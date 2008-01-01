Панель управления

1С-colocation

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Ваше оборудование для 1C в оптимальных условиях

Ваше 1С-оборудование в надежных дата-центрах Selectel, которые соответствуют международным стандартам уровня Tier III, требованиям безопасности банков, платежных систем и предприятий электронной коммерции PCI DSS. Работоспособность оборудования круглосуточно гарантирует команда администраторов Selectel.

Что входит в услугу

Место для оборудования в стойке

Аренда лицензий по количеству рабочих мест

Преимущества

Оптимальные условия для оборудования

На оборудование подается бесперебойное питание и охлаждение по схеме N+1, мы постоянно следим за температурой, влажностью, чистотой и другими важными показателями.

Круглосуточная охрана

Доступ в дата-центры защищает вооруженная охрана, серверные оборудованы кодовыми замками и системами видеонаблюдения.

Надежные каналы связи

Оборудование подключается к каналу 100 Мбит/c с безлимитным трафиком.

Безопасность данных

К серверной стойке с оборудованием имеют доступ только инженеры дата-центра или ваши сотрудники.

Рекомендуем

Виртуальное приватное облако

Масштабируемая облачная инфраструктура.

Выделенный сервер

Надежные конфигурации серверов для проектов любой сложности.

Размещение сервера

Размещение серверного оборудования (colocation).

Облачные приложения

Популярные офисные пакеты в облачном исполнении.

Сократите расходы, арендуя 1С

Оставьте заявку, мы свяжемся в течение рабочего дня.

Вы всегда можете получить бесплатную консультацию по телефону, 8 800 555 06 75, почте sales@selectel.ru или в  Telegram.