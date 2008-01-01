Что входит в услугу
Место для оборудования в стойке
Аренда лицензий по количеству рабочих мест
Преимущества
Оптимальные условия для оборудования
На оборудование подается бесперебойное питание и охлаждение по схеме N+1, мы постоянно следим за температурой, влажностью, чистотой и другими важными показателями.
Круглосуточная охрана
Доступ в дата-центры защищает вооруженная охрана, серверные оборудованы кодовыми замками и системами видеонаблюдения.
Надежные каналы связи
Оборудование подключается к каналу 100 Мбит/c с безлимитным трафиком.
Безопасность данных
К серверной стойке с оборудованием имеют доступ только инженеры дата-центра или ваши сотрудники.
Сократите расходы, арендуя 1С
Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня.
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