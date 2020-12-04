Трансляции видео в онлайне без задержек

Транслируйте события в прямом эфире для зрителей со всего мира. Все, что вам нужно — приложение для стриминга и плеер для трансляции, а мы сделаем так, чтобы видео проигрывалось при любом интернете и с любого устройства.