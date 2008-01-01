Панель управления

Резервирование маршрутизатора

IP Failover
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Непрерывная работа интернет-ресурса

Резервирование IP-адреса маршрутизатора в дата-центре Selectel позволяет обеспечить непрерывную работу интернет-ресурса.

Преимущества

Протоколы VRRP

Постоянная доступность веб-ресурса и высокий уровень отказоустойчивости.

Масштабирование

Осуществляется на несколько дата-центров (более двух).

Простота настройки

Высокая скорость работы и уменьшение количества «лишних» IP-адресов.

Цены на ресурсы

Наименование
Цена в месяц
Наименование
Резервирование маршрутизатора (VRRP)
Цена в месяц
RUB 3,060.00
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Цена всех услуг указана с учетом НДС 20%

Принцип работы

Данные размещаются на разных серверах в разных дата-центрах, основной маршрутизатор и хост связываются с резервными в единую подсеть, внутри которой IP-адреса могут перемещаться по дата-центрам. На маршрутизаторах настраивается VRRP, резервирующий шлюз сети. Между маршрутизаторами организован MPLS-туннель по резервированным каналам.

При перебоях связи, недоступности основного хоста, маршрутизатора или промежуточного коммутатора, информация запрашивается с резервного маршрутизатора или хоста. Для повышения надежности резервирующее и основное оборудование располагаются в разных дата-центрах.

Подключение VRRP повышает надежность и отказоустойчивость интернет-ресурсов: новостных сайтов, корпоративных порталов, интернет-магазинов, бекендов мобильных приложений и облачных сервисов.

AGIMA попала в тройку лучших веб-студий по версии самого крупного русскоязычного аналитического агентства «Тэглайн». Один из клиентов компании хотел быть уверенным, что его проекты сохранятся «даже если дата-центр сгорит» — для него в Selectel заказали «Резервирование маршрутизатора».

Вместе с услугой заказывают

Выделенный сервер

Арендуйте надежный физический сервер с подключением к локальной сети.

Виртуальное приватное облако

Арендуйте изолированное облачное окружение и масштабируйте инфраструктуру.

Защита от DDoS-атак

Снизьте риски простоев вашего проекта и обеспечьте защиту от взломов и атак.

Облачное объектное хранилище

Создайте надежное пространство для хранения файлов и бэкапов в облаке.