сборка.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Arenadata DB на выделенных серверах
- Аналитическая СУБД Arenadata DB уровня enterprise на кластере из множества выделенных серверов.
- Создавайте и масштабируйте аналитические хранилища, работайте с ETL-процессами и Ad-hoc аналитикой.
Организовать сеть
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между регионами.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Облачный балансировщик нагрузки
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
Развивать AI-проект
Foundation Models Catalog
- Каталог преднастроенных AI-моделей с готовым API.
- Получите ссылку на endpoint для использования модели в своих сервисах без деплоя сложной инфраструктуры.
AI-маркетплейс
- Хаб виртуальных машин с преднастроенным набором инструментов для ML.
- Для каждого образа уже выполнена подготовка рабочего окружения, настройка необходимых параметров и сборка.
ML-платформа
- Преднастроенная инфраструктура Selectel для обучения и развертывания ML-моделей.
- Бесплатный двухнедельный тестовый период.
Зарезервировать и сохранить данные
S3
- Подходит для хранения данных и бэкапов сервисов, данных аналитики и датасетов для ML.
- Моментально масштабируется, данные хранятся в трех копиях.
Облачные базы данных
- Поддерживают создание кластеров PostgreSQL, MySQL, Redis, TimescaleDB, Managed Kafka.
- Автоматически делают резервные копии.
- Разворачиваются и администрируются Selectel.
Arenadata DB на выделенных серверах
- Аналитическая СУБД Arenadata DB уровня enterprise на кластере из множества выделенных серверов.
- Создавайте и масштабируйте аналитические хранилища, работайте с ETL-процессами и Ad-hoc аналитикой.
Организовать сеть
Direct Connect
- Связывает ваши сервисы с инфраструктурой Selectel или зарубежными гипероблаками.
Глобальный роутер
- Связывает физическую и облачную инфраструктуру в изолированную приватную сеть.
- Объединяет серверы из разных регионов и пулов внутри Selectel.
Отказоустойчивый балансировщик нагрузки
- Распределяет пользовательские запросы между регионами.
- Развернут на физических серверах, чтобы обеспечить максимальную производительность.
Облачный балансировщик нагрузки
- Перенаправляет трафик между локациями в разных городах.
- Распределяет нагрузку между серверами.
- Где размещены серверы для нейросетей и ML
Selectel — это российский провайдер IT-инфраструктуры с шестью собственными дата-центрами уровня Tier III в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Также у нас есть партнерский ДЦ в Новосибирске. При аренде физического сервера или Cloud GPU вы сами выбираете, в каком городе России он будет находиться.
- На какой срок можно арендовать сервер для нейросетей и ML
Арендовать готовые конфигурации можно посуточно или помесячно. Для кастомных конфигураций минимальный срок аренды — месяц.
- Можно ли изменить конфигурацию заказанного сервера?
Изменить конфигурацию облачного сервера с GPU можно из панели управления за несколько минут. Ищите план действий в документации.
Если вы арендовали физический сервер, то после заказа вы можете изменить произвольную конфигурацию сервера.
Апгрейд фиксированной конфигурации доступен только для физических машин с серверными процессорами. Изменение фиксированной конфигурации пока доступно только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве.
Запросить замену конфигурации можно в нашей панели управления, в карточке сервера.
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