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Полностью изолированные физические серверы любой конфигурации с облачной готовностью
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Виртуальные машины с моментальным масштабированием и поддержкой Infrastructure-as-code
Публичное облако на базе VMware
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
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Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
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Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
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Полностью изолированные физические серверы любой конфигурации с облачной готовностью
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и поддержкой Infrastructure-as-code
Публичное облако на базе VMware
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные функции
Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
Облачные базы данных
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL и MySQL™
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Размещение оборудования
В дата-центрах TIER III Москвы, Санкт‑Петербурга и ЛО
Выделенные серверы
Готовые серверы
70+ готовых к работе конфигураций на актуальном серверном железе
Конфигуратор серверов
Сборка сервера под специальный запрос из 5000+ комплектующих
Серверы с десктопными процессорами
Серверы с процессорами Intel® Celeron, Intel® Core и AMD Ryzen™
Серверы с GPU
Высокопроизводительные выделенные серверы с графическими ускорителями
Серверы с Mac mini®
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Производительное железо для всех, кто работает с macOS® и iOS
Серверы для 152-ФЗ
Размещение сервера в аттестованном сегменте ЦОД для работы с данными до УЗ-1
Серверы для 1С
Протестированные конфигурации и лицензии уровня ПРОФ и КОРП
Серверы для 1С-Битрикс
Конфигурации для ваших CRM-систем, порталов или интернет-магазинов
Облачная платформа
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и соответствием 152‑ФЗ
Облачные серверы с GPU
Высокопроизводительные виртуальные машины с графическими ускорителями
Облачные серверы с долей vCPU
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Виртуальные машины с производительностью ядра от 10%
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные функции
Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
Облачные базы данных
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL и MySQL™
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Виртуальное приватное облако
Полностью изолированная виртуальная инфраструктура
Облачный балансировщик нагрузки
Распределение нагрузки между облачными серверами для повышения отказоустойчивости
Data Science Virtual Machine
Виртуальные машины с готовыми к работе приложениями для разработчиков ИИ и аналитиков данных
Резервное копирование
Beta
Бэкапы сетевых дисков облачных серверов
Калькулятор ресурсов
Расчет стоимости вашего будущего облака
Облако на базе VMware
Публичное облако VMware
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Контейнеры VMware
Быстрый запуск и управление вашими приложениями в контейнерах на базе VMware
Частное облако VMware
Максимальная производительность и контроль для бизнес-критичных приложений в изолированной среде
Облако 152-ФЗ на базе VMware
Хранение и обработка персональных данных в облаке на VMware
Резервное копирование VMware
Быстрое копирование, надежное хранение и гарантированное восстановление данных ВМ
Катастрофоустойчивое облако
Резервирование инфраструктуры между двумя дата-центрами Selectel
Disaster Recovery
Аварийное восстановление инфраструктуры VMware в облако Selectel
Базы данных Microsoft SQL™
Готовые к работе базы данных Microsoft SQL™ в облаке Selectel
Удаленные рабочие столы в облаке
Аренда виртуальных рабочих мест на базе VMware Horizon VDI
Размещение оборудования
Размещение серверов
Размещение оборудования любого формата в дата-центрах TIER III Москвы, Санкт-Петербурга и ЛО
Аренда стойки
Аренда части или нескольких стоек в дата‑центрах Selectel
Аренда пространства
Автономная зона с видеонаблюдением, сигнализацией и физической изоляцией для размещения оборудования
Удаленное обслуживание
Ремонт, настройка и плановое обслуживание размещаемого оборудования
Сетевые сервисы
Защита от DDoS
Комплекс фильтрации входящего трафика на уровне сетевых протоколов L2, L3 и L7
Защита приложения (WAF)
Защита приложений от SQL‑инъекций, скриптинга XSS и других угроз OWASP
Межсетевые экраны
Защита проектов от кибератак и утечек информации, полный контроль над трафиком и сохранностью данных
Балансировщик нагрузки
Beta
Распределение входящего трафика для группы серверов
Медиаплатформа
New
Онлайн-трансляции по всему миру без задержек в 4K, 3D и 360°
Сеть доставки контента
Ускорение загрузки и быстрая раздача статического контента с серверов по всему миру
DNS-хостинг
Бесплатное размещение доменов и обратных записей на DNS-серверах Selectel
Мониторинг
Проверка доступности вашего сервиса из разных точек мира
Приватная сеть
Объединение серверов в разных регионах и сервисах через маршрутизируемую приватную сеть
Волоконно-оптические линии связи
Подключение к основным точкам обмена трафиком в Москве и Санкт-Петербурге
Selectel Connect
Сетевая связность инфраструктуры Selectel с локальной инфраструктурой или с гипероблаками
Сервисы партнеров
1С
Профессиональный хостинг 1С с оплатой по подписке и арендой лицензий уровня ПРОФ и КОРП
Microsoft 365
Традиционный офисный пакет для бизнеса — теперь в облаке
Google Workspace
Набор онлайн-сервисов для работы с документами, взаимодействия с коллегами и хранения данных
Облачный репозиторий Cloud Connect
Хранение резервных копий Veeam в облачном репозитории Selectel с тройной репликацией
Резервное копирование агентами
Создание резервных копий приложений, баз данных, томов, файлов, физических и виртуальных машин с помощью Veeam
Selectel Lab
Data Science Docker Container
Beta
Преднастроенный Docker-образ для обучения нейросетей и экспериментов с данными
Видеоаналитика
Автоматизация видеонаблюдения с помощью ИИ и хранение записей в облаке Selectel
Selectel HyperServer
Сервер с десятками терабайт оперативной памяти и сотнями ядер для in-memory-вычислений
Файловое хранилище
Масштабируемая файловая система для нескольких серверов или виртуальных машин
Решения
Решения
По бизнес-задачам
Индивидуальные решения
Выделенные серверы
Полностью изолированные физические серверы любой конфигурации с облачной готовностью
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и поддержкой Infrastructure-as-code
Публичное облако на базе VMware
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные функции
Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
Облачные базы данных
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL и MySQL™
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Размещение оборудования
В дата-центрах TIER III Москвы, Санкт‑Петербурга и ЛО
Выделенные серверы
Полностью изолированные физические серверы любой конфигурации с облачной готовностью
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и поддержкой Infrastructure-as-code
Публичное облако на базе VMware
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные функции
Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
Облачные базы данных
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL и MySQL™
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Размещение оборудования
В дата-центрах TIER III Москвы, Санкт‑Петербурга и ЛО
По бизнес-задачам
Миграция в облако
Перенос ваших приложений и сервисов в облако с минимальными рисками и в прогнозируемые сроки
Переезд в Selectel
Бесплатный перенос ваших проектов и систем на инфраструктуру Selectel
Администрирование сервисов
Организация стабильной работы IT‑систем силами наших администраторов
Оптимизация IT-затрат
Аудит и оптимизация инфраструктуры для сокращения затрат на IT‑инфраструктуру
Соответствие 152-ФЗ
Выбор IT-инфраструктуры для соответствия закону «О персональных данных»
Отказоустойчивая IT‑инфраструктура
Продвинутый комплекс сервисов для непрерывной доступности бизнеса
Информационная безопасность
Организация защиты от сетевых атак и несанкционированного доступа
Индивидуальные решения
Мультиоблачная среда
Объединение сервисов Selectel с облаком AWS, Azure, GCP и Alibaba
Гибридное облако
Объединение локальной инфраструктуры с облачными продуктами Selectel или облаками партнеров
Инфраструктура для узла CDN/PoP
Организация узла связи в Москве или Петербурге с прямым подключением к точкам обмена трафиком
Защищенные анклавы
Конфиденциальные вычисления на базе технологии Intel® SGX и платформы SCONE
Дата-центр под ключ
Развертывание вашего дата-центра на готовой инфраструктуре Tier III
Серверы под заказ
Поиск, закупка, доставка и сборка сервера по индивидуальному запросу
Сервер для SAP® HANA
Масштабируемый сервер для SAP® HANA по цене в несколько раз ниже аналогичных решений
Документация
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Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и поддержкой Infrastructure-as-code
Публичное облако на базе VMware
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Кластеры Kubernetes
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Облачные функции
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Облачные серверы
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О том, как наши продукты помогают в решении клиентских задач
Блог
6 сентября 2021 г.
Обзор технологии Intel® Speed Select Technology
24 августа 2021 г.
Диагностика и перепрошивка оптических трансиверов
12 августа 2021 г.
RHVoice Lab: как серверы помогают создавать голоса для синтезаторов речи
Истории успеха
Как запустить корпоративный портал, который ежедневно будут посещать больше 500 сотрудников.
Читать историю
Блог
6 сентября 2021 г.
Обзор технологии Intel® Speed Select Technology
24 августа 2021 г.
Диагностика и перепрошивка оптических трансиверов
12 августа 2021 г.
RHVoice Lab: как серверы помогают создавать голоса для синтезаторов речи
Истории успеха
Как запустить корпоративный портал, который ежедневно будут посещать больше 500 сотрудников.
Читать историю
Selectel
Selectel
О компании
Карьера
Инвесторам
Юристам
Прессе
Выделенные серверы
Полностью изолированные физические серверы любой конфигурации с облачной готовностью
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и поддержкой Infrastructure-as-code
Публичное облако на базе VMware
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные функции
Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
Облачные базы данных
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL и MySQL™
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Размещение оборудования
В дата-центрах TIER III Москвы, Санкт‑Петербурга и ЛО
Выделенные серверы
Полностью изолированные физические серверы любой конфигурации с облачной готовностью
Облачные серверы
Виртуальные машины с моментальным масштабированием и поддержкой Infrastructure-as-code
Публичное облако на базе VMware
Облако для любых задач от ведущего партнера VMware в России
Кластеры Kubernetes
Полностью готовый к работе кластер Kubernetes для управления контейнерами
Облачные функции
Запуск кода по запросу или событию без создания и обслуживания сервера
Облачные базы данных
Готовые к работе управляемые базы данных PostgreSQL и MySQL™
Объектное хранилище
Масштабируемое хранилище данных с гибким ценообразованием, поддержкой FTP и S3 API
Размещение оборудования
В дата-центрах TIER III Москвы, Санкт‑Петербурга и ЛО
О компании
История компании
С 2008 года создаем лучшие облачные сервисы в России — 20 000+ клиентов с нами
Дата-центры
В Москве, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области
Реферальная программа
Выплачиваем 9% от суммы оказанных услуг привлеченному клиенту
Техническая поддержка
В любое время подскажем, поможем и устраним неполадки
Контакты
Расположены в России, работаем по всему миру
Контакты
Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д. 21, лит. А
8 800 555 06 75
Москва
ул. Берзарина, д. 36, стр. 3
+7 (495) 647-79-80
Карьера
Работа в Selectel
Станьте частью нашей команды — у нас здорово!
Большая стабильная компания с атмосферой стартапа
Можно влиять на процессы и принятие решений
Возможность создавать масштабные IT‑продукты
Люди важнее всего — развиваем, мотивируем, менторим, заботимся
Читать о работе
Вакансии
Ищем талантливых, прогрессивных и амбициозных
Стажировки
Ваш старт карьеры в IT
Вакансии
Санкт-Петербург
Офис-менеджер
Санкт-Петербург
Младший продуктовый редактор
Санкт-Петербург
Младший специалист технической поддержки
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Практикант администратор (Technical Support)
Санкт-Петербург
Практикант в отдел бухгалтерии (отдел по расчетам с клиентами)
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Вакансии
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Офис-менеджер
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Младший продуктовый редактор
Санкт-Петербург
Младший специалист технической поддержки
Стажировки
Санкт-Петербург
Практикант администратор (Technical Support)
Санкт-Петербург
Практикант в отдел бухгалтерии (отдел по расчетам с клиентами)
Санкт-Петербург
Стажер по администрированию сервисов
Инвесторам
Инвестиции в Selectel
Selectel — быстрорастущий провайдер IT-инфраструктуры с 13-летней историей, 20 000 клиентами и командой из 500 человек. Мы создаем лучшие облачные сервисы на базе 6 своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Финансовые результаты
Раскрытие информации
Кредитные рейтинги
ruA
04.12.2020
Прогноз по рейтингу — стабильный.
А(RU)
01.12.2020
Прогноз по рейтингу — стабильный.
Юристам
Документы
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Реквизиты и лицензии
Платежная информация, документы на оказание услуг и адреса доставки почты
Юридический адрес
196084, г. Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 21, лит. А
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